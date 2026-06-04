So plant die Einheit die neue Saison Beim FC Einheit Rudolstadt ist in diesem Sommer einiges in Bewegung. Nach dem geglückten Klassenerhalt in der NOFV-Oberliga Nordost – dem 15. Jahr in Deutschlands fünfthöchster Spielklasse – steht der Klub vor einer Phase des Umbruchs. von André Hofmann · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: H. Gerlach

Nach der langen Ära von Holger Jähnisch hat ein neues Trainerduo übernommen: der 28-jährige Hendrik Faik gemeinsam mit dem spielenden Co-Trainer Marco Riemer. Unterstützt wird das neue Gespann weiterhin von Torwarttrainer Michael Schoke, Teammanager Torsten Hölbing und Sportlicher Leiter Tim Ackermann.

Auch im Kader hat sich bereits einiges getan. Mehrere Spieler haben den Verein verlassen oder ihre Zukunft ist noch offen. Zu den Abgängen zählen unter anderem Liam Floßmann (Ziel offen), Robin Ensenbach (FC Saalfeld), Marlon Siegel (Ziel offen), Ole Barthel (Ziel offen), Toni Jörg Stelzer (Ziel offen), Mohammad Hussain Fadavi (Ziel unbekannt), Marius Trunk (Ziel unbekannt), Evan Häußer (Ziel unbekannt) und Max Zerrenner (Thüringen Weida). Gleichzeitig laufen die Planungen für die neue Saison bereits auf Hochtouren – zwischen Umbruch, Kontinuität und der Suche nach einem schlagkräftigen Oberliga-Kader. Im Interview spricht Hendrik Faik über die personelle Situation, die Ziele für die neue Saison und die Herausforderungen eines Kaders im Neuaufbau. FuPa Thüringen: Hendrik, wenn man auf die aktuelle Situation bei der Einheit schaut: Wie groß ist der Umbruch wirklich?

Hendrik Faik: „Wir stehen vor einem größeren Umbruch, müssen aber auch sagen, dass die Situation vor einem Jahr nicht viel anders war. Wenn man es nüchtern betrachtet, ist es eine ähnliche Abgangszahl wie im letzten Jahr. Natürlich gibt es unterschiedliche Gründe. Manche verlassen den Verein freiwillig, andererseits kann man sich bei anderen von Vereinsseite keine weitere Zusammenarbeit vorstellen.“

FuPa Thüringen: Die Oberliga wird in der kommenden Saison noch einmal stärker. Mit welchen Erwartungen geht ihr in das neue Spieljahr?

Hendrik: „Das große Ziel wird wieder der Klassenerhalt sein. Die Oberliga wird nicht einfacher, wenn man sich anschaut, dass mit Dynamo Dresden II und dem SSC Weißenfels zwei starke Aufsteiger dazukommen. Dynamo II ist sicher kein normaler Aufsteiger. Dazu kommen mit Eilenburg und Meuselwitz zwei Absteiger aus der Regionalliga. Einfacher wird es also definitiv nicht.“ FuPa Thüringen: Wie ist der Stand bei der Kaderplanung?

Hendrik Faik: „Wir haben uns auch bewusst von dem einen oder anderen Spieler getrennt. Wir befinden uns in Gesprächen und haben schon drei Neuzugänge eingetütet. Ein Stück weit liegt noch Arbeit vor uns. Wir haben aber nicht den unendlichen Stress. Auch wenn die Vorbereitung startet, haben wir noch fünf Wochen Zeit. Wir werden nicht mit dem vollständigen Kader in die Vorbereitung starten.“