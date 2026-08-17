So muss die Grotenburg präpariert werden

St Tönis empfängt Eintracht Frankfurt in der Grotenburg – Foto: Jens Terhardt

In einer Woche steigt das größte Spiel in der Vereinsgeschichte des SC St. Tönis. Am Freitag, 21. August, empfängt der Oberligist den Bundesligisten Eintracht Frankfurt zum Erstrundenspiel um den DFB-Pokal in der Krefelder Grotenburg. Seit Wochen sind die Verantwortlichen des Sportclubs schon mit den Planungen für diese Partie beschäftigt – und ab Montag gehen die Vorbereitungen nun endlich in ihre finale Phase.

Welche Dinge alle umgesetzt und berücksichtigt werden müssen, wurde den St. Töniser Planern eigens auf einem zweitägigen Workshop in Frankfurt dargelegt. Seit Anfang Juni laufen nun die Detailplanungen. Und ab Montag wird hart dafür gearbeitet, alles rechtmäßig hinzukriegen. „Wir werden hauptsächlich in den Katakomben und im Stadionumfeld tätig werden müssen. Wir werden uns die Heimkabine ein wenig herrichten, der Pressekonferenzraum muss mit der passenden Technik bestückt und die Mixed Zone eingerichtet werden“, erläutert Moes. Grundsätzlich sei das Stadion ja für Drittliga-Spiele geeignet, aber für den DFB-Pokal wäre grundsätzlich eine Ausbaustufe mehr hilfreich gewesen, diese Dinge müssten nun nachgerüstet werden.

Denn dann bekommt das Team rund um Lukas Moes die Schlüssel für die Grotenburg ausgehändigt. Mit einem fünfköpfigen Team – am Spieltag selbst werden es etwa 25 Personen sein – wird sich der 2. Vorsitzende des SC St. Tönis ab diesem Zeitpunkt darum kümmern, dass am Freitag alles so umgesetzt sein wird, wie es der Deutsche Fußball-Bund (DFB) gerne hätte. Und die Liste, die abgearbeitet werden muss, ist nicht gerade kurz. Entsprechend darf nur wenig schief gehen, um hintenheraus nicht noch in Zeitnöte zu geraten. „Wir machen das schließlich ehrenamtlich neben unserem eigenen Job“, betont Moes.

Nachrüsten wird mit Blick aufs Catering aber nicht ausreichen. In diesem Bereich ist ein umfassenderer Ansatz von Nöten. So wird auf der Wiese hinter der Haupttribüne ein 300 Personen fassendes VIP-Zelt errichtet, das komplett bestückt werden muss. Darüber hinaus werden Getränkewagen und Foodtrucks auf dem Stadiongelände platziert, die vorhandenen Kioske müssen komplett mit Schanktechnik ausgerüstet werden. „Leider ist dort keine Abluft vorhanden, daher können dort keine Speisen ausgeteilt werden“, erläutert Moes.

Weiterhin werden der Chefplaner und sein Team daran arbeiten, ein Wegekonzept umzusetzen, um die Fantrennung ordentlich gewährleisten zu können. „Eigentlich ist das Stadion nicht dafür konzipiert, dass die Gästefans die komplette Nord- und Teile der Westtribüne nutzen. Dort werden Anpassungen nötig“, sagt Moes. Für die Sicherheit am Spieltag wird ein externer Sicherheitsdienstleister zuständig sein, für alle Bereiche außerhalb des Stadiongeländes entwickelt die Polizei ein eigenes Konzept.

Ein großer Fokus liegt auf dem Rasen

Immerhin müssen sich die Helfer des SC St. Tönis aber nicht um alle Anforderungen innerhalb des Stadions kümmern. So wird ein eigens vom DFB beauftragtes Unternehmen dafür verantwortlich sein, der Grotenburg das sogenannte „Venue Dressing“ zu verpassen. Heißt: Alle Werbebanden am Spielfeld werden ausgetauscht, sämtliche Werbemittel in den Katakomben werden auf DFB-Vorgaben angepasst, die Stellwände für TV-Interviews und Pressekonferenz vorbereitet. „Da achtet der DFB sehr penibel drauf, daher liegt das auch nicht in unserer Hand.“

Was dem größten Sportfachverband der Welt derweil ebenso wichtig ist, ist der Zustand des Rasens. Und der könnte am Wochenende noch einmal in Mitleidenschaft gezogen werden, denn die Footballer der Krefeld Ravens empfangen Elmshorn zum letzten Spiel der GFL2-Hauptrunde. Entsprechend werden sich am Montag, wenn die Sportclub-Verantwortlichen mit ihren Arbeiten beginnen werden, auch der Platz noch die Football-Linien aufweisen. „Das liegt aber im Verantwortungsbereich der Stadt Krefeld, die die klaren Auflagen, wie der Rasen auszusehen hat, vom DFB mitgeteilt bekommen hat. Die Linien dürfen am Spieltag nicht mehr zu sehen sein“, weiß Moes. Daher wird sich unter der Woche auch eine eigens beauftragte Rasenfirma noch einmal um die Pflege des Geläufs kümmern und eventuelle Schäden versuchen zu beseitigen. „Wir sind guten Mutes, dass das bis zum Spieltag alles passt“, so Moes hoffnungsvoll.

Viel Arbeit haben er und die übrigen Helfer also vor sich. Und rund fünf Tage Zeit, um alles rechtzeitig herzurichten. Damit das größte Spiel der Vereinsgeschichte letztlich nicht nur in St. Tönis, sondern auch in Frankfurt in positiver Erinnerung bleibt.