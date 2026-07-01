So planen die Frauen von Bayer 04 Leverkusen den Umbruch Der Sportliche Leiter Achim Feifel spricht über die Transferpläne der Bayer-Frauen, die Hoffnung auf Rafaela Borggräfe und Leverkusenerinnen mit Perspektive fürs DFB-Team. von RP / Tobias Krell · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser

Die Bayer-Frauen planen den nächsten Angriff nach oben. – Foto: Sven Leifer

Kein Team der Frauen-Bundesliga ist früher in die Vorbereitung gestartet als die Fußballerinnen von Bayer 04 Leverkusen. Und auch bei den Transfers sind die Leverkusenerinnen schneller als die Konkurrenz. Sie haben in Linksverteidigerin Justine Brandau von Feyenoord Rotterdam bereits den achten Sommerzugang vorgestellt. Weitere Transfers sollen folgen – und das möglichst bis zum Ende dieser Woche. „Uns schweben noch Verstärkungen für alle Mannschaftsteile vor“, sagte der Sportliche Leiter Achim Feifel kurz vor Bekanntgabe des jüngsten Transfers.

Kein Geheimnis ist, wo die größte noch offene Baustelle im Kader liegt – und wen Bayer 04 dafür gerne unter Vertrag nehmen würde. Ihre Visitenkarte als mögliche Nachfolgerin von Keeperin Friederike Repohl, die ihre Karriere beendet hat, konnte Rafaela Borggräfe nach der Leihe im Winter bereits abgeben, weil ihre Vorgängerin ausfiel. „Sie hat sich hier schnell eingelebt und das nach Rikes Verletzung richtig gut gemacht. Sie wäre deshalb unsere absolute Wunschlösung“, betont Feifel. Am liebsten wäre ihm natürlich eine feste Verpflichtung. Aber in den laufenden Gesprächen mit dem FC Liverpool, wo Borggräfe noch unter Vertrag steht, läuft es eher auf eine erneute Leihe hinaus. So früh wie möglich die letzten Personalien zu klären, hat für Bayers sportlichen Leiter ganz praktische Gründe. So kann einerseits kein anderer Klub die Leverkusener Wunschspielerinnen mehr umgarnen und gegebenenfalls dazwischenfunken. Andererseits haben die Neulinge so mehr Zeit, sich mit den Teamkolleginnen einzuspielen. Das ist gerade in einem Jahr wie dem aktuellen mit einem Umbruch im Kader von besonderer Bedeutung.

Bei der Zusammenstellung des Teams verfolgen die Kaderplaner um Feifel eine klare Strategie: „Wir wollen mehr Konkurrenzkampf in allen Mannschaftsteilen“. Im Scouting liegt der Fokus klar auf jungen, hungrigen Spielerinnen mit großem Entwicklungspotenzial. Neben Talenten aus dem eigenen Nachwuchs und von außerhalb sind zudem einzelne erfahrene Spielerinnen wie die just vom FC Bayern verpflichtete Ex-Nationalspielerin Carolin Simon gefragt, deren Rückkehr zu Bayer bislang der wohl meistbeachtete Transfer-Coup in diesem Sommer war. Wichtig ist Feifel aber eine Feststellung: Egal ob Simon mit ihrer beeindruckenden Vita oder die junge Emily Wallrabenstein, die bislang für Frankfurts Reserve in der 2. Liga aufgelaufen ist: „Wir holen keine Spielerin, der wir nicht zutrauen, bei uns Stammspielerin zu werden.“ Die Erfolge der vergangenen beiden Spielzeiten haben die Arbeit der Kaderplaner zugleich erleichtert und erschwert. Bayer durfte jeweils lange vom dritten Platz und der Qualifikation für die Champions League träumen. Das steigert einerseits die Ansprüche an Zugänge, macht den Klub andererseits aber auch für Spielerinnen interessanter. Zudem ist die Konkurrenz beim Werben um diese Spielerinnen in der Liga und international größer geworden.