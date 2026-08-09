So schickt ihr eure Profilbilder an FuPa

Der SC Victoria hat seinen Kader schon geupdatet. – Foto: Screenshot / SC Victoria

Ein aktueller Vereinsauftritt macht einen Unterschied. Wer auf FuPa Hamburg unterwegs ist, will nicht nur Ergebnisse und Tabellen sehen, sondern Gesichter, Kader, Emotionen und echte Eindrücke vom Platz. Deshalb suchen wir eure aktuellen Kaderfotos, Profilbilder, Mannschaftsbilder und Spielbilder.

Schickt uns gern die neuen Fotos eurer Mannschaften. Egal ob komplette Teamfotos, einzelne Profilbilder oder aktualisierte Kaderbilder - die FuPa-Redaktion lädt das Material für euch hoch und hilft dabei, eure Teamseiten sauber, aktuell und professionell aussehen zu lassen.

Auch aktuelle Kaderlisten zum Abgleich sind willkommen. So können Namen, Positionen und Teamzuordnungen sauber gepflegt werden. Wer als Vereinsverwalter bereits Zugriff hat, kann die Daten natürlich auch selbst aktualisieren und verwalten. Je aktueller eure Angaben sind, desto besser wird euer Auftritt für Spieler, Trainer, Fans, Gegner und alle, die den Hamburger Fußball verfolgen.

Besonders wichtig sind auch Fotos von euren Spielen. Jubel, Zweikämpfe, Trainerbank, Fans, Emotionen, Kabinenmomente oder Szenen direkt vom Platz - all das zeigt, was Amateurfußball wirklich ausmacht. Spielbilder könnt ihr sogar selbst direkt bei FuPa hochladen und euren Partien damit mehr Leben geben.

Bei Fragen, Hinweisen oder wenn ihr uns Material schnell schicken möchtet, erreicht ihr uns zusätzlich per WhatsApp:

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