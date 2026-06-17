So sehen die Bezirksliga Ost und West in der Saison 2026/27 aus

Bitteres Ende in der Relegation: Der 1. FC Lichtenfels spielt erstmals seit der Saison 2015/16 wieder in der Bezirksliga Oberfranken West. – Foto: Wolfgang Zink

Drei Teams sind nach der Landesliga-Relegation wieder in der Bezirksliga. Die sechs Kreisliga-Meister verstärken das Teilnehmerfeld der beiden 16er Ligen.

Die Einteilung der Bezirksliga Ost und West ergibt sich in Oberfranken aus den regionalen Gruppen. Eine zusätzliche Umteilung – wie in anderen Regionen Bayerns – ist demnach nicht notwendig. Neu in der Ost-Staffel sind der Landesliga-Absteiger Vorwärts Röslau sowie mit dem SV Union Selb, dem 1. FC Martinsreuth und dem TSV Kirchenlaibach-Speichersdorf drei Aufsteiger aus der Kreisliga. Zudem komplettieren zwölf der bisherigen Bezirksliga-Teams rund um Vizemeister Mistelgau die 16er-Liga.

Da der 1. FC Strullendorf auf den Bezirksliga-Verbleib verzichtete und Rattelsdorf in der Relegation überzeugte, bleiben die DJK Don Bosco II und die SpVgg in der Bezirksliga West. Aus der Kreisliga stoßen die Meister DJK Teutonia Gaustadt, FC Mitwitz und der SC Reichmannsdorf in die Liga. Der 1. FC Lichtenfels und der TSV Hirschaid spielen nach Niederlagen in der Landesliga-Relegation ebenfalls kommende Saison wieder in der West-Staffel der Bezirksliga.