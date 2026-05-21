So plant Daniel Beine seine Zukunft als Trainer

Daniel Beine hat seine Mission bei der SG Unterrath mit Bravour erfüllt. Der 38-jährige Trainer, der Viktoria Goch in der vergangenen Saison zur Meisterschaft in der Bezirksliga geführt hat, hatte den Düsseldorfer Landesligisten in der Winterpause übernommen. Da schwebte die Mannschaft noch in Abstiegsgefahr.
Jetzt ist der Klassenerhalt längst in trockenen Tüchern. Die SG Unterrath hat sich in der Tabelle der Gruppe eins auf Rang fünf vorgeschoben und ist das viertbeste Team der Rückrunde. 27 Zähler holte die Mannschaft unter Beines Regie – nur zwei Punkte weniger als Spitzenreiter Spvg Solingen-Wald.
Und der Trainer aus Xanten geht jetzt das nächste Projekt an. Daniel Beine hat seit wenigen Tagen einen neuen Klub für die kommende Saison gefunden. Wobei noch unklar ist, in welcher Liga er künftig tätig sein wird. Beine wird ab dem Sommer beim VfB Homberg auf der Bank sitzen, der wie der 1. FC Kleve zwei Spieltage vor Schluss in der Oberliga auf einem Abstiegsplatz steht.
Für beide Klubs hat sich die Lage am vergangenen Wochenende noch einmal verschärft. Denn Fortuna Düsseldorf ist am letzten Spieltag beim 0:3 bei der SpVgg Greuther Fürth quasi ohne Gegenwehr aus der Zweiten Bundesliga abgestiegen. „Das war für viele Ligen im Verband Niederrhein eine Katastrophe“, sagt Daniel Beine.
Für die Oberliga bedeutet das: Es gibt jetzt vier statt nur drei Absteiger. Und es deutet viel auf ein Endspiel um den Klassenerhalt zwischen dem VfB Homberg, der zwei Partien vor Schluss mit 36 Zählern auf dem ersten Abstiegsplatz steht, und dem Vorletzten 1. FC Kleve (35) hin. Die Begegnung steigt beim Saison-Finale am Sonntag, 7. Juni, 15 Uhr, im Homberger Stadion am Rheindeich.
Daniel Beine ist guter Dinge, dass er in der kommenden Saison in der Oberliga als Trainer tätig sein wird. Zumal der VfB Homberg am Sonntag beim 5:1 im Heimspiel gegen BW Dingden gepunktet hat. „Das war ein sehr wichtiger Sieg. Ich gehe aber davon aus, dass die Mannschaft in den letzten beiden Spielen noch wenigstens vier Punkte holen muss, um in der Klasse zu bleiben. Denn in dieser Saison ist in der Oberliga alles drin“, sagt Beine.
Zum Beispiel, dass der VfB Homberg sich große Sorgen um den Klassenerhalt machen muss. „Ich hätte nie damit gerechnet, dass der VfB mit seinem stark besetzten Kader in solche Schwierigkeiten gerät. Ich hatte die Mannschaft klar in der oberen Hälfte der Tabelle erwartet“, sagt etwa Georg Mewes, Sportlicher Leiter des 1. FC Kleve.
Die Homberger Misere hatte auch dazu geführt, dass es kurz vor Saisonschluss einen Trainerwechsel gab. Stefan Janßen, der in der Saison 2012/13 auch einmal kurz Coach des damaligen Landesligisten SV Straelen war, warf Anfang Mai hin. Co-Trainer Fabian Schmidtke und Tobias Schiek, Coach der zweiten Mannschaft, sind seitdem für den Oberligisten verantwortlich. „Sie machen einen Superjob“, sagt Beine.
Er hatte wenige Tage nach dem Rücktritt von Janßen erstmals Kontakt mit dem Traditionsklub aus Duisburg. „Wir sind uns dann schnell einig geworden. Ich freue mich auf die Aufgabe. Der VfB Homberg ist ein Verein, bei dem ruhig und seriös gearbeitet wird und der eine sehr gute Jugendarbeit hat. Er ist eine Top-Adresse am Niederrhein“, sagt Beine.
Er hatte bei der SG Unterrath von Beginn an nur für die Rückrunde der laufenden Saison zugesagt. „Es war sehr interessant, einmal in einem anderen Fußball-Kreis zu arbeiten. Ich habe dort eine prima Zeit und habe viele tolle Leute kennengelernt“, sagt Beine. Er hatte auch überlegt, eine Pause als Trainer einzulegen, „wenn ich kein passendes Angebot erhalten hätte“. Das Thema hat sich erledigt.
Ein anderes Thema allerdings noch nicht. Daniel Beine würde es nach wie vor reizen, für einen Profiklub im Scouting tätig zu sein. „Das bleibt eines meiner Ziele. Doch jetzt konzentriere ich mich erst einmal auf die Aufgabe beim VfB Homberg“, sagt er.
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