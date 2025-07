So plant der KFC Uerdingen den Dauerkartenverkauf

Am Sonntagnachmittag ist es ernst für den neuen Kader des Oberligisten KFC Uerdingen geworden. Denn das Team von Neu-Trainer Julian Stöhr ist zum ersten Test beim A-Ligisten VfB Uerdingen angetreten, der 4:0 gewonnen wurde. Mit dabei waren auch zwei Spieler, die in den vergangenen Tagen bereits mittrainiert hatten. Seit Samstagabend sind sie aber auch offiziell Teil des Oberligakaders.

Einer von ihnen ist der 18-jährige Derick Gyamfi. Er wechselt aus der U19 des TSV Meerbusch zum KFC. „Derick ist ein sehr talentierter Stürmer, der in den Trainingseinheiten schon gezeigt hat, dass er vor dem Tor eiskalt ist. Er wird sich im nächsten Jahr definitiv taktisch noch weiterentwickeln, da er sehr lernwillig ist“, ist sich Trainer Julian Stöhr sicher. Gyamfi spielte in der Jugend, bevor er sich dem TSV Meerbusch anschloss, für Rot-Weiß Oberhausen, den FC Schalke 04 und den MSV Duisburg. Beim VfB Uerdingen spielte Gyamfi die zweite Halbzeit, blieb im Abschluss aber glücklos. Trainer Julian Stöhr lobte während des Spiels bereits aber das Stellungsspiel und die Laufwege.

Ein Jahr älter als der Angreifer ist Maximilian Dimitrijevski, der zuletzt bei Ratingen 04/19 unter Vertrag stand. „Max ist ein lauf- und spielstarker Mittelfeldspieler, der uns in den bisherigen Einheiten überzeugt hat. Ich freue mich, dass er Teil unseres Teams wird“, sagt Stöhr über den neuen Spieler. Seine fußballerische Ausbildung erhielt der 19-jährige Mittelfeldspieler vor allem bei Borussia Mönchengladbach, für die U18 Nordmazedoniens hatte er einst vier Länderspiele absolviert. Seine Qualitäten stellte er in der ersten Halbzeit im ersten Test unter Beweis, war stets anspielbar, bereitete das 4:0 nach starkem Ballgewinn vor und traf zuvor bereits zum 3:0.

Unterstützung für die Jugend

Nicht nur die Verpflichtungen junger Spieler zeigen, dass der Klub wieder mehr auf die Jugend setzen möchte, sondern auch die Tatsache, dass einige Spieler aus dem Oberliga-Kader mit in die Jugendarbeit eigebunden werden. „Die Jugend ist ein wichtiger und großer Mosaikstein in unserem Konzept“, betont Sport-Geschäftsführer Michael Nagorny. Es freue ihn ungemein, dass so viele aus dem Stamm bereit seien, sich um die Kinder und Jugendlichen zu kümmern – und das aus eigenem Antrieb. „Es schweißt SC Krefeld und KFC zusammen, es lässt die jungen Spieler aufblicken und es sorgt auch dafür, dass sie, vielleicht mit ihren Eltern, ins Stadion kommen“, sagt Nagorny.

Dauerkarten-Verkauf gestartet

Unterdessen haben die „Freunde und Förderer“ Wort gehalten und den Anfang vergangener Woche angekündigten Start des Dauerkarten-Vorverkaufs für die kommende Oberliga-Spielzeit umgesetzt. Seit Samstag können in einem Online-Shop (lms-ticket.de/kfc-uerdingen) die Saisontickets erworben werden. Allerdings erst einmal nur von denjenigen, die bereits in der abgelaufenen Spielzeit Inhaber einer Dauerkarte waren – für sie gilt ein zehntägiges exklusives Vorkaufsrecht auf ihren angestammten Platz.

Nach Ablauf dieser Frist gehen alle Dauerkarten in den freien Verkauf. Angeboten werden derzeit ausschließlich Plätze auf der Südtribüne in den Stehblöcken P und Q sowie in den Blöcken K, L, M und N. In den beiden Blöcken L und N gibt es neben den beiden Kategorien „Sitzplatz Vollzahler“ und „Sitzplatz ermäßigt“ zudem die Option, einen Sitzplatz für ein Kind bis 14 Jahre zu erwerben.

Die Preise für den dauerhaften Zutritt zu den Oberliga-Spielen des KFC Uerdingen bewegen sich zwischen 125 Euro (Stehplatz ermäßigt in Blöcken P und Q sowie „Kind bis 14 Jahre“) und 320 Euro (Vollzahler Block M).

Darüber hinaus teilen die „Freunde und Förderer mit, dass die Preise für Rollstuhlfahrer drastisch gesenkt worden seien. Inwieweit hier Kosten gespart werden können, lässt sich aktuell noch nicht nachvollziehen, da diese Tickets noch nicht zur Auswahl stehen. Zudem profitieren demnächst Eltern, die ihre Kinder mit in die Grotenburg nehmen wollen. Denn das Alter für kostenfreien Eintritt zu den KFC-Spielen wurde von sechs auf acht Jahre angehoben. Ein weiterer Bonus: Unter allen, die sich eine Dauerkarte sichern, werden drei Trikots mit den Unterschriften der gesamten Mannschaft verlost.