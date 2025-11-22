So plant Viktoria Goch den Sprung auf Platz vier

Angesichts der Wettervorhersage steht noch ein kleines Fragezeichen hinter einer Austragung der Partie auf Naturrasen im Hubert-Houben-Stadion. Es ist Frost gemeldet. Wolze: „Wir wollen spielen und gehen auch davon aus, dass gespielt wird. Alles andere muss der Schiedsrichter entscheiden. Wir fokussieren uns auf das, was wir beeinflussen können.“

Der Anreiz für die Viktoria liegt auf der Hand: Mit einem Sieg im Nachholspiel kann sich der Aufsteiger auf Platz vier verbessern – bei gerade einmal fünf Punkten Rückstand auf Tabellenführer VfB Bottrop.