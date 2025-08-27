So ordnet Trainer Wranik die Rheinberger 0:10-Pleite ein

Manfred Wranik hat als Trainer des A-Ligisten Concordia Rheinberg schon einige Klatschen miterlebt. Doch die Pleite bei der SpVgg Rheurdt-Schaephuysen am zweiten Spieltag der neuen Saison war besonders heftig – und ist mehr nur als ein Warnschuss.

Die völlig überforderten Rheinberger unterlagen mit 0:10 (0:4) und stehen in der Tabelle da, wo sie sich am Ende der Spielzeit auf keinen Fall aufhalten wollen – ganz unten auf Rang 18.

Wranik war natürlich zutiefst enttäuscht, die Niederlage gegen ein Spitzenteam der Kreisliga A kam für ihn allerdings nicht überraschend. Gleichwohl machte er seinen Spielern den Vorwurf, „die Vorgaben nicht eingehalten“ zu haben. Der Coach sagte: „Wir wollten einen Bus vor den Strafraum parken, damit die Bälle nicht hinter die Kette kommen. Doch das hat überhaupt nicht funktioniert.“

Die einseitige Partie auf dem Sportplatz am St. Nikolausweg hat der Concordia gezeigt, wie schwer es in dieser Saison ist, nicht abzusteigen. Denn allein nur darum geht’s. Wranik: „Für uns zählt nur der Klassenerhalt – und den zu schaffen, ist mit unserem kleinen Kader schon eine Mammutaufgabe.“ Gegen Rheurdt-Schaephuysen wurde schnell sichtbar, wie viel Qualität Rheinberg in der Sommerpause verloren hat. Jonas Baumbach (zweite Mannschaft) oder Jonas van den Brock (Borussia Veen) sind nicht mal eben zu ersetzen.

Zumal bei der 0:10-Schmach mit Julien Schulik und Mujo Adanalic zwei angeschlagene Spieler auf dem Platz standen. Simon Dargel musste bereits nach einer halben Stunde mit einer Zerrung runter. Auf der Bank fehlten die Alternativen. Denn auch Andreas Isailovic sowie Björn Kluth waren angeschlagen.

Manfred Wranik nimmt die Situation in Rheinberg so, wie sie ist, stellt aber klar, dass die Mannschaft mehr zeigen muss, um das Saisonziel zu erreichen. Weitere Niederlagen sind eingeplant. „Allerdings kommt’s eben immer darauf an, wie man verliert“, so Wranik.