So plant Marius Krausel die Zukunft des SV Rindern

In wenigen Wochen endet beim Bezirksligisten SV Rindern eine kleine Ära. Nach sechs erfolgreichen Jahren wird Christian Roeskens sein Traineramt bei den Zebras zum Saisonende niederlegen. Sein Nachfolger steht bereits fest: Marius Krausel, der dem Rinderner Trainerteam bereits seit zwei Jahren angehört, übernimmt zur neuen Spielzeit das Kommando. Im Gespräch verrät der künftige Rinderner Coach, wie er sich auf seine neue Aufgabe vorbereitet und wie der Stand der Kaderplanung aussieht.
Wer den SV Rindern in den vergangenen Wochen beobachtet hat, konnte erkennen, wie stark Marius Krausel schon jetzt in den Verantwortungsbereich von Christian Roeskens eingebunden ist. Der 35-Jährige bereitet sich akribisch auf seine neue Position als Cheftrainer vor. „Roesi hat sich nach und nach ein bisschen zurückgezogen, damit ich Schritt für Schritt in meine neue Rolle hineinwachsen kann. Bei der Trainingsgestaltung sowie bei den Ansprachen vor und nach den Spielen durfte ich zuletzt immer häufiger das letzte Wort haben“, so Krausel.
Der langjährige Spieler des 1. FC Kleve begegnet seinem Vorgänger dabei mit großem Respekt - und blickt seiner neuen Aufgabe gleichzeitig voller Vorfreude entgegen. „Ich bin Roesi sehr dankbar für das Vertrauen. Es ist nicht selbstverständlich, nach so vielen Jahren sein ‚Baby‘ abzugeben. Ich freue mich sehr darauf, sein Erbe anzutreten“, sagt Krausel, der in den vergangenen Monaten immer wieder von der Erfahrung seines Vorgängers profitieren konnte.
Bald wird Krausel die Zügel jedoch endgültig selbst in der Hand halten - wenn auch nicht ganz allein. Mit Tristan Zwartjes bekommt der künftige Cheftrainer einen engen Vertrauten als Co-Trainer an seine Seite. Der 26-Jährige trug in der Vergangenheit bereits die Kapitänsbinde des SV Rindern, wurde jedoch immer wieder von schweren Verletzungen zurückgeworfen. In der laufenden Saison ist Zwartjes bereits als Teammanager tätig.
„Als Co-Trainer brauche ich jemanden, der zuverlässig ist und mit dem ich auf einer Wellenlänge bin“, sagt Krausel. „Ich erhoffe mir eine Menge von der Zusammenarbeit mit Tristan. Ich denke, dass wir die Mannschaft gemeinsam gut unterstützen können.“ Komplettiert wird das Trainerteam weiterhin von Torwarttrainer Jendrik Ferdenhert.
Die Veränderungen im Kader halten sich derweil in Grenzen. Mit Björn Gatermann und Cem Artas verlassen zwei Stammkräfte den SV Rindern. Während Gatermann bei der Reserve seines Ex-Vereins Viktoria Goch als spielender Co-Trainer anheuert, hat der Wechsel von Artas berufliche Gründe. Auch Chima Ukaegbu wird nicht mehr zur Verfügung stehen. Die jungen Xaver Maczka, Jaime Neuroth und Sjard Callsen werden künftig für die zweite Mannschaft auflaufen. Zudem beendet Ersatzkeeper Marcel Schneimann seine aktive Laufbahn.
Mit Thore Seifert von Viktoria Goch kommt ein neuer Schlussmann zum SV Rindern, der künftig den Platz hinter Stammkeeper Bjarne Janßen einnehmen soll. Für die Innenverteidigung wurde Malte Baumeister verpflichtet, der ebenfalls aus Goch kommt und den Abgang von Gatermann auffangen soll. Lennis Bonnet vom 1. FC Kleve II ist für die Außenbahn eingeplant, Amir Ernst aus der U19 des 1. FC Kleve soll die Defensive variabler machen. Der 19-jährige Lukas Kaul, der bislang für die zweite Mannschaft auflief, erhält künftig seine Chance im Bezirksliga-Kader.
Viel mehr wird sich nach aktuellem Stand nicht tun. „Wir sind noch mit einem Spieler in Gesprächen, aber einen großen Umbruch wird es nicht geben. Wir haben uns punktuell verstärkt und qualitativ noch einmal gut zugelegt“, sagt Krausel. Sollte personell Not am Mann sein, plant der 35-Jährige sein Comeback auf dem Platz. „Ich denke, dass die Jungs mir mittlerweile ein paar Schritte voraus sind. Aber wenn es sein muss, ziehe ich mich um - sag niemals nie.“