So plant Daniel Beine seine Zukunft als Trainer

Daniel Beine ist guter Dinge, dass er in der kommenden Saison in der Oberliga als Trainer tätig sein wird. Zumal der VfB Homberg am Sonntag beim 5:1 im Heimspiel gegen BW Dingden gepunktet hat. „Das war ein sehr wichtiger Sieg. Ich gehe aber davon aus, dass die Mannschaft in den letzten beiden Spielen noch wenigstens vier Punkte holen muss, um in der Klasse zu bleiben. Denn in dieser Saison ist in der Oberliga alles drin“, sagt Beine.