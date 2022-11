So schaut die Transferbilanz des 1. FC Bocholt aus Das Team von Trainer Marcus John steht dank starker Leistungen in den vergangenen Wochen auf Tabellenplatz 14. Zeit, eine erste Transferbilanz zu ziehen. Welche Spieler schlugen ein - und welche enttäuschen bislang?

Was Trainer Marcus John in den vergangenen Monaten beim Regionalligisten 1. FC Bocholt geschafft hat, ist beeindruckend. Der 48-Jährige führte den Aufsteiger aus der Abstiegszone - und zwar mit attraktivem Offensivfußball. Ein Makel war die 2:8-Niederlage gegen den FC Schalke 04 II am vergangenen Samstag. Dennoch sind die "Schwatten" auf dem richtigen Weg. Die nächste Partie wartet am Samstag, 14 Uhr. Dann geht es auswärts gegen den 1. FC Kaan-Marienborn. Zuvor aber ziehen wir eine Transferbilanz.

Wie schaut es auf der Torwartposition aus? Als neue Nummer zwei wurde im Sommer Gian-Luca Reck vom SV Lippstadt verpflichtet. Für den 20-Jährigen aber gibt es kein Vorbeikommen an Stammkeeper Sebastian Wickl, der Regionalliga-Format hat. Der Routinier, der schon für den Wuppertaler SV in der Vierten Liga gespielt hat, ist ein sicherer Rückhalt für die Schwarz-Weißen.

Ist der 1. FC Bocholt in der Verteidigung gut aufgestellt? Für die defensive Viererkette wurden gleich vier Akteure verpflichtet. Gino Windmüller (VfR Aalen) fällt seit dem Saisonstart verletzt aus - ein herber Verlust. Jeffrey Obst (Rot-Weiß Oberhausen) überzeugt über die Außenbahn, im Zweikampf ist der 28-Jährige ein souveräner Faktor. Besonders stark ist Mika Hanraths eingeschlagen, der spät vom FC Schalke 04 II kam. Der 23-Jährige ist nicht nur im direkten Duell überzeugend unterwegs, Hanraths beteiligt sich auch am Spielaufbau. So könnte er mittelfristig zum Abwehrchef aufsteigen. Leander Goralski (Bonner SC) konnte bislang nicht restlos überzeugen. Die Neuzugänge dürften in den nächsten Wochen aber noch besonders gefordert sein, weil Kapitän und Innenverteidiger Tim Winking lange außen vor sein wird.