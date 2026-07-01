So plant der SV Schlebusch seine neue Offensive

Der Umbruch beim SV Schlebusch macht auch vor der Offensive nicht halt. Nachdem die Verantwortlichen bereits zahlreiche Veränderungen in Tor, Abwehr und Mittelfeld vorgenommen haben, wurde nun auch die Angriffsreihe für die kommende Landesliga-Saison neu aufgestellt. Auffällig dabei: Der Verein setzt konsequent auf Talente.
Die Verantwortlichen wollen die Mannschaft nach geschafftem Klassenerhalt verjüngen, ihr Tempo verleihen und zugleich die Grundlagen für eine langfristig erfolgreiche Zukunft schaffen. Gerade in der Offensive fällt auf, dass viele der neuen Gesichter noch am Anfang ihrer Entwicklung stehen. Genau darin sieht der Verein jedoch eine Chance.
Besonders gespannt sind die Schlebuscher auf Marius Lupasco. Der Stürmer stammt aus der eigenen Jugend und verbuchte bereits vergangene Saison erste Einsätze in der Landesliga. Dabei hinterließ er einen bemerkenswert reifen Eindruck. Lupasco gehörte zu den prägenden Figuren der starken Schlebuscher A-Jugend und unterstrich seine Qualitäten auch statistisch: In 16 Spielen gelangen ihm elf Treffer. Er besticht durch seine Dynamik, seinen Zug zum Tor und seine Unbekümmertheit.
Ähnliches gilt für Hasan Abdullah. Auch der 19-Jährige rückt aus dem eigenen Nachwuchs auf und bringt einen Ruf als Torjäger mit. Zwölf Treffer in 14 Spielen sind eine starke Quote. Abdullah überzeugte in der A-Jugend immer wieder durch seine Abschlussstärke. Die Verantwortlichen hoffen nun, dass er diesen Instinkt auch im Landesliga-Fußball auf den Platz bringen kann.
Der dritte Zugang für die Offensive bringt dagegen bereits Erfahrung im Seniorenbereich mit. Boil Tsvetkov wechselt aus Frechen ins Bühl. Der 22-jährige Bulgare spielte zuletzt in der Bezirksliga. Dort kam er häufig als Joker zum Einsatz und erzielte drei Treffer. Die Verantwortlichen sehen in ihm einen Spieler, der vor allem durch seine Physis und seine Variabilität zusätzliche Optionen für die Offensive schaffen kann.
Noch interessanter dürfte die Personalie Amin Ayoola sein. Der 21-Jährige kommt von Fortuna Köln II nach Schlebusch und bringt eine Vita mit, die aufhorchen lässt. In der Saison 2023/24 machte der Nigerianer in der U19-Mittelrheinliga auf sich aufmerksam. Acht Treffer gelangen ihm damals auf hohem Nachwuchsniveau. In den vergangenen beiden Spielzeiten war Ayoola bei der zweiten Mannschaft von Fortuna Köln zwar eher Ergänzungsspieler, dennoch sehen die Schlebuscher viel Potenzial im Spieler.
Das gilt auch für Manasse Makonda. Der Offensivspieler wechselt von DJK Südwest nach Schlebusch und blickt auf eine schwierige Rückrunde zurück. In der Bezirksliga kam der 21-Jährige zuletzt nur selten zum Einsatz. Nun soll unter Trainer Heiko Dietz ein Neustart gelingen. Die Verantwortlichen trauen Makonda zu, seine Qualitäten in einem neuen Umfeld deutlich besser zur Geltung zu bringen.
Auffällig ist die Altersstruktur der gesamten Offensivabteilung. Kein Zugang ist älter als 22 Jahre. Statt auf etablierte Namen setzt Schlebusch bewusst auf Talente. Dieser Weg birgt naturgemäß Risiken. Gelingt jedoch die Integration der Nachwuchskräfte, könnte der SVS mittelfristig von einer hungrigen, dynamischen und entwicklungsfähigen Offensive profitieren.
Nach den umfangreichen Veränderungen in allen Mannschaftsteilen zeichnet sich inzwischen immer deutlicher ab, wie die neue Schlebuscher Mannschaft aussehen soll. Sie wird jünger, athletischer und perspektivischer aufgestellt sein als zuletzt. Ob die Rechnung aufgeht, wird sich in den kommenden Monaten zeigen. In Lupasco und Abdullah aus der eigenen Jugend sowie Ayoola, Tsvetkov und Makonda von externen Vereinen setzt der SVS auf Fortschritt durch neue Konkurrenz. Im Bühl startet damit die nächste Phase des Neuaufbaus.