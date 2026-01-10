So plant Kevin Wolze seine Zukunft als Trainer

Das Ziel ist klar. Kevin Wolze will in seinem neuen Job im Fußball in den Bereich vorstoßen, in dem er sich viele Jahre als Spieler bewegt hat. „Ich möchte als Trainer irgendwann auch im bezahlten Fußball tätig sein. Darauf arbeite ich hin“, sagt der 35-Jährige, der für den MSV Duisburg und den VfL Osnabrück 190 Spiele in der Zweiten Liga bestritten hat.
Kevin Wolze hat bislang ganze Arbeit geleistet. „Er ist ein Glücksfall für uns“, sagt Jürgen de Mür, Vorsitzender des Fördervereins von Viktoria Goch. Und die Viktoria ist ein Glücksfall für Kevin Wolze. „Ich bin froh, dass ich hier erste Erfahrungen als Trainer sammeln durfte und mich weiterentwickeln konnte“, sagt Wolze.
Dass sich zwei Partner, die sich so schätzen, jetzt darauf verständigt haben, die Zusammenarbeit fortzusetzen, ist keine große Überraschung. Kevin Wolze wird auch in der kommenden Saison beim Landesligisten, der auf dem siebten Tabellenplatz überwintert, an der Linie stehen. Das teilte Holger Mittelbach, Vorsitzender der Viktoria, mit. „Wir sind mit der Arbeit von Kevin Wolze sehr zufrieden und freuen uns, dass er für ein weiteres Jahr zugesagt hat“, so Mittelbach.
Für Kevin Wolze war es keine Frage, dass er erst einmal bei der Viktoria bleibt. „Ich fühle mich in Goch sehr wohl“, sagt der 35-Jährige. Er hat seine Vertragsverlängerung lediglich an eine Bedingung geknüpft. „Ich habe den Verantwortlichen gesagt, dass ich nur weitermache, wenn auch Co-Trainer Florian Voss bleibt. Denn wir arbeiten sehr gut zusammen. Es passt nicht nur fußballerisch, sondern auch menschlich“, sagt Wolze. Es wird weiter passen. Auch Voss sagte dem Klub zu, für den er seit 2020 tätig ist.
Die Viktoria möchte nun schnell weitere personelle Weichen stellen. „Wir wollen im Januar mit allen Spielern des Kaders sprechen“, so der Coach. Jürgen de Mür geht davon aus, dass sich die Veränderungen in Grenzen halten werden. „Wir wollen viele Spieler halten“, sagt der Vorsitzende des Fördervereins. Zumal Wolze große Stücke auf das Team hält. „Wir haben eine intakte Mannschaft, die Qualität hat.“
Einen Abgang hat es in der Winterpause gegeben. Stürmer Andrija Kurandic, vor der Saison vom VfL Repelen gekommen, wird künftig für Bezirksligist Rhenania Hamborn auflaufen. Der Angreifer ist bei der Viktoria nicht über die Rolle eines Ersatzspielers hinausgekommen, obwohl gerade in der Offensive der Schuh drückt.
Für Kevin Wolze ist die Abschlussschwäche seines Teams der Hauptgrund dafür, dass die Viktoria mit 29 Zählern mittlerweile klar hinter Spitzenreiter VfB Bottrop (41) und dem Tabellenzweiten SV Scherpenberg (37) zurückliegt. „Wir haben in jedem Spiel wenigstens zwei hochkarätige Chancen ausgelassen. Wir hätten einige Punkte mehr auf dem Konto haben können“, sagt der Trainer. Ins Bild passte da der Abschluss des Jahres 2025, als es eine unnötige 0:2-Heimniederlage gegen den SV Budberg setzte.
Die Viktoria hofft, dass sie mit einer Verstärkung in Teil zwei der Saison gehen kann. Sie würde gerne Ilias El Moumen vom Ligarivalen GSV Moers verpflichten. Der 21-jährige Linksfuß war auch am Dienstagabend beim Trainingsauftakt in der Weezer Soccerhalle dabei. „Er will unbedingt zu uns“, so Wolze.
Allerdings stellt sich der GSV Moers noch quer, bei dem wegen finanzieller Probleme sogar ein sofortiger Rückzug aus der Landesliga ein Thema ist. „Der Verein hat uns zwar gesagt, dass er dem Spieler keine Steine in den Weg legen will. Doch die Freigabe haben wir bislang noch nicht erhalten“, sagt Kevin Wolze, der mit seiner Mannschaft für Teil zwei der Saison ein Ziel hat. „Wir wollen den nächsten Schritt nach vorne machen.“
