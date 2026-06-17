 2026-06-16T13:08:32.282Z

Allgemeines

So sehen die Bezirksliga Ost und West in der Saison 2026/27 aus

Drei Kreisliga-Meister und ein Landesliga-Absteiger pro Liga

von Boris Manz · Heute, 13:03 Uhr · 0 Leser
Bitteres Ende in der Relegation: Der 1. FC Lichtenfels spielt erstmals seit der Saison 2015/16 wieder in der Bezirksliga Oberfranken West.
Bitteres Ende in der Relegation: Der 1. FC Lichtenfels spielt erstmals seit der Saison 2015/16 wieder in der Bezirksliga Oberfranken West. – Foto: Wolfgang Zink

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Drei Teams sind nach der Landesliga-Relegation wieder in der Bezirksliga. Die sechs Kreisliga-Meister verstärken das Teilnehmerfeld der beiden 16er Ligen.

Die Einteilung der Bezirksliga Ost und West ergibt sich in Oberfranken aus den regionalen Gruppen. Eine zusätzliche Umteilung – wie in anderen Regionen Bayerns – ist demnach nicht notwendig. Neu in der Ost-Staffel sind der Landesliga-Absteiger Vorwärts Röslau sowie mit dem SV Union Selb, dem 1. FC Martinsreuth und dem TSV Kirchenlaibach-Speichersdorf drei Aufsteiger aus der Kreisliga. Zudem komplettieren zwölf der bisherigen Bezirksliga-Teams rund um Vizemeister Mistelgau die 16er-Liga.

Da der 1. FC Strullendorf auf den Bezirksliga-Verbleib verzichtete und Rattelsdorf in der Relegation überzeugte, bleiben die DJK Don Bosco II und die SpVgg in der Bezirksliga West. Aus der Kreisliga stoßen die Meister DJK Teutonia Gaustadt, FC Mitwitz und der SC Reichmannsdorf in die Liga. Der 1. FC Lichtenfels und der TSV Hirschaid spielen nach Niederlagen in der Landesliga-Relegation ebenfalls kommende Saison wieder in der West-Staffel der Bezirksliga.

Ein Landesliga-Team und drei aus der Kreisliga neu in Bezirksliga Oberfranken Ost zur Saison 2026/27

  1. FC Vorwärts Röslau (Landesliga-Absteiger)
  2. SV Mistelgau
  3. SV Bavaria Waischenfeld
  4. SpVgg Saalestadt
  5. SpVgg Oberkotzau
  6. SV Mitterteich
  7. FC Fichtelgebirge
  8. SG Regnitzlosau
  9. FSV Bayreuth
  10. BSC Saas-Bayreuth
  11. 1. FC Trogen
  12. VfR Katschenreuth
  13. TSV Obernsees
  14. SV Union Selb (Kreisliga-Aufsteiger)
  15. 1.FC Martinsreuth (Kreisliga-Aufsteiger)
  16. TSV Kirchenlaibach-Speichersdorf (Kreisliga-Aufsteiger)

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Ein Landesliga-Team und drei aus der Kreisliga neu in Bezirksliga Oberfranken Ost zur Saison 2026/27

  1. FC Lichtenfels (Landesliga-Absteiger)
  2. TSV Hirschaid
  3. SV Friesen
  4. TV Ebern
  5. TSV Schammelsdorf
  6. TSV Neukenroth
  7. FSV Buttenheim
  8. SC Kemmern
  9. FC Oberhaid
  10. FC Coburg II
  11. TSV Mönchröden II
  12. DJK Don Bosco Bamberg II
  13. SpVgg Rattelsdorf
  14. DJK Teutonia Gaustadt (Kreisliga-Aufsteiger)
  15. FC Mitwitz (Kreisliga-Aufsteiger)
  16. SC Reichmannsdorf (Kreisliga-Aufsteiger)