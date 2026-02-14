So plant Amedspor Wetzlar den Gruppenliga-Angriff Teaser KOL WEST: +++ Als Aufstiegsanwärter in der Fußball-Kreisoberliga hat Amedspor Wetzlar im Winter nochmals namhaft nachgelegt. Wie ist das überhaupt möglich? Wir haben nachgefragt +++ von Redaktion · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser

In der Hinrunde läuft Perry Ofori (l.), hier in einem Testspiel gegen den TSV Steinbach Haiger, noch für den Hessenligisten FC Gießen auf. In der Rückrunde kämpft er mit Amedspor Wetzlar nun um den Aufstieg in die Fußball-Gruppenliga. (Archivfoto) © Björn Franz

Wetzlar. Insgesamt fünf Neuzugänge – darunter Perry Ofori vom Fußball-Hessenligisten FC Gießen und Dany Tiako Hatou, der laut Vereinsangaben mit Kickers Emden ebenfalls auf Erfahrung in der Ober- und Regionalliga blicken kann, hat der Kreisoberligist Amedspor Wetzlar in der mittlerweile abgelaufenen Wintertransferperiode vermeldet. Auf Instagram hieß es dazu beispielsweise: „Dany bringt genau die Erfahrung, Ruhe und Qualität mit, die wir im defensiven Zentrum gebraucht haben. Er kennt höhere Ligen, ist taktisch stark, topfit und menschlich ein absoluter Gewinn für die Mannschaft.“