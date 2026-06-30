So plant Baumholder die Rückkehr in die Verbandsliga

Mit dem Gewinn der Meisterschaft in der Landesliga West Südwest hat sich der VfR Baumholder die Rückkehr in die Verbandsliga gesichert. Nach nur einer Saison in der Landesliga geht der Verein damit wieder eine Klasse höher an den Start. Der sportliche Leiter Matthias Dingert spricht über die personellen Veränderungen im Kader und Trainerteam sowie die Ziele für die kommende Spielzeit.
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"Unser Ziel ist erstmal der Klassenerhalt", sagt Matthias Dingert. Die Verbandsliga werde zur kommenden Saison sehr stark sein, allein schon wegen der Absteiger aus der Oberliga, Idar-Oberstein, Dudenhofen und Arminia 03 Ludwigshafen. Die Klasse zu halten werde daher nicht leicht.
Den VfR Baumholder erwartet im ersten Saisonspiel direkt ein Kracher mit dem SC Idar-Oberstein als Gegner. Damit trifft der Landesliga Aufsteiger im Derby als Erstes auf einen der drei Oberliga-Absteiger.
Ein neues Trainerteam
Neben zahlreichen Neuzugängen auf dem Platz stellt sich der VfR Baumholder auch an der Seitenlinie neu auf. Dennis Kaucher und Felix Ruppenthal, werden künftig beide als Spielertrainer agieren und lösen Christian Schübelin als Trainer ab. Sowohl Kaucher, als auch Ruppenthal haben bis zur Saison 24/25 für den VfR gespielt und kehren nun als Spielertrainer zurück. Unterstützung erhalten sie von Andreas Forster, der als neuer Torwarttrainer zum Verein stößt.
Die Kaderplanung
Außerdem werden Tim-Luca Donner (VfL Simmertal) und Lenard Foggy (FC Freisen) den VfR Baumholder auf dem Platz verstärken. Zudem wechseln David Bauer, Paul Schneider, Cedric Mohr und Tim Elias Robbert vom SC Idar-Oberstein zum VfR.
Demgegenüber steht bislang ein Abgang: Dominic Schuebelin hat seine aktive Karriere beendet und steht dem VfR künftig nicht mehr zur Verfügung.