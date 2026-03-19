So nutzt der Heeslinger SC das 7er-Herren-Format gezielt für sich Beim Heeslinger SC IV steht nicht die Tabelle im Mittelpunkt. Auf dem 7er-Feld geht es vor allem um Gemeinschaft, Spaß und den Wiedereinstieg in den Spielbetrieb. von FuPa Rotenburg · Heute, 20:30 Uhr · 0 Leser

Symbolbild Heeslinger SC – Foto: Birte Meyer

Der Heeslinger SC IV tritt in der 5. Kreisklasse Rotenburg im 7er-Format an und geht dabei bewusst einen anderen Weg. Spielertrainer Lucas Martens sieht in diesem Modell eine Möglichkeit, auch Spielern mit weniger Zeit oder dem Wunsch nach einem lockeren Einstieg eine feste Mannschaft und regelmäßigen Spielbetrieb zu bieten.

Die Idee hinter der Mannschaft ist eng mit dem Spielformat verbunden. „Die Idee dahinter ist, auch Spielern, die vielleicht etwas weniger Zeit für regelmäßiges Training haben oder einfach aus Spaß am Fußball spielen möchten, eine feste Mannschaft und die Teilnahme am Spielbetrieb zu ermöglichen.“, erklärt Martens. Beim Heeslinger SC bestand bereits länger der Wunsch, eine weitere Mannschaft ins Leben zu rufen. Das 7er-Format bot schließlich die passende Grundlage, um diesen Schritt umzusetzen. "Die Initiative wird von der Vereinsführung unterstützt", so Martens weiter.

Für die Mannschaft steht das Gemeinschaftserlebnis im Vordergrund. „Viele finden jetzt langsam wieder in den Spielbetrieb zurück, deshalb geht es für uns in erster Linie darum, gemeinsam Fußball zu spielen und Spaß auf dem Platz zu haben. Die Ergebnisse oder die Platzierung in der Tabelle sind da eher zweitranging“, so Martens. Das Team versteht sich als offenes Angebot. „Ich glaube, bei uns kann jeder seinen Platz finden.“ Sportlich steht die Mannschaft aktuell auf dem letzten Tabellenplatz, doch die Situation wird bewusst eingeordnet. Viele Spieler sind erst kürzlich zurückgekehrt, einige hatten seit ihrer Jugend nicht mehr aktiv gespielt. Der Fokus liegt darauf, wieder in den Rhythmus zu finden und als Gruppe zusammenzuwachsen.