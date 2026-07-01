So planen die Frauen von Bayer 04 Leverkusen den Umbruch

Kein Team der Frauen-Bundesliga ist früher in die Vorbereitung gestartet als die Fußballerinnen von Bayer 04 Leverkusen. Und auch bei den Transfers sind die Leverkusenerinnen schneller als die Konkurrenz. Sie haben in Linksverteidigerin Justine Brandau von Feyenoord Rotterdam bereits den achten Sommerzugang vorgestellt. Weitere Transfers sollen folgen – und das möglichst bis zum Ende dieser Woche. „Uns schweben noch Verstärkungen für alle Mannschaftsteile vor“, sagte der Sportliche Leiter Achim Feifel kurz vor Bekanntgabe des jüngsten Transfers.
Kein Geheimnis ist, wo die größte noch offene Baustelle im Kader liegt – und wen Bayer 04 dafür gerne unter Vertrag nehmen würde. Ihre Visitenkarte als mögliche Nachfolgerin von Keeperin Friederike Repohl, die ihre Karriere beendet hat, konnte Rafaela Borggräfe nach der Leihe im Winter bereits abgeben, weil ihre Vorgängerin ausfiel. „Sie hat sich hier schnell eingelebt und das nach Rikes Verletzung richtig gut gemacht. Sie wäre deshalb unsere absolute Wunschlösung“, betont Feifel. Am liebsten wäre ihm natürlich eine feste Verpflichtung. Aber in den laufenden Gesprächen mit dem FC Liverpool, wo Borggräfe noch unter Vertrag steht, läuft es eher auf eine erneute Leihe hinaus.
So früh wie möglich die letzten Personalien zu klären, hat für Bayers sportlichen Leiter ganz praktische Gründe. So kann einerseits kein anderer Klub die Leverkusener Wunschspielerinnen mehr umgarnen und gegebenenfalls dazwischenfunken. Andererseits haben die Neulinge so mehr Zeit, sich mit den Teamkolleginnen einzuspielen. Das ist gerade in einem Jahr wie dem aktuellen mit einem Umbruch im Kader von besonderer Bedeutung.
Bei der Zusammenstellung des Teams verfolgen die Kaderplaner um Feifel eine klare Strategie: „Wir wollen mehr Konkurrenzkampf in allen Mannschaftsteilen“. Im Scouting liegt der Fokus klar auf jungen, hungrigen Spielerinnen mit großem Entwicklungspotenzial. Neben Talenten aus dem eigenen Nachwuchs und von außerhalb sind zudem einzelne erfahrene Spielerinnen wie die just vom FC Bayern verpflichtete Ex-Nationalspielerin Carolin Simon gefragt, deren Rückkehr zu Bayer bislang der wohl meistbeachtete Transfer-Coup in diesem Sommer war.
Wichtig ist Feifel aber eine Feststellung: Egal ob Simon mit ihrer beeindruckenden Vita oder die junge Emily Wallrabenstein, die bislang für Frankfurts Reserve in der 2. Liga aufgelaufen ist: „Wir holen keine Spielerin, der wir nicht zutrauen, bei uns Stammspielerin zu werden.“ Die Erfolge der vergangenen beiden Spielzeiten haben die Arbeit der Kaderplaner zugleich erleichtert und erschwert. Bayer durfte jeweils lange vom dritten Platz und der Qualifikation für die Champions League träumen. Das steigert einerseits die Ansprüche an Zugänge, macht den Klub andererseits aber auch für Spielerinnen interessanter. Zudem ist die Konkurrenz beim Werben um diese Spielerinnen in der Liga und international größer geworden.
Klar ist aber auch: Das gute Abschneiden und die hervorragende Entwicklung gerade junger Spielerinnen sind auch starke Argumente beim Bemühen um Neuverpflichtungen und Vertragsverlängerungen. Dass Spielerinnen wie Estrella Merino Gonzalez oder Sofie Zdebel nicht mehr automatisch gleich weiterziehen, sobald sie etwas für Furore gesorgt haben, empfindet Feifel als Fortschritt. „Wir haben relativ viel richtig gemacht. Es hat sich herumgesprochen, dass wir auch eine richtig gute Adresse sind“, sagt Feifel. Nicht geschadet hat in dieser Hinsicht sicherlich die Tatsache, dass Elisa Senß und zuletzt Carlotta Wamser unterm Bayer-Kreuz zu Nationalspielerinnen gereift sind. Die nächsten Leverkusenerinnen stehen schon in den Startlöchern, wie zahlreiche Einsätze in den Nachwuchsteams des DFB andeuten. Den Sprung traut Bayers Sportlicher Leiter einer ganzen Reihe von Spielerinnen zu. Merino Gonzalez, Borggräfe und die scheidende Katharina Piljic waren zuletzt schon auf Abruf nominiert.
Auch Zdebel („Wir sind sehr froh, dass sie verlängert hat“) bringt aus seiner Sicht alles mit, um für das DFB-Team eine Bereicherung zu sein. Das gilt auch für Bayers beste Torschützin und „Spielerin der Saison“, Vanessa Fudalla. Bei ihr hat Feifel imponiert, dass sie trotz öffentlicher Diskussion nicht über ihre ausgebliebene Nominierung geklagt hat, sondern diese als Ansporn genommen hat, weiter an sich zu arbeiten und Argumente für den Bundestrainer zu sammeln. Der sollte – wenn es nach Bayers Sportlichem Leiter geht – außerdem auch weitere Spielerinnen aus Leverkusen wie Loreen Bender oder Selina Ostermeier im Blick haben.
Internationale Spiele könnten künftig auch mit dem Klub winken. Feifel teilt den Traum der Spielerinnen vom dritten Platz und einer Teilnahme am Europapokal. Ein Team für die Doppelbelastung zusammenzustellen, brächte zwar zusätzliche Arbeit und Stress. „Aber das würden wir gerne in Kauf nehmen“, sagt der Sportliche Leiter stellvertretend für alle, die mit der Kaderplanung bei Bayers Fußballerinnen beschäftigt sind.
Zugänge Natasha Kowalski, Paulina Platner (beide SGS Essen), Carolin Simon (FC Bayern), Maja Sternad (Werder Bremen), Marlene Müller (RB Leipzig), Lobke Loonen (FC Utrecht), Justine Brandau (Feyenoord), Emily Wallrabenstein (Eintracht Frankfurt)
Abgänge Friederike Repohl (Karriereende), Katharina Piljic (VfL Wolfsburg), Kristin Kögel (RC Strasbourg), Julia Mickenhagen (VfB Stuttgart), Ida Daedelow, Anne Moll (beide VfL Bochum), Juliette Vidal, Shen Menglu, Vanessa Haim (alle Ziel unbekannt)
Laufende Gespräche Rafaela Borggräfe (erneute Leihe vom FC Liverpool), Paulina Bartz (nach Leihe wohl fest zum Hamburger SV)
Termine Das erste Testspiel bestreiten die Leverkusenerinnen am Samstag (13 Uhr) am Leistungszentrum Kurtekotten gegen Mainz 05, ehe sie dann am Montag zum Trainingslager nach Rieden in der Oberpfalz aufbrechen.