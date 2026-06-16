So schmecken die Bratwürste in der Kreisoberliga Bergstraße

Bergstraße. Im Gorxheimer Tal blüht der Flachs, zumindest der Ideenreichtum von Andreas Flachs, dem langjährigen Betreuer des Fußball-Kreisoberligisten SV Unter-Flockenbach II. Der hat mit seiner Elf zwar alle Hände voll zu tun. Doch ein wenig Zeit für eine gute Idee blieb da immer noch. Warum, so fragte sich Flachs, sollte es eine Abwandlung der „Worscht D’Or“, nicht auch im Kreis Bergstraße geben?
Unter diesem Motto testet der Frankfurter Groundhopper Christian Zimmermann die Stadionwürste der Republik - und darüber hinaus. Alljährlich kürt er dabei die beste Wurst des Jahres. Die „Worscht D’Or“ eben.
Nachdem Andreas Flachs dreimal über seine Idee geschlafen hatte, schritt er schnell zur Tat. Kaum gastierten die „kleinen Flockies“ auf einem fremden Sportplatz, und Meister Flachs hatte jedem Spieler sein Trikot verpasst, gönnte er sich eine kleine Pause. Und während Spieler und Mitstreiter im Betreuerstab noch über dies und das plauderten, hatte er schon eine Bratwurst in der Hand.
Die schmeckt meistens gut. In jedem Fall gibt es einiges zu bewerten. So erfand Flachs fünf Kriterien, die darüber Auskunft geben sollen, ob eine Wurst für höhere Weihen prämiert ist oder ob sich der werte Käufer das Geld lieber sparen soll. Aussehen ist wichtig, auch der Geschmack. Wie schmeckt das Brötchen? Können auch andere Würste ausgewählt werden?
Und wie sieht es mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis aus? Diese Kategorien bewertet Flachs jeweils mit einer Schulnote von eins bis sechs. Ist er sich mal nicht so sicher, braucht er nur die mitgereisten SVU-Anhänger zu befragen, die seinen Vorschlag entweder bestätigen oder um eine Korrektur bitten.
Kaum hat sich die Prüfungskommission aus dem Gorxheimer Tal auf eine Note geeinigt, wird der Durchschnitt gebildet. 1,6 lautet nun die Note des stolzen Siegers SC Olympia Lorsch. Für diesen gab es zwar in Aussehen, Auswahl und Brötchen eine glatte „1“. Doch in punkto Geschmack musste die Olympia einen Rückschlag hinnehmen und bekam nur eine „2“. Noch eine Etage tiefer ging es beim „Preis-Leistungs-Verhältnis“, das Flachs nur mit durchschnittlich bewertete.
Mit dieser eher überschaubaren Note ist die Olympia aber keinesfalls alleine. „Warum kostet eine Bratwurst nicht wie in Ober-Abtsteinach nur drei Euro?“, bedauert Andreas Flachs und ergänzt, dass es das nur mit „ausreichend“ bewertete Preis-Leistungs-Verhältnis war, das der SSG Einhausen in der abgelaufenen Saison den Sieg kostete.
Trotz zweier Einsen in Aussehen und Geschmack. Ergibt eine 2,2 in der Gesamtbewertung. Damit liegen die Einhäuser notengleich mit dem SV Unter-Flockenbach II auf dem dritten Tabellenplatz. Vor dem Duo SSG Einhausen/SV Unter-Flockenbach II belegt der SV Lörzenbach mit einem Durchschnittswert von 2,0 den zweiten Platz. Nicht zu vernachlässigen ist auch die Platzierung der KSG Mitlechtern, die bei einem Durchschnittswert von 2,4 stolzer Fünfter ist.
Doch dann geht es tabellarisch langsam abwärts. So wird dem FC Starkenburgia Heppenheim bei einem Durschnittswert von 3,2 sein nur mit einer „4“ bewertetes Brötchen zum Verhängnis. Damit belegen die Kreisstädter gemeinsam mit der SG Reichenbach den elften Platz.
Freut sich der FC Alemannia Groß-Rohrheim dieser Tage über das gute sportliche Abschneiden (Platz sechs), so ist seine Bratwurst nicht kreisoberligatauglich. „Der Service dort muss sich noch stark verbessern. Manchmal bekommt man überhaupt keine Wurst angeboten“, bemängelt Flachs, kannte keine Gnade und bestrafte die Blau-Weißen hierfür mit einer glatten Sechs.
Knapp 15 Kilometer weiter grinst Karla Kilb-Henkes wie ein Honigkuchenpferd. Es ist ja immerhin schon das vierte Mal, dass die Hauptgrillmeisterin den Kreiswettbewerb für ihren SC Olympia entschied. „Ich grille die Bratwürste zwar meistens, aber meine Kollegen unterstützen mich, wo sie nur können“, steht für sie der Teamgedanke im Vordergrund. „Wir haben zwar keineswegs verkrampft auf die Titelverteidigung hingearbeitet. Aber gefreut hat es uns natürlich schon, dass wir wieder Erster wurden“, sagt die Lorscherin.
Auch 2026/27 will sich Andreas Flachs nur auf die Kreisoberliga konzentrieren. Den Wettbewerb auf die Hessenliga auszuweiten, in die die erste Mannschaft des SVU nun zurückgekehrt ist, kommt für ihn nicht in Frage. „Wenn ich nur ein Auswärtsspiel verpassen würde, würde die Bewertung nicht mehr alle Vereine umfassen. Das würde ein schiefes Bild ergeben“, bleibt Flachs der Kreisoberliga treu. Und damit auch sich selbst.