So plant die SV Hö.-Nie. ihre Zukunft auf dem bebenden Acker

Und sie sorgen dafür, dass der Acker in dieser Spielzeit ab und an wieder bebt, weil der SuS auch Meisterschaftsspiele dort austrägt. Die nächste Partie steigt am kommen Sonntag, 13 Uhr. Auf dem Nebenplatz an der Düffelsmühle wird das Derby der Kreisliga C zwischen dem SuS Kalkar II und dem BV Sturm Wissel II ausgetragen.

Dann wird auch das Vereinsheim der SV Hönnepel-Niedermörmter wieder geöffnet sein. Das war in den letzten Monaten auch der Fall, wenn auf dem Platz nicht gespielt oder trainiert wurde. „Wir wollten die Gastronomie unbedingt aufrechterhalten, damit es im Verein noch einen Ort gibt, an dem man sich treffen kann“, sagt Vorsitzender Norbert Giesen. Die SV Hönnepel-Niedermörmter kämpft mit kleinen Schritten um ihr Überleben.