So möchte der VfR Warbeyen den nächsten Favoriten ärgern

Die Saison in der 2. Frauen-Bundesliga ist gerade mal zwei Wochen alt, da hat der VfR Warbeyen schon eine Sorge weniger. Am vergangenen Sonntag hat der Aufsteiger im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt II den ersten Zweitliga-Zähler seiner Vereinsgeschichte eingefahren. Mit ihrem Treffer zum 1:1-Endstand in der 75. Minute sicherte Sommer-Neuzugang Akane Miyoshi dem VfR den so wichtigen ersten Punkt – und damit auch ein Stückchen Gewissheit, dass die Mannschaft von Trainer Sandro Scuderi in der zweithöchsten Spielklasse mithalten kann.
Ob das Remis der Klever Kleinstadt-Kickerinnen gegen den Kontrahenten aus der Main-Metropole tatsächlich ein nachhaltiges Indiz für die Warbeyener Konkurrenzfähigkeit ist, werden die kommenden Wochen zeigen. Die nächste Gelegenheit, ihre Zweitliga-Tauglichkeit unter Beweis zu stellen, hat die Scuderi-Elf bereits am Sonntag, wenn ein weiterer namhafter Gegner in der Kreisstadt aufschlägt. Ab 11 Uhr ist der FC Ingolstadt im Bresserberg-Stadion zu Gast.
Das Spiel gegen die U20-Auswahl der Frankfurter Eintracht hatten vor einer Woche rund 340 Zuschauer in die Klever Arena gelockt. Auch diesmal hoffen die Warbeyener Verantwortlichen auf rege Unterstützung. „Wir zählen wieder auf den Support der Fans. Das war echt toll gegen Frankfurt“, sagt Sandro Scuderi.
Der Warbeyener Trainer sieht die Zweitliga-Heimspiele in Sichtweite zur Schwanenburg und Stiftskirche auch als Gelegenheit, der Region etwas zurückzuzahlen. „Neben der sportlichen Herausforderung, weiter Punkte zu sammeln, haben wir natürlich auch den Auftrag, die Stadt und den Kreis zu präsentieren. Wir wollen hier weiter Werbung für den Frauenfußball machen.“
Der kommende Gegner des VfR Warbeyen macht das bereits seit mehreren Jahren mit großem Erfolg. Seit der Saison 2019/20 ist der FC Ingolstadt in der Zweiten Bundesliga vertreten. In der vergangenen Saison landeten die Oberbayern auf Rang acht. Zum Saisonauftakt kassierte das Team von Trainer Benjamin Stolte eine 0:2-Niederlage gegen Bundesliga-Absteiger Turbine Potsdam. Eine Woche später gelang beim 1:0 gegen Neuling Viktoria Berlin der erste Saisonsieg.
Der neue Umstand, dass die eigenen Partien, aber auch jene der Konkurrenz nun jederzeit kostenlos gestreamt werden können, spielt auch dem Warbeyener Trainerteam in die Karten. „Grundsätzlich ist natürlich jeder Gegner für uns Neuland. Jetzt haben wir allerdings viel bessere Möglichkeiten, die Spiele der anderen Mannschaften zu analysieren. Dementsprechend haben wir uns auch auf den FC Ingolstadt vorbereitet“, so Scuderi.
Jenes Element im Warbeyener Spiel, das schon vor einer Woche gegen Frankfurt, ein Erfolgsgarant war, soll erneut für Zählbares sorgen. „Wir wollen die Arbeit gegen den Ball weiter forcieren und so wenig wie möglich zulassen. Natürlich möchten wir auch Schwung, Euphorie und Optimismus mit ins Spiel nehmen und mutig auftreten. Die Mischung wird es machen“, sagt Scuderi.