So schaffte Ex-Straelener Kevin Kratzsch den Sprung zu Energie Cottbus Vor fast genau fünf Jahren engagierte der damalige Regionalligist SV Straelen einen jungen Torhüter aus Jena. Wenig später erlebte Kevin Kratzsch einen ganz besonderen Moment, der den aktuellen Wechsel in die Zweite Bundesliga vorgezeichnet hat. von RP / Volker Himmelberg · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

Kratzsch wechselt nach Cottbus – Foto: IMAGO / DeFodi Images

Es gibt diese besonderen Momente im Leben eines Fußballers, die über den Fortlauf einer ganzen Karriere entscheiden können. Dabei kann es durchaus sein, dass der Betroffene in diesem speziellen Augenblick noch gar nicht ahnt, was ihm da gerade widerfahren ist.

Kurze Rückblende: Vor fast genau fünf Jahren verpflichtete der SV Straelen, damals noch in der Regionalliga unterwegs, einen jungen Torhüter, der in der Jugend des Traditionsklubs FC Carl Zeiss Jena ausgebildet worden war. Torwarttrainer Manfred Gloger hielt sofort große Stücke auf Kevin Kratzsch, damals noch 19 Jahre jung. „Als junger Torwart bringt er alle wichtigen Eigenschaften wie Talent, Fleiß und Mentalität mit. Er ist zudem ein sehr guter Fußballer“, urteilte Gloger schon nach wenigen Trainingseinheiten mit dem Neuzugang aus Thüringen. Dessen Stunde sollte schneller schlagen als ursprünglich erhofft. Am 9. Oktober 2021 musste Robin Udegbe, seinerzeit an der Römerstraße die unumstrittene Nummer eins, passen, weil er an jenem Tag Vater wurde. Kevin Kratzsch witterte seine Chance und sprang mit einer geradezu sensationellen Leistung in die Bresche. Im Auswärtsspiel bei Rot-Weiß Oberhausen war der SV Straelen eigentlich hoffnungslos unterlegen. Doch Kratzsch brachte die gegnerischen Angreifer reihenweise zur Verzweiflung und hielt seiner Mannschaft ein schmeichelhaftes 0:0 fest.

Was der junge Mann damals noch nicht ahnen konnte: Mit seinem Auftritt im Niederrheinstadion hatte er sich in die Notizbücher der Oberhausener Verantwortlichen gespielt. Kratzsch hängte zunächst zwar noch eine weitere Saison in Straelen dran – in erster Linie wegen seinem Förderer Manfred Gloger. Einer der stärksten Torhüter der Regionalliga West Doch im Sommer 2023 folgte der Wechsel zu RW Oberhausen, wo er in den vergangenen beiden Jahren den endgültigen Durchbruch schaffte und zu einem der stärksten Torhüter der Regionalliga West avancierte. Für RWO absolvierte Kratzsch insgesamt 77 Pflichtspiele und hielt dabei 26 Mal die Null. Folgerichtig hätten die Kleeblätter aus Oberhausen, die in der kommenden Saison den Aufstieg in die Dritte Liga in Angriff nehmen, ihre Nummer eins gerne gehalten.