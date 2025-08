So präsentieren sich die Neuen der U23 von Borussia Mönchengladbach

Das 1:1 zum Saisonauftakt gegen die U23 von Fortuna Düsseldorf bedeutete für Borussias U23 nicht nur den ersten Punkt der Regionalliga-Spielzeit, sondern auch eine erste Wettkampf-Kostprobe der neu zusammengestellten Reserve. Ein ganz spezieller Blick richtet sich zu Beginn der Saison auf die Gesichter, die nicht aus der eigenen Jugend kommen, sondern am Borussia-Park bisher noch gänzlich unbekannt waren.

Zwei der fünf externen Zugänge schafften es am vergangenen Samstag direkt in die Startformation: Jan Urbich und Justin Adozi bildeten das Sturmduo. „Justin ist ein klassischer Mittelstürmer, der mit dem Rücken zum Tor extrem viele Bälle festmacht und trotz seiner Größe sehr schnell ist. Er hat einen guten linken Fuß, ist sehr lernwillig“, sagt U23-Trainer Eugen Polanski, der dem 19-Jährigen ein „ordentliches“ erstes Spiel attestierte: „Man hat schon noch gemerkt, dass er relativ schnell müde wirkte.“

Sturmkollege Urbich – immerhin zwei Jahre älter und mit der Erfahrung von 49 Regionalligaspielen für die Kickers Offenbach – wirkte etwas spritziger. „Er ist sehr clever, hat viel Tiefgang und versteht die Art und Weise, wie wir Fußball spielen wollen. Er zeigt viel Einsatz, kann extrem viel laufen und hat, glaube ich, ein ordentliches Spiel gemacht“, sagt Polanski. Gut möglich, dass es diese Sturmkombination in den kommenden Wochen häufiger gibt – zusammen, so Polanski, „können beide extrem viel Wucht entfachen“.

Kemal Cirpan und Antonio Jozanovic kamen beide in der 87. Minute ins Spiel, mussten bei ihrem Premiereneinsatz für Borussia also den späten Ausgleich hinnehmen. Cirpan kommt aus der U19 des Karlsruher SC und ist ein zweikampfstarker Mittelfeldspieler, wurde in der Vorbereitung aber durch eine Außenbandverletzung gestoppt. „Er ist ein Balldieb, führt sehr harte, faire Zweikämpfe. Vom Charakter muss er sich vielleicht ein bisschen öffnen, um sich mit Ball noch mehr zuzutrauen“, erklärt Polanski.

Jozanovic, der dritte Neuzugang für die Offensive, kam für Urbich ins Spiel. „In der U19 von Jena war er der Dreh- und Angelpunkt. Er ist ein Freigeist, denkt fast ausschließlich offensiv und ist mit einem sehr guten Schuss ausgestattet. Sein Thema ist noch die Intensität. Beide sind aber auf einem guten Weg, um irgendwann in der Startformation stehen zu können“, so der Cheftrainer. Innenverteidiger Tyler Meiser kam seit seinem Wechsel aus der U23 von Borussia Dortmund wegen Oberschenkelproblemen noch nicht richtig ins Rollen, stand aber zumindest im Kader.

Die nächste Möglichkeit zum Einstand gibt es am Samstag (14 Uhr) beim Aufsteiger Bonner SC. Der BSC hat sein Auftaktspiel gegen den VfL Bochum II 4:1 gewonnen und ist nach dem ersten Spieltag Tabellenführer. Personell kann Polanski in Bonn aus dem Vollen schöpfen.