So plant Viktoria Goch den Sprung auf Platz vier

Wenn Viktoria Goch am Samstagabend um 18 Uhr den VfB Speldorf zum Nachholspiel empfängt, treffen zwei Teams aufeinander, deren Saisonstart in der Landesliga nicht unterschiedlicher hätte verlaufen können. Unter Neutrainer Kevin Wolze avancierte Aufsteiger Viktoria binnen kürzester Zeit zum Team der Stunde. Zwischenzeitlich stand der Neuling, der sich bereits im oberen Tabellendrittel festgespielt hat, sogar an der Spitze.
Für den Kontrahenten aus Mülheim an der Ruhr, der seit 2023 in der Klasse spielt, lief zu Beginn der Saison hingegen nur wenig zusammen. Von seinen ersten sechs Spielen verlor der VfB Speldorf fünf. Mittlerweile hat sich das Team von Trainer Dimitri Steininger stabilisiert und in Richtung Tabellenmittelfeld orientiert. Die Formkurve zeigt nach oben.
Über diese Entwicklung ist Kevin Wolze natürlich bestens informiert. Der Gocher Trainer rechnet mit einer herausfordernden Partie. „Der VfB Speldorf ist nach Startschwierigkeiten längst in der Liga angekommen. Sie haben die Qualität, Spiele zu gewinnen. Das haben sie zuletzt auch gezeigt. Ich erwarte eine kompakte Mannschaft und ein Spiel, das uns ein bisschen Geduld abverlangt“, sagt Wolze.
In Geduld üben musste sich zuletzt auch der Anhang der Viktoria. Die vergangenen beiden Heimspiele im Hubert-Houben-Stadion gegen den PSV Wesel und DJK Blau-Weiß Mintard gingen jeweils mit 0:1 verloren. Kevin Wolze will die beiden Ergebnisse jedoch nicht in einen Topf werfen.
„Das muss man ein bisschen differenzierter sehen. Beim Spiel gegen Mintard war auf dem schwierigen Untergrund kaum Fußball möglich. Das Spiel hatte eigentlich keinen Sieger verdient, aber sie haben den Lucky Punch erwischt. Gegen Wesel haben wir in allen Belangen eine ganz schwache Leistung gezeigt. Die Mannschaft hat sich nicht wirklich gewehrt“, sagt Wolze, der klare Erwartungen an den Auftritt seiner ersten Elf hat.
„Wir wollen zurück in die Erfolgsspur. Ich erwarte von der Mannschaft, dass sie positiv ins Spiel geht und, auch wenn es zäh wird, die Geduld behält. Ich wiederhole mich da zum tausendsten Mal: Wir können in dieser Liga jede Mannschaft schlagen, aber wenn wir nicht ans Limit gehen, kann auch jeder Gegner uns schlagen. Da müssen wir klar im Kopf sein“, sagt der Gocher Trainer.
Angesichts der Wettervorhersage steht noch ein kleines Fragezeichen hinter einer Austragung der Partie auf Naturrasen im Hubert-Houben-Stadion. Es ist Frost gemeldet. Wolze: „Wir wollen spielen und gehen auch davon aus, dass gespielt wird. Alles andere muss der Schiedsrichter entscheiden. Wir fokussieren uns auf das, was wir beeinflussen können.“
Der Anreiz für die Viktoria liegt auf der Hand: Mit einem Sieg im Nachholspiel kann sich der Aufsteiger auf Platz vier verbessern – bei gerade einmal fünf Punkten Rückstand auf Tabellenführer VfB Bottrop.