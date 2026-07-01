 2026-06-30T12:00:28.390Z

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So sehen die A-Klassen im FK West aus

Gegenüber dem Einteilungs-Zwischenstand gibt es keinerlei Veränderungen

von red · Heute, 07:20 Uhr · 0 Leser

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ZF BKK
AK Mainburg
AK Pfarrkirchen
AK Landau
AK Dingolfing
AK Kelheim

Die sieben A-Klassen im Fußballkreis West stehen fest und gegenüber dem in der Vorwoche veröffentlichten Einteilungs-Zwischenstand gibt es keinerlei Veränderungen!

A-Klasse Kelheim
TSV Abensberg II
ATSV Kelheim II (Ab)
SC Kelheim
SV Kelheimwinzer
SG Laimerstadt / Hienheim
SC Mitterfecking
SG Neustadt 2 / Mühlhausen
SV Schwaig
FC Teugn
SG Train / Siegenburg
SG Weltenburg / Thaldorf (Ab/Neu)
SG WiBiKi II (Wildenberg/Biburg/Kirchdorf)


A-Klasse Landshut
SG Aiglsbach 2 / Meilenhofen (Ab)
DJK SV Altdorf
SG Attenhofen 1 / Walkertshofen 2
DJK SV Furth
ETSV 09 Landshut
FC Eintracht Landshut II
SSV Landshut-Schönbrunn
Türkspor Mainburg
TSV Obersüßbach
SG Tiefenbach 1 / SpVgg Landshut 2 (Ab/Neu)
TSV Volkenschwand


A-Klasse Mallersdorf
SG Adlhausen 1 / Langquaid 2
SV Altheim
TSV Bayerbach
SV Eggmühl
SV Essenbach
TV Geiselhöring
SG Hofkirchen / Hainsbach (Ab/Neu)
SV Kläham
DJK-SV Mirskofen
FC Neufahrn i. Ndb
TV Schierling II


A-Klasse Dingolfing
SG Dornwang / Moosthenning
SV Frauenbiburg
SG Griesbach / Steinberg
DJK SV Leiblfing (aus Kreis Ost!)
SpVgg Loiching
TSV Marklkofen
TSV Niederviehbach
FC Ottering (Ab)
SC Postau
SV Thürnthenning
SV Wörth/Isar


A-Klasse Landau
SG Dornach 2 / Roßbach 2
TSV Eichendorf
SpVgg Forsthart (aus Kreis Ost!)
SG Gergweis / Pörndorf (aus Kreis Ost!)
SG Höcking / Ganacker
VfR Niederhausen
SG Obergessenbach 1 / Osterhofen 2 (aus Kreis Ost!)
SC Ruhstorf
FC-DJK Simbach II
DJK Thanndorf
FC Zeholfing


A-Klasse Pfarrkirchen
DJK-SSV Dietersburg
SG Eggenfelden 2 / Huldsessen 1
SV Gumpersdorf
SG Johanniskirchen / Emmersdorf (Ab)
SV Peterskirchen
ESV Mitterskirchen
DJK-SF Reichenberg
SG Tann / Reut
SG Taufkirchen / Kirchberg
SG Triftern / Anzenkirchen (Ab)
TuS Walburgskirchen
SSV Wurmannsquick


A-Klasse Vilsbiburg
DJK-SV Adlkofen II
DJK Altenkirchen (Ab)
FC Bonbruck/Bodenkirchen II
TSV Frontenhausen
SG Gerzen / Aham
TSV Haarbach
TSV Kronwinkl (Ab)
SG Kumhausen / Altfraunhofen
FC Velden-Eberspoint II
TSV Vilsbiburg II
TSV Rapid Vilsheim