So plant Türk Ata/Türkgücü Wetzlar die Gruppenliga-Saison

Wetzlar. Ein Aufsteiger. Ein Liganeuling. Ein Team, das sicherlich noch etliche positive Erinnerungen an die vergangene Saison hat und daher mit Rückenwind in die neue Spielzeit geht. Nein, es gibt sicherlich bessere Gegner für einen Rundenstart. In diesem Fall heißt das: Eintracht Lollar fordert Türk Ata/Türkgücü Wetzlar heraus.