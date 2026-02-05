So plant der Uedemer SV hinter den Kulissen die Wende

Mit dem aktuellen vierten Tabellenplatz in der Kreisliga A Kleve/Geldern hat sich der Uedemer SV vorerst aus dem Rennen um Meisterschaft und Aufstieg in die Bezirksliga verabschiedet. Dabei galt das Team von Spielertrainer Peter Janßen vor dem Saisonbeginn als Topfavorit. War’s das jetzt schon? In der Rückrunde könnte sich noch einiges ändern – und über die Zukunft von Janßen und Co‑Trainer Christopher Dombeck ist jetzt auch gesprochen worden.
Insgesamt sechs Partien ohne Sieg, davon drei Niederlagen, haben den Rückstand des Uedemer SV auf den Tabellenführer Siegfried Materborn auf zehn Punkte Rückstand anwachsen lassen. „Mit einem Großteil der gezeigten Leistungen sind wir zufrieden, die spielerische Entwicklung ist positiv. Allerdings gilt das nicht für unsere Punkteausbeute. Wir haben zu viele liegen lassen“, lautet das geteilte Fazit von Peter Janßen nach 16 gespielten Partien.
Als Verfolger sieht Janßen sein Team, trotz des vierten Tabellenplatzes, nicht. „Dazu müssten wir erst einmal wieder in Schlagdistanz kommen, zehn Punkte sind ein sehr großer Rückstand.“
Er selbst sowie sein Co-Trainer Christopher Dombeck werden auch über die aktuelle Spielzeit hinaus die Verantwortung für die erste Mannschaft tragen. „Da der Verein auf Kontinuität auf der Trainerbank setzt, hatten wir uns bei den Gesprächen im Vorjahr auf eine zweijährige Zusammenarbeit geeinigt“, sagt Janßen.
Und auch ein Großteil des aktuellen Kaders wird 2026/2027 für den USV auflaufen. „Mit rund 75 Prozent der Mannschaft sind wir uns bereits einig. Weitere Gespräche laufen derzeit“, sagt Janßen, der sich über die Bereitschaft der Spieler, weiter mit ihm zusammenzuarbeiten, sehr freut. „Uns liegt natürlich viel daran, die Spieler an den Verein zu binden. Ich denke, in den kommenden Jahren wird es immer schwieriger werden, Spieler ohne Zuwendungen zu binden.“
Und schließlich wolle man mit der aktuellen jungen Mannschaft auch weiter ambitioniert Fußballspielen. Das Potenzial ist eindeutig vorhanden. Das habe der bisherige Saisonverlauf auch gezeigt. Allerdings sieht das Trainerteam gerade im defensiven Bereich aktuell noch Trainingsbedarf. Man habe einfach zu viele Gegentore bekommen.
„Wir müssen als Kollektiv konsequenter gegen den Ball arbeiten“, sagt Peter Janßen. Offensiv läuft es für die Uedemer eigentlich gut – 54 erzielte Tore sind Ligabestwert. „Aber auch hier müssen wir noch konsequenter im Abschluss agieren. Denn auch hier haben wir Punkte liegen lassen“, so der Spielertrainer.
Mit seinem Team hat er bislang zwei Testspiele in der Winterpause absolviert. Dabei gab es ein 3:1 gegen Bezirksligist TSV Weeze und ein 3:4 gegen die A-Jugend des 1. FC Kleve. Am kommenden Sonntag testet der Uedemer SV ab 15 Uhr beim B-Ligisten SV Bedburg-Hau.
Janßens Ziel sei es, in der Vorbereitung die Grundlagen für den zweiten Saisonteil zu legen. „Wir müssen unsere Hausaufgaben machen und wollen besser sein und mehr Punkte holen als in der Hinrunde.“
