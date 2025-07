So sehen die ersten Spieltage der Kreisligen Straubing und Passau aus

Kreisliga Straubing



1. Spieltag (25./26./27. Juli)

TSV Regen - FC Langdorf (Fr, 18 Uhr)

TSV Lindberg - SpVgg Osterhofen (Sa, 14 Uhr)

SC Zwiesel - SpVgg Stephansposching (Sa, 15 Uhr)

TSV Oberschneiding - SV Perkam (Sa, 16 Uhr)

SV Haibach - 1. FC Viechtach (Sa, 17 Uhr)

DJK SB Straubing - SV Winzer (So, 14 Uhr)

SV Neuhausen/Offenberg - SV Auerbach (So, 15 Uhr)





2. Spieltag (02./03. August)

SV Perkam - TSV Regen (Sa, 15 Uhr)

SV Auerbach - DJK SB Straubing (Sa, 17 Uhr)

1. FC Viechtach - TSV Oberschneiding (So, 14 Uhr)

FC Langdorf - SV Neuhausen/Offenberg (So, 15 Uhr)

SpVgg Stephansposching - TSV Lindberg (So, 16 Uhr)

SV Winzer - SC Zwiesel (So, 17 Uhr)

SpVgg Osterhofen - SV Haibach (So, 17:30 Uhr)





3. Spieltag (08./09./10. August)

SC Zwiesel - SV Auerbach (Fr, 19 Uhr)

SpVgg Osterhofen - SpVgg Stephansposching (Fr, 19 Uhr)

TSV Regen - 1. FC Viechtach (Fr, 19:30 Uhr)

SV Haibach - TSV Oberschneiding (Sa, 14 Uhr)

DJK SB Straubing - FC Langdorf (Sa, 14 Uhr)

TSV Lindberg - SV Winzer (Sa, 14 Uhr)

SV Neuhausen/Offenberg - SV Perkam (So, 15 Uhr)





4. Spieltag (15./16./17. August)

SV Auerbach - TSV Lindberg (Fr, 15 Uhr)

SV Perkam - DJK SB Straubing (Sa, 14 Uhr)

TSV Oberschneiding - TSV Regen (Sa, 14 Uhr)

SpVgg Stephansposching - SV Haibach (Sa, 16 Uhr)

1. FC Viechtach - SV Neuhausen/Offenberg (So, 14 Uhr)

FC Langdorf - SC Zwiesel (So, 15 Uhr)

SV Winzer - SpVgg Osterhofen (So, 18 Uhr)







Der komplette Spielplan der Kreisliga Straubing:







Kreisliga Passau



1. Spieltag (25./26./27. Juli)

SV Röhrnbach - SV Hohenau (Fr, 18:30 Uhr)

SpVgg Oberkreuzberg - TSV Schönberg (Fr, 18:30 Uhr)

TSV Karpfham - DJK-SV Dorfbach (Sa, 16 Uhr)

SV Schöfweg - SV Perlesreut (Sa, 17 Uhr)

SG Thyrnau / Kellberg - DJK Passau West (Sa, 18 Uhr)

DJK Eberhardsberg - FC Salzweg (So, 14 Uhr)

FC Egglham - FC Tittling (So, 15 Uhr)





2. Spieltag (02./03. August)

DJK-SV Dorfbach - DJK Eberhardsberg (Sa, 14 Uhr)

FC Salzweg - SV Schöfweg (Sa, 15 Uhr)

SV Perlesreut - SV Röhrnbach (Sa, 15 Uhr)

TSV Schönberg - SG Thyrnau / Kellberg (Sa, 17:30 Uhr)

SV Hohenau - SpVgg Oberkreuzberg (So, 14:30 Uhr)

FC Tittling - TSV Karpfham (So, 16 Uhr)

DJK Passau West - FC Egglham (So, 17:30 Uhr)





3. Spieltag (08./09./10. August)

SV Perlesreut - FC Salzweg (Fr, 18:30 Uhr)

SV Röhrnbach - SpVgg Oberkreuzberg (Sa, 14 Uhr)

TSV Karpfham - DJK Passau West (Sa, 16 Uhr)

FC Egglham - TSV Schönberg (Sa, 16 Uhr)

DJK Eberhardsberg - FC Tittling (So, 14 Uhr)

SG Thyrnau / Kellberg - SV Hohenau (So, 15 Uhr)

SV Schöfweg - DJK-SV Dorfbach (So, 17 Uhr)





4. Spieltag (16./17. August)

FC Salzweg - SV Röhrnbach (Sa, 15 Uhr)

TSV Schönberg - TSV Karpfham (Sa, 16 Uhr)

DJK Passau West - DJK Eberhardsberg (Sa, 16 Uhr)

DJK-SV Dorfbach - SV Perlesreut (So, 14 Uhr)

SV Hohenau - FC Egglham (So, 14:30 Uhr)

FC Tittling - SV Schöfweg (So, 15 Uhr)

SpVgg Oberkreuzberg - SG Thyrnau / Kellberg (So, 15 Uhr)





Der komplette Spielplan der Kreisliga Passau