So möchte der VfR Warbeyen den nächsten Favoriten ärgern

Der Warbeyener Trainer sieht die Zweitliga-Heimspiele in Sichtweite zur Schwanenburg und Stiftskirche auch als Gelegenheit, der Region etwas zurückzuzahlen. „Neben der sportlichen Herausforderung, weiter Punkte zu sammeln, haben wir natürlich auch den Auftrag, die Stadt und den Kreis zu präsentieren. Wir wollen hier weiter Werbung für den Frauenfußball machen.“

Mit Schwung und Euphorie

Der kommende Gegner des VfR Warbeyen macht das bereits seit mehreren Jahren mit großem Erfolg. Seit der Saison 2019/20 ist der FC Ingolstadt in der Zweiten Bundesliga vertreten. In der vergangenen Saison landeten die Oberbayern auf Rang acht. Zum Saisonauftakt kassierte das Team von Trainer Benjamin Stolte eine 0:2-Niederlage gegen Bundesliga-Absteiger Turbine Potsdam. Eine Woche später gelang beim 1:0 gegen Neuling Viktoria Berlin der erste Saisonsieg.

Der neue Umstand, dass die eigenen Partien, aber auch jene der Konkurrenz nun jederzeit kostenlos gestreamt werden können, spielt auch dem Warbeyener Trainerteam in die Karten. „Grundsätzlich ist natürlich jeder Gegner für uns Neuland. Jetzt haben wir allerdings viel bessere Möglichkeiten, die Spiele der anderen Mannschaften zu analysieren. Dementsprechend haben wir uns auch auf den FC Ingolstadt vorbereitet“, so Scuderi.