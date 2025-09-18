So möchte der SC St. Tönis in Schonnebeck bestehen

Fünf Spieltage sind in der Oberliga absolviert, die für den SC St. Tönis in der Gesamtbetrachtung alles andere als nach Wunsch verliefen. Der Vorjahresvierte hat noch nicht zu seiner Form gefunden und präsentierte sich bisher zu wechselhaft. Nach der Auftaktniederlage gegen den SV Biemenhorst schien es durch den Punktgewinn bei Germania Ratingen aufwärts zu gehen.

Der darauf folgende 5:0-Sieg gegen den FC Büderich untermauerte diesen Eindruck. Umso mehr überraschte die verdiente 1:3-Niederlage bei BW Dingden, wo sicher der eine oder andere Punkt eingeplant war, aber auch die SpVg Schonnebeck beim torlosen Unentschieden Federn ließ.

Im Derby gegen den KFC Uerdingen wollte der Sportclub wieder ein anderes Gesicht zeigen, enttäuschte dabei aber trotz neun Stammkräften der letzten Saison im Startaufgebot auf ganzer Linie. Zu viele Akteure liefen ihrem eigentlichen Leistungsvermögen hinterher und wirkten in ihren Aktionen verunsichert, sodass mannschaftlich nicht viel zusammen lief. Nach einem Doppelschlag des KFC Uerdingen in der zweiten Halbzeit hatten die Gastgeber keine passende Antwort parat, sie kamen nur noch zum Anschlusstreffer in der Nachspielzeit. Dass mit Kapitän Dominik Dohmen ein Führungsspieler frühzeitig verletzt vom Platz musste, kam erschwerend hinzu. Den aktuellen Trend muss der SC dringend stoppen, um sich nicht in eine noch schwierigere Situation zu manövrieren.

Die bevorstehende Aufgabe ist aber nicht von Pappe, denn am Freitagabend (19.30 Uhr) gastiert der SC beim Tabellenzweiten aus Schonnebeck, der nach dem Scheitern auf den letzten Metern auch in dieser Saison den Aufstieg in die Regionalliga anpeilt.

Mangelnder Wille war den Blau-Gelben zuletzt nicht abzusprechen. Daher ist Trainer Bekim Kastrati derzeit mehr als Psychologe gefragt. „Die Mannschaft wollte, aber gegen den KFC haben wir zu kompliziert gespielt. Die Art und Weise, wie wir die beiden letzten Spiele verloren haben, war nicht gut. Wir müssen jetzt die Ruhe bewahren und schauen, woran es liegt. Es ist jetzt eine große Herausforderung, da unten heraus zu kommen. Wir brauchen neues Selbstvertrauen. Das kriegen wir über entsprechende Ergebnisse. Am liebsten schon heute, indem wir nicht verlieren.“

Dass nun der Vizemeister des Vorjahres wartet, muss aber auch keinNachteil sein, denn eine Niederlage im Essener Stadtteil muss bei den derzeitigen unterschiedlichen Formkurven auch einkalkuliert werden. Fataler wäre in der aktuellen Phase eine Pleite gegen einen direkten Konkurrenten aus dem Tabellenkeller. Kastrati fordert zumindest das, was den SC beim letzten Sieg in Schonnebeck ausgezeichnete und ist sich sicher, dass seine Mannschaft wieder in die Spur findet: „Kampf und Leidenschaft. Dann haben wir den ersten Schritt getan. Jedes Spiel ist eine neue Chance. Ich bin überzeugt, dass wir es können.“

Nicht unerwartet wird Dohmen nach der erlittenen Kopfverletzung nicht im Kader sein. Mehr Verantwortung dürfte daher auf Jannis Nikolaou fallen. Der prominente Zugang aus Braunschweig konnte allerdings bisher nicht regelmäßig mittrainieren, sodass sich die Erwartungen in den Hoffnungsträger nur zum Teil erfüllten. Ein Fragezeichen steht hinter dem erkrankten Julian Suaterna-Florez. Als weitere Baustelle erweist sich die Frage nach der Nummer Eins, die mitentscheidend für eine stabile Defensive ist. Was eigentlich geklärt schien, ist aufgrund der letzten Eindrücke wieder offen. „Das muss ich noch mit dem Trainerteam besprechen, wer in Schonnebeck im Tor steht“, so Kastrati.