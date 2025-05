So plant der SV Konz seine Zukunft

Schneller als erwartet hat der SV Konz nach dem bereits vier (!) Spieltage vor Saisonschluss in der Kreisliga A7 feststehenden Abstieg Fakten in der Trainerfrage geschaffen – und sich am Dienstag mit sofortiger Wirkung von den beiden erst zu Beginn dieser Spielzeit verpflichteten Stefan Reifenberg und Assistent Michael Scherer getrennt – „einvernehmlich“, wie der Klub in einer Pressemitteilung verlautbaren lässt. Auf Nachfrage des TV betont der Zweite Vorsitzende des SVK, Thomas Kürwitz, dass es gewiss nicht an der Bereitschaft der beiden Trainer gelegen habe. Deshalb bedankt er sich „für ihr außergewöhnliches zeitliches Engagement, ihren Einsatzwillen und die geleistete Arbeit“. Dennoch sei man zur Überzeugung gelangt, dass es in sportlicher Hinsicht keine gemeinsame Perspektive mehr gebe und nun neue Wege eingeschlagen werden müssen. Der etatmäßige Torwartcoach David Kwast betreute das Team am Mittwoch im vorgezogenen Duell bei der SG Niederkell (1:4) und soll „bis auf Weiteres“ auf der Bank sitzen.