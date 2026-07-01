So sehen die A-Klassen im FK West aus

2026-06-30T12:00:28.390Z
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Die sieben A-Klassen im Fußballkreis West stehen fest und gegenüber dem in der Vorwoche veröffentlichten Einteilungs-Zwischenstand gibt es keinerlei Veränderungen!
A-Klasse KelheimTSV Abensberg II ATSV Kelheim II (Ab) SC Kelheim SV Kelheimwinzer SG Laimerstadt / Hienheim SC Mitterfecking SG Neustadt 2 / Mühlhausen SV Schwaig FC Teugn SG Train / Siegenburg SG Weltenburg / Thaldorf (Ab/Neu) SG WiBiKi II (Wildenberg/Biburg/Kirchdorf) A-Klasse Landshut SG Aiglsbach 2 / Meilenhofen (Ab) DJK SV Altdorf SG Attenhofen 1 / Walkertshofen 2 DJK SV Furth ETSV 09 Landshut FC Eintracht Landshut II SSV Landshut-Schönbrunn Türkspor Mainburg TSV Obersüßbach SG Tiefenbach 1 / SpVgg Landshut 2 (Ab/Neu) TSV Volkenschwand A-Klasse Mallersdorf SG Adlhausen 1 / Langquaid 2 SV Altheim TSV Bayerbach SV Eggmühl SV Essenbach TV Geiselhöring SG Hofkirchen / Hainsbach (Ab/Neu) SV Kläham DJK-SV Mirskofen FC Neufahrn i. Ndb TV Schierling II A-Klasse Dingolfing SG Dornwang / Moosthenning SV Frauenbiburg SG Griesbach / Steinberg DJK SV Leiblfing (aus Kreis Ost!) SpVgg Loiching TSV Marklkofen TSV Niederviehbach FC Ottering (Ab) SC Postau SV Thürnthenning SV Wörth/Isar A-Klasse Landau SG Dornach 2 / Roßbach 2 TSV Eichendorf SpVgg Forsthart (aus Kreis Ost!) SG Gergweis / Pörndorf (aus Kreis Ost!) SG Höcking / Ganacker VfR Niederhausen SG Obergessenbach 1 / Osterhofen 2 (aus Kreis Ost!) SC Ruhstorf FC-DJK Simbach II DJK Thanndorf FC Zeholfing A-Klasse Pfarrkirchen DJK-SSV Dietersburg SG Eggenfelden 2 / Huldsessen 1 SV Gumpersdorf SG Johanniskirchen / Emmersdorf (Ab) SV Peterskirchen ESV Mitterskirchen DJK-SF Reichenberg SG Tann / Reut SG Taufkirchen / Kirchberg SG Triftern / Anzenkirchen (Ab) TuS Walburgskirchen SSV Wurmannsquick A-Klasse Vilsbiburg DJK-SV Adlkofen II DJK Altenkirchen (Ab) FC Bonbruck/Bodenkirchen II TSV Frontenhausen SG Gerzen / Aham TSV Haarbach TSV Kronwinkl (Ab) SG Kumhausen / Altfraunhofen FC Velden-Eberspoint II TSV Vilsbiburg II TSV Rapid Vilsheim