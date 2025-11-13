So plant die SV Hö.-Nie. ihre Zukunft auf dem bebenden Acker

Es ist ruhig geworden um einen Verein, der vor nicht allzu langer Zeit Kult war im Fußball am Niederrhein, weil er erfolgreich war und sich mit dem Slogan „Der Acker bebt“ selbst auch ein wenig auf die Schippe genommen hat. Doch vor Ehrfurcht hat in den vergangenen drei Jahren kein Gegner mehr vor der SV Hönnepel-Niedermörmter gebebt, weil es rasant bergab gegangen ist mit dem Team von der Kalkarer Düffelsmühle.
Der Tiefpunkt wurde in diesem Jahr erreicht. Einen Tag, nachdem das Schlusslicht die Saison 2024/25 in der Bezirksliga mit einem 0:8 beim Meister Viktoria Goch beendet hatte, teilte der Vorstand mit, dass er für die Spielzeit 2025/26 keine Senioren-Mannschaft mehr melden würde. Elf Jahre nach dem Titelgewinn in der Oberliga kam das vorläufige Aus.
Jetzt will der Verein in wenigen Tagen entscheiden, wie es weitergehen soll. Bei der Jahreshauptversammlung, die am Montag, 8. Dezember, um 19 Uhr im Vereinsheim auf der Anlage beginnt, will der Vorstand den Mitgliedern die Optionen präsentieren, die es ab 2026 für den Verein gibt, wenn die SV Hö.-Nie. ihr 75-jähriges Bestehen feiert.
Die Vorgabe ist klar. „Zum Jubiläum soll es wieder Seniorenfußball auf unserer Anlage geben“, sagt Norbert Giesen, Vorsitzender der SV Hönnepel-Niedermörmter. Anfang Juni soll an der Düffelsmühle 75 Jahre SV Hö.-Nie. groß gefeiert werden. Die entscheidende Frage wird nur sein, wie es denn möglich ist, das in die Tat umzusetzen.
Für den Vorstand ist die Sache klar. Er ist der Ansicht, dass die SV Hönnepel-Niedermörmter alleine in Sachen Seniorenfußball nicht mehr auf die Beine kommen wird. Das wird er den Mitgliedern auch bei dem Treffen Anfang Dezember sagen. „Wir schaffen das als kleiner Dorfverein mit knapp 300 Mitglieder nicht mehr“, so Klubchef Giesen. Zumal die Kicker auch nicht mehr üppig entlohnt werden können, was bekanntlich einige Jahre der Fall war. „Geld soll bei uns keine Rolle mehr spielen“, sagt Norbert Giesen.
Deshalb wird die Führungsriege vorschlagen, den Neustart als Teil einer Spiel-Gemeinschaft anzugehen. Konkrete Gespräche mit einem möglichen Partner haben auch schon stattgefunden. Der SuS Kalkar und die SV Hönnepel-Niedermörmter arbeiten daran, ab der kommenden Spielzeit bei den Senioren als ein Team um Punkte zu kämpfen.
Matthias Janßen, stellvertretender Vorsitzender des SuS Kalkar, dessen erste Mannschaft in der Gruppe eins der Kreisliga B Kleve/Geldern in Abstiegsgefahr schwebt, bestätigte auf Anfrage, dass die Gespräche seit einiger Zeit laufen. „Es ist noch nichts entschieden. Aber eine Spiel-Gemeinschaft wäre eine Lösung, die für beide Seiten Sinn macht“, sagt Janßen.
Die SV Hönnepel-Niedermörmter würde davon profitieren, weil sie nach einem Jahr Pause bei den Senioren wieder zurück auf der Fußball-Landkarte wäre – wenn auch nicht allein. Der SuS Kalkar sei, so Vorsitzender Marco van de Löcht, „mit zwei Senioren-Mannschaften und weit mehr als 200 Kinder und Jugendlichen zwar gut aufgestellt“. Doch es hapert an ehrenamtlichen Mitarbeitern. „Und deshalb macht es in unserer Situation durchaus Sinn, über den Tellerrand hinauszuschauen“, sagt Matthias Janßen. Sprich: Mit einem Nachbarklub in ein Boot zu gehen.
Eine Zusammenarbeit in kleinem Rahmen gibt es ohnehin schon jetzt. Beide Klubs bilden bei den Altherren bereits seit Jahren eine Spiel-Gemeinschaft. Die Seniorenteams des SuS Kalkar trainieren seit dieser Saison auch gelegentlich auf der Anlage der SV Hönnepel-Niedermörmter, weil der SuS keinen Rasenplatz mit Flutlicht hat.
Und sie sorgen dafür, dass der Acker in dieser Spielzeit ab und an wieder bebt, weil der SuS auch Meisterschaftsspiele dort austrägt. Die nächste Partie steigt am kommen Sonntag, 13 Uhr. Auf dem Nebenplatz an der Düffelsmühle wird das Derby der Kreisliga C zwischen dem SuS Kalkar II und dem BV Sturm Wissel II ausgetragen.
Dann wird auch das Vereinsheim der SV Hönnepel-Niedermörmter wieder geöffnet sein. Das war in den letzten Monaten auch der Fall, wenn auf dem Platz nicht gespielt oder trainiert wurde. „Wir wollten die Gastronomie unbedingt aufrechterhalten, damit es im Verein noch einen Ort gibt, an dem man sich treffen kann“, sagt Vorsitzender Norbert Giesen. Die SV Hönnepel-Niedermörmter kämpft mit kleinen Schritten um ihr Überleben.