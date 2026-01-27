So schlägt sich der Nachwuchs aus dem Kreis Kleve im Niederrheinpokal

Für die A-Junioren des 1. FC Kleve war der Einzug in das Achtelfinale um den Niederrheinpokal kein Spaziergang. Beim 4:2 (3:0)-Erfolg gegen Liga-Konkurrent FC Neukirchen-Vluyn musste der Grenzlandligist trotz einer frühen 3:0-Führung lange zittern.
Nach einem Eigentor der Gäste (13.) und einen Doppelpack von Joshua Annang (19., 22.) schien zunächst am Bresserberg alles nach Plan zu laufen. Doch die Gäste, die wegen einer Roten Karte gegen Kleves Ameer Ahmed (Notbremse) ab der 50. Minute in Überzahl agierten, kamen mit zwei Treffern (47., 56.) zurück. Erst das 4:2 durch Emil Oerding (83.) sorgte für die Entscheidung. FC-Coach Dominic Trarbach hatte nach Abpfiff ein Sonderlob für einen seiner Schützlinge parat. „Jakob Riddermann hat nach der Pause jeden Zweikampf gewonnen. Wir haben leidenschaftlich gekämpft und uns letztlich mit dem 4:2 belohnt“, sagte der Klever Trainer. Die JSG Aldekerk/Nieukerk (Leistungsklasse) musste sich gegen Niederrheinligist VfB Homberg trotz achtbarer Leistung mit 0:4 (0:2) geschlagen geben.
Bei den B-Junioren sind alle Teams aus der Region bereits ausgeschieden. Der 1. FC Kleve (Niederrheinliga) scheiterte mit 1:4 (1:2) bei Rhein-Ruhr-Ligist SpVgg Sterkrade-Nord. Den vier Treffern der Oberhausener (7., 36., 45., 49.) wussten die Rot-Blauen nur das zwischenzeitliche 1:1 durch Santino Eimers (8.) entgegenzusetzen. „Wir haben keine gute zweite Halbzeit gespielt und verdient verloren“, sagte FC-Trainer Niko Hegemann. Der SV Straelen (Grenzlandliga) verlor sein Auswärtsspiel beim TSV Solingen (Bergische Leistungsklasse) ebenfalls mit 1:4 (0:1). Für den SVS reichte es nach vier Gegentoren (21., 51., 60., 74.) nur zum Ehrentreffer durch Simon Müller (80.). Die JSG Haldern/Rees/Hönnepel-Niedermörmter/Millingen/Bienen (Grenzlandliga) verlor mit 0:3 (0:0) gegen den 1. FC Bocholt (Niederrheinliga).
Im Wettbewerb der C-Junioren entschied der 1. FC Kleve das Grenzlandliga-Duell mit dem GSV Moers mit 9:0 (4:0) für sich. Darian Böker (18.), Lukas Rehfeldt (21., 66., 69.), Jonah Stobrawe (28., 32., 52., 56.) und Jonas Bachtin (47.) erzielten die Treffer.
Die B-Juniorinnen des VfR Warbeyen zogen beim Niederrheinliga-Konkurrenten Sportclub Krefeld dank eines späten Treffers von Robin Roovers (80.) in die nächste Runde ein. Das Spiel endete 1:0 (0:0). „Es war ein klassisches Pokalspiel. Ich bin mit dem Kampf, den wir nach vier Tagen Trainingslager geliefert haben, sehr zufrieden“, sagte VfR-Coach Bart Denissen. Die JSG Walbeck/Auwel-Holt verlor mit 0:3 (0:2) bei Rot-Weiß Oberhausen (beide Leistungsklasse).
Im Wettbewerb der C-Juniorinnen zog der VfR Warbeyen (Leistungsklasse) mit einem 17:0 (8:0) gegen den CSV Marathon Krefeld (Kreisklasse) in die nächste Runde ein. Viktoria Winnekendonk ist nach der 1:2 (0:2)-Niederlage bei den Sportfreunden Lowick (beide Kreisklasse) ausgeschieden.
Bei den D-Juniorinnen sicherte sich der VfR Warbeyen mit einem 5:1 (0:1) gegen den Duisburger SV das Weiterkommen. Die DJK SG Hommersum-Hassum verlor mit 2:7 (1:5) bei den Sportfreunden Gerresheim. Eintracht Emmerich verlor zuhause mit 0:5 (0:1) gegen den Sportclub Krefeld.
