So schmecken die Bratwürste in der Kreisoberliga Bergstraße

Kaum hat sich die Prüfungskommission aus dem Gorxheimer Tal auf eine Note geeinigt, wird der Durchschnitt gebildet. 1,6 lautet nun die Note des stolzen Siegers SC Olympia Lorsch. Für diesen gab es zwar in Aussehen, Auswahl und Brötchen eine glatte „1“. Doch in punkto Geschmack musste die Olympia einen Rückschlag hinnehmen und bekam nur eine „2“. Noch eine Etage tiefer ging es beim „Preis-Leistungs-Verhältnis“, das Flachs nur mit durchschnittlich bewertete.

Mit dieser eher überschaubaren Note ist die Olympia aber keinesfalls alleine. „Warum kostet eine Bratwurst nicht wie in Ober-Abtsteinach nur drei Euro?“, bedauert Andreas Flachs und ergänzt, dass es das nur mit „ausreichend“ bewertete Preis-Leistungs-Verhältnis war, das der SSG Einhausen in der abgelaufenen Saison den Sieg kostete.

Trotz zweier Einsen in Aussehen und Geschmack. Ergibt eine 2,2 in der Gesamtbewertung. Damit liegen die Einhäuser notengleich mit dem SV Unter-Flockenbach II auf dem dritten Tabellenplatz. Vor dem Duo SSG Einhausen/SV Unter-Flockenbach II belegt der SV Lörzenbach mit einem Durchschnittswert von 2,0 den zweiten Platz. Nicht zu vernachlässigen ist auch die Platzierung der KSG Mitlechtern, die bei einem Durchschnittswert von 2,4 stolzer Fünfter ist.