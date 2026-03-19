So nutzt der Heeslinger SC das 7er-Herren-Format gezielt für sich

Der Heeslinger SC IV tritt in der 5. Kreisklasse Rotenburg im 7er-Format an und geht dabei bewusst einen anderen Weg. Spielertrainer Lucas Martens sieht in diesem Modell eine Möglichkeit, auch Spielern mit weniger Zeit oder dem Wunsch nach einem lockeren Einstieg eine feste Mannschaft und regelmäßigen Spielbetrieb zu bieten.
Die Idee hinter der Mannschaft ist eng mit dem Spielformat verbunden. „Die Idee dahinter ist, auch Spielern, die vielleicht etwas weniger Zeit für regelmäßiges Training haben oder einfach aus Spaß am Fußball spielen möchten, eine feste Mannschaft und die Teilnahme am Spielbetrieb zu ermöglichen.“, erklärt Martens.
Beim Heeslinger SC bestand bereits länger der Wunsch, eine weitere Mannschaft ins Leben zu rufen. Das 7er-Format bot schließlich die passende Grundlage, um diesen Schritt umzusetzen. "Die Initiative wird von der Vereinsführung unterstützt", so Martens weiter.
Für die Mannschaft steht das Gemeinschaftserlebnis im Vordergrund. „Viele finden jetzt langsam wieder in den Spielbetrieb zurück, deshalb geht es für uns in erster Linie darum, gemeinsam Fußball zu spielen und Spaß auf dem Platz zu haben. Die Ergebnisse oder die Platzierung in der Tabelle sind da eher zweitranging“, so Martens. Das Team versteht sich als offenes Angebot. „Ich glaube, bei uns kann jeder seinen Platz finden.“
Sportlich steht die Mannschaft aktuell auf dem letzten Tabellenplatz, doch die Situation wird bewusst eingeordnet. Viele Spieler sind erst kürzlich zurückgekehrt, einige hatten seit ihrer Jugend nicht mehr aktiv gespielt. Der Fokus liegt darauf, wieder in den Rhythmus zu finden und als Gruppe zusammenzuwachsen.
Auch im 7er-Spielbetrieb arbeitet das Team strukturiert. Gegner sind häufig bekannt, da die Liga überschaubar ist. Für Testspiele muss die Mannschaft jedoch weitere Wege in Kauf nehmen. „Für Testspiele muss man teilweise etwas weiter fahren, weil es in diesem Spielformat noch nicht so viele Mannschaften gibt. Einige Teams kommen zum Beispiel eher aus dem Bremer Raum.“
Das Team organisiert sich gemeinsam mit der dritten Herren. Im Trainingsbetrieb profitieren die Spieler von der Anbindung an die dritte Herren. „Wenn es zeitlich passt, können unsere Spieler am Training teilnehmen und sich so gemeinsam fit halten.“
Große sportliche Vorgaben gibt es nicht. Stattdessen steht die Entwicklung im Mittelpunkt. „Unser Ziel ist es, uns als Mannschaft weiter zu entwickeln und uns für unseren Einsatz auch einmal im Ligabetrieb zu belohnen.“ Erste Leistungen, insbesondere in Testspielen, zeigen bereits, dass das Team konkurrenzfähig sein kann.
Auch über die eigene Mannschaft hinaus sieht Martens Potenzial im Modell. Besonders im unteren Amateurbereich kann das 7er-Format für Vereine eine Chance darstellen, Spieler zu halten oder wieder für sich zu gewinnen. „Ich denke, dass darin durchaus ein interessantes Modell für die Zukunft liegen kann.“