So plant Baumholder die Rückkehr in die Verbandsliga Wiederaufstieg nach einer Saison +++ Neues Trainerteam und zahlreiche Neuzugänge +++ Saison startet mit Derby gegen SC Idar-Oberstein von Johanna Rath · Heute, 16:43 Uhr · 0 Leser

Der VfR Baumholder greift zur neuen Saison wieder in der Verbandsliga Südwest an. – Foto: Michael Wolff (Archiv)

Mit dem Gewinn der Meisterschaft in der Landesliga West Südwest hat sich der VfR Baumholder die Rückkehr in die Verbandsliga gesichert. Nach nur einer Saison in der Landesliga geht der Verein damit wieder eine Klasse höher an den Start. Der sportliche Leiter Matthias Dingert spricht über die personellen Veränderungen im Kader und Trainerteam sowie die Ziele für die kommende Spielzeit.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung. "Unser Ziel ist erstmal der Klassenerhalt", sagt Matthias Dingert. Die Verbandsliga werde zur kommenden Saison sehr stark sein, allein schon wegen der Absteiger aus der Oberliga, Idar-Oberstein, Dudenhofen und Arminia 03 Ludwigshafen. Die Klasse zu halten werde daher nicht leicht.

Den VfR Baumholder erwartet im ersten Saisonspiel direkt ein Kracher mit dem SC Idar-Oberstein als Gegner. Damit trifft der Landesliga Aufsteiger im Derby als Erstes auf einen der drei Oberliga-Absteiger. Ein neues Trainerteam