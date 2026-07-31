"So schnell wie möglich nichts mit den Abstiegsplätzen zu tun haben"

– Foto: Sascha Köppen

Im FuPa-Teamcheck blickt Michael Schumacher, Trainer des FSV Bentwisch II in der Landesliga West, auf die Vorbereitung, die Kaderplanung und die Ziele für die kommende Saison. Nach einer intensiven Analyse der vergangenen Spielzeit liegt der Fokus auf mehr Stabilität in der Defensive und einem möglichst sorgenfreien Saisonverlauf.

Die Vorbereitung steht beim FSV Bentwisch II ganz im Zeichen der Weiterentwicklung. Nach der Analyse der vergangenen Saison wurden gezielt Schwerpunkte gesetzt, die in den Testspielen verfolgt werden.

Viele Neue aus eigener Förderung

„Den Entwicklungsbedarf haben wir natürlich im Zuge der Auswertung der letzten Saison hauptsächlich ermittelt und für jedes Testspiel entsprechende Fortschritte eingeplant. Kleinere Details und Anpassungen werden wir natürlich in der laufenden Vorbereitung anpassen und umsetzen. Fokus für die kommende Saison wird die Stabilität in der Defensive werden“, sagt Schumacher gegenüber FuPa.

Für die neue Spielzeit kann der Coach mehrere Neuzugänge begrüßen. Aus der eigenen A-Jugend stoßen Lasse Linnenbank, Ole Linnenbank, Maximilian Ehmke und Martik Aurutiunian zum Team. Hinzu kommen Jonas Sprank aus der ersten Männermannschaft des FSV Bentwisch, Til Pochotzki vom Rostocker FC sowie Yanick Dupont, der zuletzt vereinslos war.

Abgänge zeichnen sich nach Aussage des Trainers derzeit nicht ab.

Gute Mischung trotz Verletzungssorgen

Mit der Zusammenstellung seines Kaders zeigt sich Michael Schumacher insgesamt zufrieden. Dabei setzt er auf eine ausgewogene Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern.

„Wir haben eine gute Mischung aus sehr jungen und sehr erfahrenen Spielern. Leider fehlen zwei Spieler noch mit Knieverletzungen, aber alles in allem sehe ich uns gut aufgestellt.“

Mentalität als große Stärke

Als größte Stärke seiner Mannschaft hebt der Trainer vor allem den Charakter des Teams hervor.

„Wille, Mentalität und inzwischen auch in schwierigen Situationen Geduld und Klarheit", behauptet Schumacher.

Ausgeglichenes Rennen in der Liga

Einen klaren Favoriten sieht Michael Schumacher in der Landesliga West nicht. Die Leistungsdichte schätzt er hoch ein, auch wenn er eine Mannschaft leicht favorisiert.

„In der Weststaffel ist ein ziemlich ausgeglichenes Feld zu beobachten. Kritzmow würde ich eventuell hervorheben.“

Konzentriert in den Saisonauftakt

Zum Start der neuen Spielzeit sieht der Trainer vor allem die eigene Mannschaft in der Pflicht.

„Möglichst schnell in die Abläufe zu kommen und von Beginn an mit voller Konzentration in das Spiel zu kommen.“

Keine besondere Vorfreude auf einen Gegner

Auf einen bestimmten Gegner blickt die Zweite Mannschaft des FSV Bentwisch nicht mit besonderer Vorfreude.

„Es gibt keinen besonderen Gegner durch die Leistungsdichte", meint Schumacher

Das Ziel ist ein ruhiger Saisonverlauf

Das Saisonziel formuliert der Trainer klar und ohne Umschweife.

„So schnell wie möglich nichts mit den Abstiegsplätzen mehr zu tun haben", unterstreicht der Chefcoach.