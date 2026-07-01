So plant der SV Schlebusch seine neue Offensive

Nach den umfangreichen Veränderungen in allen Mannschaftsteilen zeichnet sich inzwischen immer deutlicher ab, wie die neue Schlebuscher Mannschaft aussehen soll. Sie wird jünger, athletischer und perspektivischer aufgestellt sein als zuletzt. Ob die Rechnung aufgeht, wird sich in den kommenden Monaten zeigen. In Lupasco und Abdullah aus der eigenen Jugend sowie Ayoola, Tsvetkov und Makonda von externen Vereinen setzt der SVS auf Fortschritt durch neue Konkurrenz. Im Bühl startet damit die nächste Phase des Neuaufbaus.