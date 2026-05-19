"So schließt sich der Kreis": Werden-Heidhausen feiert A-Liga-Aufstieg

Der SC Werden-Heidhausen II feiert den Aufstieg in die Kreisliga A. – Foto: Verein

Mit einem deutlichen 9:1-Heimsieg gegen Preußen Eiberg II hat der SC Werden-Heidhausen II den Aufstieg in die Kreisliga A perfekt gemacht. Die Mannschaft von Trainer Jason Munsch profitierte zudem von der Niederlage der SpVgg Steele II und hat bei einem Spiel weniger plötzlich sogar noch den Titel vor Augen.

Seine Laufbahn als Trainer begann Munsch erst vor fünf Jahren für die Zweitvertretung des SCWH. Schon zuvor trug über ein Jahrzehnt lang das Trikot der Werdener. Unter seiner Führung mischte die zweite Mannschaft stets oben mit, verpasste schlussendlich dann aber doch den ganz großen Wurf.

Für Munsch ist der Aufstieg der vorläufige Höhepunkt eines ohnehin besonderen Jahres. „Ich habe geheiratet, bin Vater geworden und jetzt auch noch aufgestiegen“, sagte der Trainer nach dem feststehenden Sprung in die Kreisliga A. Dass nun sogar mit dem Patzer von Konkurrent SpVgg Steele II (1:2 gegen den SV Kray) noch die Meisterschaft möglich ist, macht die Situation umso bedeutsamer. "Dann brauchen wir natürlich neue T-Shirts, da stand ja nur Aufsteiger drauf“, ergänzte er mit einem Augenzwinkern.

Ausgerechnet gegen Preußen Eiberg fiel nun die Entscheidung zugunsten der Werdener. "Einmal sind wir sogar gegen Eiberg im Entscheidungsspiel auf den letzten Metern gescheitert. So schließt sich dann der Kreis, dass wir jetzt gegen Eiberg II den Aufstieg klar machen.“

Der Erfolg fußt dabei auf der Jugendarbeit des Vereins. Von ursprünglich 25 Spielern im Kader stammt die überwältigende Mehrheit aus der eigenen Jugend. "Das ist schon enorm und natürlich eine gute Basis“, erklärte der Trainer.

Zudem kann mit dem Aufstieg auch die klassische Funktion als Unterbau für die erste Mannschaft noch besser erfüllt werden. Das Aushängeschild des Vereins kämpft derzeit noch um den Landesliga-Klassenerhalt und könnte mit einer A-Liga-Reserve künftig ein noch besseres Bindeglied erhalten.

Wenig Spannung im Aufstiegsspiel

Das Aufstiegsspiel selbst war früh entschieden. Wirkliche Zweifel am Erfolg habe es vor dem Anpfiff nicht gegeben. "Ohne respektlos Eiberg gegenüber zu sein, war uns schon bewusst, dass wir das Spiel gewinnen“, erklärte Munsch offen. Die Gäste waren nur mit elf Spielern angereist, darunter sogar der 58-jährige Trainer Mike Hiegermann. Entsprechend klar gestaltete sich das Geschehen. Schon nach der ersten Viertelstunde war der designierte Aufsteiger mit drei Toren voraus, schraubte das Ergebnis im weiteren Verlauf schrittweise hoch. "Die Vorfreude, dass wir es bei einem Heimspiel klarmachen können, war dann auch schon während des Spiels gegeben", berichtet Munsch.