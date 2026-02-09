So plant Erftstadt-Lechenich für die Rückrunde

Erftstadt-Lechenich geht auf einem Abstiegsplatz in die Rückrunde. – Foto: Ayhan Gündüz

In Zeiten der Landesliga war Karsten Kochems noch Cheftrainer beim SC Germania Erftstadt-Lechenich. Mit dem Abstieg ist der 44-Jährige zur laufenden Saison eigentlich in die Funktion des Sportlichen Leiters gewechselt, doch nach einer sportlich ernüchternden ersten Saisonhälfte soll Kochems zusammen mit seinem Co-Trainer Ralph Hoppen das sprichwörtliche Schiff wieder in ruhigere Fahrwasser führen.

Davon ist die Germania derzeit nämlich noch weit entfernt. Neun Punkte nach der Hinrunde bedeuten einen direkten Abstiegsrang. Der erste Platz am rettenden Ufer ist zwar nur zwei Zähler voraus, doch die weitere Konkurrenz scheint nur mit einer drastischen Formverbesserung einholbar.

So trennte sich der Verein auch schon vor der Winterpause von dem zu Saisonbeginn installierten Chefcoach Daniel Bartsch. Ausschlaggebend dafür war schlussendlich die Vorstellung im Kellerduell gegen den SSV Rot-Weiß Ahrem (1:2). Für Karsten Kochems war es rückblickend "nicht einfach eine Niederlage, sondern eine Bankrotterklärung."

Der Verein sah sich gezwungen zu handeln, wie er schildert: "Die Mischung aus diesem Spiel und der sportlichen Entwicklung hat uns dazu gebracht, diese Entscheidung zu treffen. Ich hatte ursprünglich nicht damit gerechnet, weil ich ein sehr gutes Gefühl vom Trainerteam und der Mannschaft in die Saison gegangen bin. Es hätten auch gut und gerne acht Punkte mehr sein, dann würden wir heute nicht über das Thema reden."

Neues Trainerteam ist für den kommenden Sommer geplant

In den beiden verbliebenen Spielen bis zur Winterpause gegen den Horremer SV (3:3) und Viktoria Birkesdorf (2:3) sprang Kochems zunächst interimsweise mit seinem Co-Trainer Ralph Hoppen ein. Dieses Duo soll es nun auch für den restlichen Saisonverlauf richten – eine Zwischenlösung wie Kochems selbst betont: "Wir als Verein hatten der Mannschaft versprochen, nur bei einem Paket, das uns komplett überzeugt, ein neues Trainerteam zu installieren."

Das war nicht der Fall, ein langfristiger Nachfolger soll schließlich für die kommende Spielzeit gefunden werden – im Idealfall natürlich in der Bezirksliga. Kochems gibt sich jedenfalls vor der Umsetzung der Mission Klassenerhalt: "Wenn die Jungs daran glauben und den Fokus auf den Fußball richten, werden wir die nötigen Punkte holen. Die Qualität ist definitiv vorhanden."