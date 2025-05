Klinger äußerte sich kritisch gegenüber dem Viersen-Rückzug. – Foto: Sascha Köppen

So reagiert das Neusser Kreis-Trio auf Viersener Rückzug Am Wochenende steigt der erste Spieltag ohne den 1. FC Viersen in der Landesliga, Gruppe 1. Holzheim und Kapellen kicken daheim. Verlinkte Inhalte Landesliga 1 SC Kapellen Holzheim VfL Jüchen

Nach dem Abschied von Trainer Kemal Kuc stand die Saison des 1. FC Viersen in der Landesliga unter keinem guten Stern. Der Traditionsverein stürzte von einer personellen Verlegenheit in die andere und rutschte hoffnungslos in den Tabellenkeller ab. Anfang der Woche zog der Klub die Reißleine, indem er die Mannschaft zurückzog. Das sorgte für Veränderungen in der Tabelle, weil alle Spiele der Viersener herausgerechnet wurden, und auch für verärgerte Konkurrenten. Was das heimische Trio VfL Jüchen/Garzweiler, Holzheimer SG und SC Kapellen vor ihren nächsten Partien dazu sagt.

Klinger: "Kein Verständnis für den Rückzug von Viersen" An der Tabellenspitze hat der Rückzug der Viersener plötzlich noch mal den FC Remscheid ganz an die Plätze eins und zwei herangebracht, die wohl beide zum Aufstieg in die Oberliga reichen. Denn während Primus Jüchen und der FC Kosova auf Rang zwei sechs Zähler verloren, waren es beim ehemaligen Zweitligisten nur drei. Hätte er am Donnerstag sein Nachholspiel gegen den ASV Süchteln gewonnen, hätte er den Sprung auf Platz zwei geschafft und stünde (mit einem Spiel mehr) nur noch zwei Punkte hinter Jüchen.

Doch der FCR verpasste die Chancen, weil er nach einer 2:0-Führung noch 2:3 gegen den ASV Süchteln verlor, bei dem zuvor Trainer Frank Mitschkowski wegen Unstimmigkeiten mit der Mannschaft zurückgetreten war. „Wenn ich sehe, wie sich die Süchtelner da mit dem letzten Aufgebot reingehauen haben oder wie Dilkrath als abgeschlagenes Schlusslicht das durchzieht, dann habe ich kein Verständnis für den Rückzug von Viersen“, sagt Jüchens Trainer Daniel Klinger, „für mich ist das klare Wettbewerbsverzerrung und hat nichts mit Fair Play zu tun.“ Für ihn sollte dieser Fall ein Anlass dafür sein, über strengere Strafen nachzudenken, etwa Punktabzüge für die folgende Saison auch bei Rückzügen schon vor dem ersten Mai. Doch bei allem Unverständnis über das Verhalten des 1. FC Viersen will Klinger mit seiner Truppe den Fokus auf das Auswärtsspiel beim SC Velbert legen. Der ist durch sechs Punkte Abzug näher an die Abstiegszone gerückt und wird nun alles daransetzen, um sich möglichst schnell nach hinten abzusichern. Für Jüchen, so der Coach, geht es darum, auf dem Weg zum Titel „unsere Hausaufgaben zu erledigen“ und so gute Voraussetzungen für das Duell nächsten Donnerstag (20 Uhr) daheim gegen den SC Kapellen zu schaffen.