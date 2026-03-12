So plant U23-Trainer Langeneke im Regionalliga-Endspurt mit Benschop

Die vergangenen beiden Regionalliga-Partien verliefen für Fortuna Düsseldorfs U23 ergebnistechnisch nahezu identisch. In beiden Spielen ging die „Zwote“ zunächst in Führung, kassierte dann den Ausgleich und konnte später die Führung wiederherstellen. Während es in Velbert beim 2:1 blieb, stand gegen den SV Rödinghausen durch den Treffer von Charlison Benschop letztlich sogar ein 3:1-Erfolg auf der Anzeigetafel. Es war erst der zweite Einsatz von Benschop nach seiner langwierigen Verletzung. Umso mehr freuten sich alle Rot-Weißen über seinen Treffer, mit dem der Stürmer bewies, dass er immer noch eine große Hilfe für die „Zwote“ sein kann.
Einen Großteil der laufenden Saison verpasste der 36-Jährige mit Achillessehnenproblemen. Exakt fünf Monate lagen zwischen seinem letzten Spiel vor der Verletzung Ende September und seinem Comeback gegen die SSVg Velbert. In der Nachspielzeit durfte er dort erstmals wieder Regionalliga-Luft schnuppern, auch gegen Rödinghausen kam er für die letzten Minuten und zeigte, dass er von seinem Torjägerinstinkt in den vergangenen Monaten nichts verloren hat.
Dementsprechend baut auch sein Trainer darauf, in den verbleibenden zehn Saisonspielen vermehrt auf den erfahrenen Stürmer setzen zu können. „Ich hoffe, dass er in der restlichen Rückrunde die Rolle einnehmen kann, wie er es jetzt in den wenigen Minuten getan hat – nur dann über einen längeren Zeitraum“, sagte Langeneke. „Aber es hängt von seiner Fitness ab und davon, wie er sich fühlt.“
Grundsätzlich sieht der Coach in den vergangenen Wochen eine positive Entwicklung beim ältesten Spieler des Kaders. „Wir sind auf einem guten Weg“, berichtet Langeneke. „Er ist jetzt konstant seit drei, vier Wochen im Mannschaftstraining.“ Zu Beginn der Saison war Benschop noch gesetzt, stand dreimal in der Startelf und erzielte gegen den 1. FC Bocholt den ersten Treffer nach seiner Rückkehr im Sommer. Langeneke ist optimistisch, dass es beim Routinier in dieser Saison auch nochmals für längere Einsätze als zuletzt reichen wird. „Ich hoffe, dass es irgendwann auch für die Startelf reichen kann“, sagt der 48-Jährige. „Von 90 Minuten ist er aktuell noch etwas entfernt, aber es wird sich Schritt für Schritt entwickeln. Es war ein guter Anfang am Samstag mit dem Tor gegen Rödinghausen.“
Auch wenn es bis zu einer möglichen Rückkehr in die Startelf noch etwas dauern wird, könnte Benschop am Freitag (19.30 Uhr, Stadion Rote Erde) gegen die Zweitvertretung von Borussia Dortmund als Joker die Chance auf sein drittes Saisontor bekommen. Dass er das Potenzial dazu hat, versichert auch sein Trainer: „Seine Qualitäten vor dem Tor sind unbestritten und die werden auch nicht weggehen.“ Gegen den BVB könnten diese Qualitäten wichtig werden, wenn es mit dem dritten Auswärtssieg in Folge klappen soll.
