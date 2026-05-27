So schick wird die Oberliga

In der Oberliga: Fortuna und WSV. – Foto: Jochen Classen

Wenn im Fußball die großen Jungs ihre Schuhe schnüren, bleibt dem Rhein-Kreis nur die Rolle des Zuschauers. Sicher, Namen wie Berti Vogts, Friedhelm Funkel, Ben Manga und Albert Brülls haben national wie international einen guten Klang, doch ihre Erfolge feierten sie allesamt in der Fremde.

Traditionsklubs könnten an Rhein und Erft vorbeischauen

Und weil sich daran auf absehbare Zeit auch nichts ändern wird, warten die Fußballfans an Rhein und Erft nun einfach darauf, dass das Glück von ganz allein zu ihnen kommt. Der KFC Uerdingen, DFB-Pokalsieger von 1985 und 1986 nach dem Wunder von der Grotenburg - 7:3-Sieg nach 1:3-Rückstand zur Halbzeit gegen Dynamo Dresden - erst im Halbfinale des Europapokals an Atlético Madrid gescheitert, trat schon in der vergangenen Saison in der Oberliga Niederrhein an. Zur neuen Spielzeit stoßen der Wuppertaler SV - von 1972 bis 1975 Erstligist und in der Saison 1973/74 sogar mal im UEFA-Pokal im Einsatz - und die Zweitvertretung von Fortuna Düsseldorf aus der Regionalliga West dazu.

Okay, ob es wirklich dazu kommt, ist noch nicht sicher: Uerdingen könnte sich in eben jene Regionalliga verabschieden, und wie es nach dem Abstieg in Wuppertal weitergeht, steht in den Sternen. Darüber hinaus müssen sich der VfL Jüchen/Garzweiler und die Holzheimer SG ihr zweites Jahr in der höchsten Spielklasse am Niederrhein erst noch verdienen. Aber man wird ja wohl noch träumen dürfen ...