So plant Marius Krausel die Zukunft des SV Rindern Der 35-Jährige tritt beim Bezirksligisten im Sommer die Nachfolge von Trainer Christian Roeskens an. Was der neue Mann mit den Zebras vorhat und wie die Kaderplanung für die kommende Saison voranschreitet. von RP / Nils Hendricks · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Das ist Marius Krausel. – Foto: Jette Oster

In wenigen Wochen endet beim Bezirksligisten SV Rindern eine kleine Ära. Nach sechs erfolgreichen Jahren wird Christian Roeskens sein Traineramt bei den Zebras zum Saisonende niederlegen. Sein Nachfolger steht bereits fest: Marius Krausel, der dem Rinderner Trainerteam bereits seit zwei Jahren angehört, übernimmt zur neuen Spielzeit das Kommando. Im Gespräch verrät der künftige Rinderner Coach, wie er sich auf seine neue Aufgabe vorbereitet und wie der Stand der Kaderplanung aussieht.

„Ich durfte zuletzt immer häufiger das letzte Wort haben“ Wer den SV Rindern in den vergangenen Wochen beobachtet hat, konnte erkennen, wie stark Marius Krausel schon jetzt in den Verantwortungsbereich von Christian Roeskens eingebunden ist. Der 35-Jährige bereitet sich akribisch auf seine neue Position als Cheftrainer vor. „Roesi hat sich nach und nach ein bisschen zurückgezogen, damit ich Schritt für Schritt in meine neue Rolle hineinwachsen kann. Bei der Trainingsgestaltung sowie bei den Ansprachen vor und nach den Spielen durfte ich zuletzt immer häufiger das letzte Wort haben“, so Krausel.

Der langjährige Spieler des 1. FC Kleve begegnet seinem Vorgänger dabei mit großem Respekt - und blickt seiner neuen Aufgabe gleichzeitig voller Vorfreude entgegen. „Ich bin Roesi sehr dankbar für das Vertrauen. Es ist nicht selbstverständlich, nach so vielen Jahren sein ‚Baby‘ abzugeben. Ich freue mich sehr darauf, sein Erbe anzutreten“, sagt Krausel, der in den vergangenen Monaten immer wieder von der Erfahrung seines Vorgängers profitieren konnte. Bald wird Krausel die Zügel jedoch endgültig selbst in der Hand halten - wenn auch nicht ganz allein. Mit Tristan Zwartjes bekommt der künftige Cheftrainer einen engen Vertrauten als Co-Trainer an seine Seite. Der 26-Jährige trug in der Vergangenheit bereits die Kapitänsbinde des SV Rindern, wurde jedoch immer wieder von schweren Verletzungen zurückgeworfen. In der laufenden Saison ist Zwartjes bereits als Teammanager tätig.