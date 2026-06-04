So plant die Einheit die neue Saison

Nach der langen Ära von Holger Jähnisch hat ein neues Trainerduo übernommen: der 28-jährige Hendrik Faik gemeinsam mit dem spielenden Co-Trainer Marco Riemer. Unterstützt wird das neue Gespann weiterhin von Torwarttrainer Michael Schoke, Teammanager Torsten Hölbing und Sportlicher Leiter Tim Ackermann.
Auch im Kader hat sich bereits einiges getan. Mehrere Spieler haben den Verein verlassen oder ihre Zukunft ist noch offen. Zu den Abgängen zählen unter anderem Liam Floßmann (Ziel offen), Robin Ensenbach (FC Saalfeld), Marlon Siegel (Ziel offen), Ole Barthel (Ziel offen), Toni Jörg Stelzer (Ziel offen), Mohammad Hussain Fadavi (Ziel unbekannt), Marius Trunk (Ziel unbekannt), Evan Häußer (Ziel unbekannt) und Max Zerrenner (Thüringen Weida). Gleichzeitig laufen die Planungen für die neue Saison bereits auf Hochtouren – zwischen Umbruch, Kontinuität und der Suche nach einem schlagkräftigen Oberliga-Kader.
FuPa Thüringen: Hendrik, wenn man auf die aktuelle Situation bei der Einheit schaut: Wie groß ist der Umbruch wirklich?
Hendrik Faik: „Wir stehen vor einem größeren Umbruch, müssen aber auch sagen, dass die Situation vor einem Jahr nicht viel anders war. Wenn man es nüchtern betrachtet, ist es eine ähnliche Abgangszahl wie im letzten Jahr. Natürlich gibt es unterschiedliche Gründe. Manche verlassen den Verein freiwillig, andererseits kann man sich bei anderen von Vereinsseite keine weitere Zusammenarbeit vorstellen.“
FuPa Thüringen: Die Oberliga wird in der kommenden Saison noch einmal stärker. Mit welchen Erwartungen geht ihr in das neue Spieljahr?
Hendrik: „Das große Ziel wird wieder der Klassenerhalt sein. Die Oberliga wird nicht einfacher, wenn man sich anschaut, dass mit Dynamo Dresden II und dem SSC Weißenfels zwei starke Aufsteiger dazukommen. Dynamo II ist sicher kein normaler Aufsteiger. Dazu kommen mit Eilenburg und Meuselwitz zwei Absteiger aus der Regionalliga. Einfacher wird es also definitiv nicht.“
FuPa Thüringen: Wie ist der Stand bei der Kaderplanung?
Hendrik Faik: „Wir haben uns auch bewusst von dem einen oder anderen Spieler getrennt. Wir befinden uns in Gesprächen und haben schon drei Neuzugänge eingetütet. Ein Stück weit liegt noch Arbeit vor uns. Wir haben aber nicht den unendlichen Stress. Auch wenn die Vorbereitung startet, haben wir noch fünf Wochen Zeit. Wir werden nicht mit dem vollständigen Kader in die Vorbereitung starten.“
FuPa Thüringen: Nach welchem Profil sucht ihr aktuell?
Hendrik: „Wir suchen nach Spielern aus dem Umkreis, die vernünftig ausgebildet sind, idealerweise in einem Nachwuchsleistungszentrum waren – in Jena, Erfurt oder Leipzig zum Beispiel. Spieler, die bewusst in die Oberliga gehen, um Spielpraxis zu bekommen und sich im Männerfußball zu entwickeln. Um dann nach ein oder zwei Jahren vielleicht den Schritt in die Regionalliga zu machen. Gleichzeitig suchen wir auch gestandene Spieler, die die Liga kennen, vielleicht sogar Regionalliga-Erfahrung haben und bewusst etwas kürzertreten wollen. Das ist ein bisschen unsere Herangehensweise. Am Ende wollen wir mit 20 Feldspielern und zwei Torhütern in die Oberliga starten.
FuPa Thüringen: Rückblick auf die letzte Saison: Wie ordnest du den Klassenerhalt ein
Hendrik: „Wir sind alle froh, dass wir es wieder geschafft haben, die Liga zu halten. Gerade wenn man das Szenario mit dem FC Grimma sieht, die am letzten Spieltag gegen uns gewinnen und von einer Relegation ausgehen, dann aber aufgrund des Nichtaufstiegs von Lok Leipzig zwei Tage später direkt absteigen. Am Ende muss man auch sagen: Wenn man die nackten Zahlen betrachtet, war die Saison von uns sogar besser als die vorherige – mit zwei Punkten mehr.“
FuPa Thüringen: Mit dir und Marco Riemer gibt es ein neues Trainerteam nach der langen Ära von Holger Jähnisch. Wie siehst du diesen Übergang?
Hendrik: „Es ist nicht nur so, dass wir einen neuen Impuls nach Holger setzen wollen. Es war aber schon so, dass der eine oder andere diesen Impuls gebraucht hat – sowohl intern als auch extern. Mit einem jüngeren Trainerteam ist es vielleicht ein Stück weit leichter, Talente zu begeistern. Trotzdem hat Holger mit seiner Erfahrung viel mitgegeben, was ich mit 28 Jahren nicht einfach eins zu eins kopieren kann.“