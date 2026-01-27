So schlägt sich der Nachwuchs aus dem Kreis Kleve im Niederrheinpokal

Im Wettbewerb der C-Juniorinnen zog der VfR Warbeyen (Leistungsklasse) mit einem 17:0 (8:0) gegen den CSV Marathon Krefeld (Kreisklasse) in die nächste Runde ein. Viktoria Winnekendonk ist nach der 1:2 (0:2)-Niederlage bei den Sportfreunden Lowick (beide Kreisklasse) ausgeschieden.

Bei den D-Juniorinnen sicherte sich der VfR Warbeyen mit einem 5:1 (0:1) gegen den Duisburger SV das Weiterkommen. Die DJK SG Hommersum-Hassum verlor mit 2:7 (1:5) bei den Sportfreunden Gerresheim. Eintracht Emmerich verlor zuhause mit 0:5 (0:1) gegen den Sportclub Krefeld.

____

Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: