So plant U23-Trainer Langeneke im Regionalliga-Endspurt mit Benschop

Grundsätzlich sieht der Coach in den vergangenen Wochen eine positive Entwicklung beim ältesten Spieler des Kaders. „Wir sind auf einem guten Weg“, berichtet Langeneke. „Er ist jetzt konstant seit drei, vier Wochen im Mannschaftstraining.“ Zu Beginn der Saison war Benschop noch gesetzt, stand dreimal in der Startelf und erzielte gegen den 1. FC Bocholt den ersten Treffer nach seiner Rückkehr im Sommer. Langeneke ist optimistisch, dass es beim Routinier in dieser Saison auch nochmals für längere Einsätze als zuletzt reichen wird. „Ich hoffe, dass es irgendwann auch für die Startelf reichen kann“, sagt der 48-Jährige. „Von 90 Minuten ist er aktuell noch etwas entfernt, aber es wird sich Schritt für Schritt entwickeln. Es war ein guter Anfang am Samstag mit dem Tor gegen Rödinghausen.“

Auch wenn es bis zu einer möglichen Rückkehr in die Startelf noch etwas dauern wird, könnte Benschop am Freitag (19.30 Uhr, Stadion Rote Erde) gegen die Zweitvertretung von Borussia Dortmund als Joker die Chance auf sein drittes Saisontor bekommen. Dass er das Potenzial dazu hat, versichert auch sein Trainer: „Seine Qualitäten vor dem Tor sind unbestritten und die werden auch nicht weggehen.“ Gegen den BVB könnten diese Qualitäten wichtig werden, wenn es mit dem dritten Auswärtssieg in Folge klappen soll.

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: