»So schlecht hab ich uns noch nie gesehen«: Bogen trotzt dem Druck

Der TSV 1883 Bogen lebt – und wie! Im Kampf gegen den drohenden Absturz in die Relegation haben sie am Donnerstagabend ein starkes Ausrufezeichen gesetzt.

Heribert Ketterl, Trainer des TSV nach dem Spiel sichtlich erleichtert: "Wir sind gut gestartet, sind sehr froh, dass Tobias Gayring und Lukas Käufl als Kreativspieler wieder im Einsatz sein konnten – das hat unserem Spiel gutgetan. Wir haben analysiert, dass wir beim Spielaufbau des SSV im Zentrum möglicherweise Chancen haben zur Balleroberung – was auch zweimal geklappt hat, und wir die Tore machen konnten. Einmal durch Tobias Gayring, das andere Mal durch Noah Winter auf Pass von Patrick Fuchs. Was uns natürlich auch in die Karten gespielt hat, war die Rote Karte von Simon Schie. Wobei wir es in der zweiten Halbzeit etwas unsauber gespielt haben – vor allem im letzten Drittel. Sonst hätten wir es schon lang für uns entscheiden können mit einem 3- oder möglichen 4:0. Haben wir etwas versäumt – so war Eggenfelden noch immer im Spiel. Auch durch Standards immer noch gefährlich gewesen. Im Endeffekt haben wir noch Gelb-Rot bekommen, zehn Minuten vor Schluss. Wir haben es dann doch routiniert hingebracht. Wir sind heilfroh um den Sieg! Und schauen weiter, dass wir die wichtigen Siege für den Klassenerhalt noch einfahren."

Im Gegenzug Spielertrainer Tobias Huber enttäuscht: "Wir hatten uns vorgenommen, den Kampf anzunehmen. Wir wussten, dass Bogen sehr körperbetont spielt und es vor allem um die Zweikämpfe gehen würde. In der ersten Halbzeit haben wir jedoch alles vermissen lassen, was wir uns vorgenommen hatten. Wir können uns eigentlich nur bei den mitgereisten Fans entschuldigen – das war eine absolute Nichts-Leistung! So schlecht habe ich uns noch nie gesehen. Keinen Zweikampf gewonnen, viel zu langsam im Kopf, keine Einstellung – so kann man in der Landesliga einfach kein Spiel gewinnen.

Nach dem Platzverweis wurde es besser, da haben wir den Kampf angenommen, aber mit einem Mann weniger ist es natürlich sehr schwierig. Bogen hat hinten sehr gut verteidigt, und wir hatten praktisch keine echte Chance. Daher der Sieg für Bogen absolut verdient. Wir müssen schnell dafür sorgen, dass wir wieder ein anderes Gesicht zeigen, denn wenn wir so weitermachen, holen wir keinen einzigen Punkt mehr…“