So reagiert der 1. FC Monheim auf Hirschs Ausfall

Für den 1. FC Monheim steht am Sonntag das nächste Kellerduell in der Oberliga an: Nach dem 4:2-Sieg beim Tabellendrittletzten Sportfreunde Niederwenigern vor der Karnevalspause ist nun ab 15 Uhr der Vorletzte SC Union Nettetal zu Gast. „Alle Gegner sorgen immer für anspruchsvolle Aufgaben“, sagt Dennis Ruess zunächst. Dem FCM-Trainer ist die Parallelität aber natürlich auch bewusst: „Das Spiel am Sonntag wird im Endeffekt eine Geschichte wie Niederwenigern. Der Gegner wird sich reinbeißen, und wir können uns einen gewissen Abstand erarbeiten.“