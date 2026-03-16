So schaffen die Sportfreunde Broekhuysen den Sprung an die Spitze Premiere in der laufenden Saison der Bezirksliga: Mit einem 2:1 im Spitzenspiel gegen den VfL Rhede übernimmt die Mannschaft von Trainer Sebastian Clarke erstmals die Tabellenführung. Bangen um Abwehrspieler Lars Peters. von RP / Klaus Schopmans · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

Die Sportfreunde Broekhuysen sind erstmals in dieser Saison Tabellenführer. – Foto: Pascal Derks

23 Spieltage lang mussten sich die Sportfreunde Broekhuysen gedulden. Jetzt ist es endlich passiert. Mit einem 2:1 (1:0) im Spitzenspiel gegen den VfL Rhede hat die Mannschaft erstmals in der laufenden Saison die Tabellenführung in der Bezirksliga übernommen. Vor knapp 300 Zuschauern auf der Sportanlage „Op den Bökel“ erfüllte das Duell der beiden Topteams die großen Erwartungen nicht ganz. Das Spiel lebte von der Intensität, da sich beide Mannschaften der Bedeutung bewusst waren.

Bereits in der Anfangsphase deutete sich ein ganz enges und umkämpftes Spiel an. Beide Mannschaften machten die Räume eng. Speziell der Gastgeber leistete sich viele Abspielfehler, von einem Spielfluss war entsprechend nur wenig zu sehen. Insgesamt wirkte die Partie über weite Strecken etwas zerfahren, klare Möglichkeiten blieben zunächst Mangelware. Erst in der 27. Minute gab es die erste nennenswerte Chance für Broekhuysen. Nach einem Freistoß kam Leon Peun zum Abschluss, stand dabei jedoch im Abseits. Zwei Minuten später dann die Gäste mit ihrer ersten Gelegenheit: Leon Franken setzte sich im Strafraum durch, doch die Broekhysener Abwehr konnte in höchster Not klären. Glück hatten die Hausherren auch in der 34. Minute, als ein Schuss des Rheders Oker Prudencio nur den Außenpfosten streifte. Nils Lachmann sorgt für das erlösende 1:0 Schließlich sorgten Standardsituationen für die entscheidenden Momente vor der Pause. Zunächst scheiterte Maurice Horster nach einer Ecke noch. Ein weiterer Eckball landete bei Nils Lachmann, den die Gästeabwehr offenbar einfach übersehen hatte. Er nutzte den freien Raum und traf in der 45. Minute zur 1:0-Pausenführung für die Sportfreunde.