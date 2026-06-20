So plant der SV Schlebusch den Angriff auf die neue Saison

Der SV Schlebusch plant eine straffe Vorbereitung. – Foto: Christoph Tiroux

Die Vorbereitungen auf die kommende Landesliga-Saison laufen beim SV Schlebusch im Hintergrund an. Nach dem dramatischen Klassenerhalt und einer Rückrunde, die dem Verein neuen Optimismus verliehen hat, hat Trainer Heiko Dietz gemeinsam mit seinem Trainerteam einen detaillierten Sommerfahrplan ausgearbeitet, der die Mannschaft in sechs Wochen fit für den Saisonstart am 30. August machen soll.

Noch herrscht allerdings Fußballpause. Nach einer Saison mit Höhen, Tiefen, Trainerwechseln und einem nervenaufreibenden Abstiegskampf dürfen die Spieler zunächst durchatmen. Ganz ohne Aufgaben werden sie die Sommerwochen jedoch nicht verbringen. Dietz und sein Trainerstab haben individuelle Lauf- und Fitnesspläne verteilt und vertrauen darauf, dass die Mannschaft die freie Zeit verantwortungsvoll nutzt. „Die Jungs sollen natürlich ausspannen und die Pause genießen“, sagt der Coach. „Ich denke aber, sie so gut zu kennen, um zu wissen, dass alle auch individuell daran arbeiten werden, fit zu bleiben.“ Der offizielle Startschuss fällt am 21. Juli. Dann bittet Dietz seine Mannschaft erstmals wieder auf den Trainingsplatz im Bühl.

Straffer Terminplan

Von diesem Zeitpunkt an bleiben exakt sechs Wochen bis zum ersten Meisterschaftsspiel. Zeit, die der Trainer möglichst effektiv nutzen möchte. „Wir werden diese sechs Wochen richtig hart arbeiten, um pünktlich zum Saisonstart voll im Saft zu stehen und direkt da zu sein – spielerisch wie physisch“, kündigt Dietz an. Der Vorbereitungsplan hat es durchaus in sich. Bereits unmittelbar nach dem Trainingsauftakt wartet mit dem TuSpo-Cup in Richrath die erste Standortbestimmung. Das Turnier findet vom 20. bis 25. Juli statt und bietet den Schlebuschern gleich mehrere Partien innerhalb weniger Tage. In der Gruppenphase trifft der SVS auf TuS Rheindorf und Gastgeber TuSpo Richrath. Je nach Abschneiden folgen weitere Platzierungs- oder Halbfinalspiele.