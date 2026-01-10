So plant Kevin Wolze seine Zukunft als Trainer

Die Viktoria hofft, dass sie mit einer Verstärkung in Teil zwei der Saison gehen kann. Sie würde gerne Ilias El Moumen vom Ligarivalen GSV Moers verpflichten. Der 21-jährige Linksfuß war auch am Dienstagabend beim Trainingsauftakt in der Weezer Soccerhalle dabei. „Er will unbedingt zu uns“, so Wolze.

Allerdings stellt sich der GSV Moers noch quer, bei dem wegen finanzieller Probleme sogar ein sofortiger Rückzug aus der Landesliga ein Thema ist. „Der Verein hat uns zwar gesagt, dass er dem Spieler keine Steine in den Weg legen will. Doch die Freigabe haben wir bislang noch nicht erhalten“, sagt Kevin Wolze, der mit seiner Mannschaft für Teil zwei der Saison ein Ziel hat. „Wir wollen den nächsten Schritt nach vorne machen.“