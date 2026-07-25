So modernisiert Alemannia Pfalzdorf die Jugendarbeit André Seiffert und sein Team stellen bei Alemannia Pfalzdorf im Jugendfußball eine moderne Ausbildungsphilosophie in den Mittelpunkt. Es gibt jetzt wieder Mädchenteams. Wie die Nachwuchsarbeit genau aussieht. von René Putjus · Heute, 21:30 Uhr · 0 Leser

In Pfalzdorf rückt die Jugend in den Fokus – Foto: Arno Wirths

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Alemannia Pfalzdorf hat sich im Jugendfußballbereich neu aufgestellt. „Wir kurbeln die Nachwuchsarbeit an und stellen die Weichen für die Zukunft – in jeder Hinsicht und als großes Team“, heißt es in einer Mitteilung des Klubs. Die Jugendarbeit werde umfassend modernisiert – „mit neuen Strukturen, neuen Köpfen und einer klaren Vision“.

Intensive Spiele mit hohem Spaßfaktor Im Zentrum, so heißt es weiter, steht der neue Jugendvorstand um André Seiffert, der mit vielen engagierten Ehrenamtlichen „frischen Schwung in die Nachwuchsarbeit bringt“. Die Ausbildungsphilosophie orientiere sich an der Spielidee der „besten Trainingseinheit Deutschlands“ des DFB. Das bedeutet: keine monotonen Laufübungen, geringe Wartezeiten, dafür mehr Spielformen. Kleine, intensive Spiele mit hohem Spaßfaktor stehen im Mittelpunkt. Die Kinder sollen kreativ werden, Entscheidungen treffen, sich ausprobieren – und dabei vor allem eines: Freude am Fußball haben und sich weiterentwickeln. Um die Teams bestmöglich zu unterstützen, wurden Koordinatoren für die einzelnen Altersklassen eingesetzt. Sie sollen erste Ansprechpartner für die Trainerteams sein und für klare Abläufe wie kurze Wege sorgen. Die Pfalzdorfer setzen dabei bewusst „auf eine Mischung aus erfahrenen und neuen Experten, die ihre Kompetenz einbringen und gemeinsam anpacken“.

Die Basisarbeit leisten, so die Pfalzdorfer, in der Saison 2026/27 die Trainer der Bambini, der vier F- und fünf E-Jugend-Teams. In den älteren Jahrgängen geht der Gocher Verein mit drei D-Jugend-Mannschaften, zwei Teams in der C-Jugend und je einer Mannschaft bei den B- und A-Junioren an den Start. Das Ziel lautet: In jeder Altersklasse ab den D-Junioren mindestens in der Leistungsklasse vertreten sein. Alte Hasen, motivierte Nachwuchstrainer Mädchenfußball sei in Pfalzdorf auf dem Vormarsch. Ab dieser Spielzeit stellt der Klub seit langer Zeit wieder Teams in der U11-, U13- und U15-Klasse. Aktuell gibt’s bei der Alemannia rund 500 aktive Fußballerinnen und Fußballer unter 18 Jahren.