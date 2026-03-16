So schaffen die Sportfreunde Broekhuysen den Sprung an die Spitze

23 Spieltage lang mussten sich die Sportfreunde Broekhuysen gedulden. Jetzt ist es endlich passiert. Mit einem 2:1 (1:0) im Spitzenspiel gegen den VfL Rhede hat die Mannschaft erstmals in der laufenden Saison die Tabellenführung in der Bezirksliga übernommen. Vor knapp 300 Zuschauern auf der Sportanlage „Op den Bökel“ erfüllte das Duell der beiden Topteams die großen Erwartungen nicht ganz. Das Spiel lebte von der Intensität, da sich beide Mannschaften der Bedeutung bewusst waren.
Bereits in der Anfangsphase deutete sich ein ganz enges und umkämpftes Spiel an. Beide Mannschaften machten die Räume eng. Speziell der Gastgeber leistete sich viele Abspielfehler, von einem Spielfluss war entsprechend nur wenig zu sehen. Insgesamt wirkte die Partie über weite Strecken etwas zerfahren, klare Möglichkeiten blieben zunächst Mangelware. Erst in der 27. Minute gab es die erste nennenswerte Chance für Broekhuysen. Nach einem Freistoß kam Leon Peun zum Abschluss, stand dabei jedoch im Abseits. Zwei Minuten später dann die Gäste mit ihrer ersten Gelegenheit: Leon Franken setzte sich im Strafraum durch, doch die Broekhysener Abwehr konnte in höchster Not klären. Glück hatten die Hausherren auch in der 34. Minute, als ein Schuss des Rheders Oker Prudencio nur den Außenpfosten streifte.
Schließlich sorgten Standardsituationen für die entscheidenden Momente vor der Pause. Zunächst scheiterte Maurice Horster nach einer Ecke noch. Ein weiterer Eckball landete bei Nils Lachmann, den die Gästeabwehr offenbar einfach übersehen hatte. Er nutzte den freien Raum und traf in der 45. Minute zur 1:0-Pausenführung für die Sportfreunde.
Nach dem Seitenwechsel startete Rhede deutlich schwungvoller und setzte erste Akzente. Mehrere Angriffe sorgten für Druck auf das Tor der Gastgeber. Schließlich führte ein Foulelfmeter zum Ausgleich: Rhedes Noah Paß schickte Schlussmann Marek Schaffers in die falsche Ecke und verwandelte sicher zum 1:1. Der Treffer gab den Gästen Auftrieb, doch richtig zwingend wurden ihre Aktionen in der Folge nur selten. Auf der anderen Seite litten die Angriffe des Gastgebers weiterhin unter einer zu hohen Fehlerquote im Passspiel.
Den schönsten Angriff des Spiels sahen die Zuschauer schließlich in der 83. Minute. Norman Schmitz setzte sich auf der rechten Seite durch, seine scharfe Hereingabe veredelte Nick Ernst zur 2:1-Führung. Wie ein Befreiungsschlag wirkte dieser Treffer. Kurz darauf hatten Ernst und Philipp Brock – beide ebenso wie Norman Schmitz von der Bank gekommen – noch gute Gelegenheiten, den Deckel drauf zu machen.
Ohne große Probleme überstanden die Sportfreunde die Schlussphase dieser Partie, gewannen aufgrund der besseren Effektivität dieses Top-Spiel. Auch wenn der Erfolg im Meisterschaftsrennen zunächst nur eine Momentaufnahme darstellt, zeigte sich Trainer Sebastian Clarke hocherfreut. „Es war viel Kampf, wir hatten viele Ballverluste. Nach der Pause hat Rhede viel Druck gemacht. Dann haben wir aber gezeigt, dass wir in der Breite gut aufgestellt sind und wir von der Bank noch mal den Unterschied machen können. Am Endeein etwas glücklicher, aber verdienter Sieg.“, sagte der Coach der Sportfreunde.
Getrübt wurde die Freude über den Erfolg allerdings durch die möglicherweise schwere Knieverletzung von Lars Peters. Der Spieler musste mit dem Notarztwagen ins Krankenhaus gebracht werden.