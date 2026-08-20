So meistern Herfords Fußballfrauen die 1. Runde im Westfalenpokal

Nach etwas Anlaufzeit schießen die Herforderinnen einen 5:1-Sieg in Drolshagen heraus. In der 2. Runde wartet ein Westfalenligist. – Foto: Neue Westfälische

Nach etwas Anlaufzeit schießen die Herforderinnen einen 5:1-Sieg in Drolshagen heraus. In der 2. Runde wartet ein Westfalenligist.

Herford. Der Herforder SV Borussia Friedenstal hat die erste Runde im Westfalenpokal erfolgreich gemeistert. Trotz eines kleinen Kaders und zahlreicher urlaubsbedingter Ausfälle setzte sich der Landesligist aus der Staffel 1 beim Landesligisten SC Drolshagen (Staffel 2) verdient mit 5:1 (1:0) durch und zog souverän in die zweite Runde ein. Dabei tat sich der HSV in der ersten Halbzeit schwerer als das Endergebnis vermuten lässt. Der Gastgeber hielt gut dagegen, arbeitete engagiert gegen den Ball und kam selbst zu einigen gefährlichen Situationen. Herford brauchte etwas Anlaufzeit, übernahm mit zunehmender Spielzeit aber mehr und mehr die Kontrolle. Den ersten Höhepunkt setzte Pia-Marie Salzmann in der 24. Minute. Aus rund 30 Metern zog die Offensivspielerin einfach Mal ab und traf sehenswert zur 1:0-Führung. Mit diesem Vorsprung ging der HSV in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel wurden die Unterschiede deutlicher. Herford agierte nun dominanter, ließ Ball und Gegner laufen und profitierte davon, dass bei den Gastgeberinnen die Kräfte nachließen. Nach einem Freistoß von Salzmann verlängerte Lucie Beilenhoff per Kopf, ehe Inga Merschel den Ball aus kurzer Distanz zum 2:0 (54.) über die Linie stocherte. Lucie Beilenhoff verwertet Steckpass zum 3:0 Einen präzisen Steckpass in die Spitze verwertete Lucie Beilenhoff zum 3:0 (75.). Nur zwei Minuten später erhöhte Naryis Charradi Mohamed auf 4:0. Nach einer Flanke der kurz zuvor eingewechselten Hannah Heydhausen traf Michele Christine Haybat in der Nachspielzeit zum 5:1. Drolshagen gelang in der 85. Minute der Ehrentreffer zum zwischenzeitlichen 1:4.