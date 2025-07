So reagieren die Trainer auf die Einteilung der Bezirksliga 2

Neue Umgebung für den HSV. – Foto: Sven Conor

Derzeit befinden sich Spieler, Trainer und Klubchefs in der wohlverdienten Sommerpause und legen die Füße hoch. Die Fußballschuhe bleiben für ein paar Wochen in der Tasche, und das Taktikboard setzt eine leichte Staubschicht im Schrank an. Doch trotz dieser sportlich entspannten Phase wirft die kommende Spielzeit in der Bezirksliga schon jetzt ihre ersten Schatten voraus.

Denn in der vergangenen Woche wurden die Gruppeneinteilungen durch den Fußballverband Niederrhein vorgenommen. Der HSV Langenfeld (HSV), SC Reusrath , SSV Berghausen (SSV) sowie TuSpo Richrath kennen also ihre Kontrahenten in der nächsten Saison. Die unterscheiden sich stark vom vergangenen Jahr, sind den Verantwortlichen im Großteil allerdings bestens bekannt. Die Reaktionen der jeweiligen Trainer fallen daher ganz ähnlich zueinander bis hin zu leicht glücklich aus. Zuletzt spielten die Langenfelder Vertreter ihre Bezirksliga-Runde in der Düsseldorfer Gruppe. Die Anfahrtswege waren kurz, die fußballerischen Herausforderungen mitunter aber große. Nun kehren die vier Vereine wieder in die Solinger Klasse zurück. Dort treffen sie zum Beispiel dank Vohwinkel, Ronsdorf, Gräfrath oder dem SV Solingen auf altbekannte Gegner, aufgrund vieler Neulinge mit Hackenberg, Jugoslavija Wuppertal, DV Solingen II und dem SC Viktoria Wuppertal aber auch auf unbekannte Größen. Als einziger ehemaliger Landesligist ist Absteiger Cronenberger SC eine echte Hausnummer. Der zu erwartende Fußball wird sich wohl verändern.

Dass dem wahrscheinlich so ist, äußerten alle vier Trainer auf Nachfrage: Sie gehen davon aus, dass entgegen der zuletzt hohen fußballerischen Qualität in der Düsseldorfer Einteilung nun die kämpferischen Attribute auf dem Platz wieder stärker in den Fokus rücken. „Mir hat die Düsseldorfer Gruppe schon gut gefallen“, sagte etwa SCR-Coach Marco Schobhofen, „aber es ist die für kommende Saison deutlich stärkere.“ Für seine im Umbruch befindlichen Reusrather sei ein womöglich weniger hohes Niveau, wie es nun offenbar zu erwarten ist, vielleicht von Vorteil. Er hofft auf eine ruhigere Saison als zuletzt. Eine ähnliche Einschätzung kommt von SSV-Übungsleiter Ralf Dietrich. Im zweiten Jahr nach dem Aufstieg wollen sich die Berghausener als Bezirksligist etablieren. „Hatten wir im vergangenen Jahr eine sehr spielstarke Gruppe, glaube ich, dass es in diesem Jahr mehr über das Kämpferische gehen wird“, vermutet Dietrich. Grundsätzlich sei die Ansammlung sehr interessant, und er werde sich mit jedem Gegner genaustens auseinandersetzen.