Hamza Anhari schaffte es auch in den Zweitliga-Kader. – Foto: Fortuna Düsseldorf

So mischte Fortunas U23-Talent Anhari das Zweitliga-Team auf Rückrundenzeugnis der U23 (3. Teil): Die Mittelfeldspieler Die „Zwote" hat eine turbulente Saison auf dem elften Platz beendet und damit den Klassenerhalt geschafft. Wir nehmen die Leistungen jedes Akteurs der U23 unter die Lupe. Im dritten Teil unserer Serie: das Mittelfeld.

In der Schaltzentrale von Fortunas Regionalliga-Mannschaft hatte es vor dem Jahreswechsel immer wieder Rotationen gegeben. In der zweiten Saisonhälfte standen dann aber deutlich weniger Mittelfeld-Akteure zur Verfügung. Entsprechend waren vor allem Marius Zentler, Danny Latza und Luca Majetic gesetzt und sammelten viel Einsatzzeit, konnten so aber auch kaum verschnaufen. Die Mittelfeldspieler in der Einzelkritik.

Danny Latza (12 Spiele/1 Tor) War im vergangenen November zur „Zwoten“ gewechselt, um die junge Mannschaft zu unterstützen. Brauchte aber etwas Zeit, um sich auf dem Platz einzufinden. Spielerisch gelang dem ehemaligen Bundesliga-Akteur nicht immer das, was seine Vita eigentlich versprochen hatte. Doch alleine seine Erfahrung und Routine, die er mit seiner Mannschaft im Kampf um den Klassenerhalt teilen konnte, bestätigten die Wichtigkeit seiner Verpflichtung. Sammelte sogar noch Zweitliga-Minuten im Fortuna-Trikot, als er in Hannover im verletzungsgeplagten Profikader aushalf.

Daniel Bunk (5/0) Die einstige Nachwuchshoffnung hat ein extrem schwieriges Jahr hinter sich, an dessen Ende er die Düsseldorfer nach 13 Jahren verlässt. In der Hinrunde mit relativ regelmäßiger Einsatzzeit, bevor er mit einer Rückenverletzung ausfiel. In der zweiten Saisonhälfte dann nur noch mit fünf Einsätzen, bei denen es vier Mal für nur für wenige Spielminuten reichte. Der 20-Jährige empfahl sich dabei aber auch nicht für mehr.