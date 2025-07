So macht sich der SV Hösel fit nach seiner Rückkehr

Spricht man Michael Rueber, den Vereinsboss des SV Hösel, auf die kommende Bezirksliga-Saison an, dann ist der 44 Jahre alte Banker sehr zuversichtlich: „Wir haben die Mannschaft, die in der Kreisliga A Vizemeister wurde und damit aufgestiegen ist, nahezu komplett zusammengehalten. Und punktuell verstärkt. Wir erhoffen uns damit eine solide Saison.“ Aber zunächst gilt es, gut zu starten und nicht gleich unten drin zu hängen. Bezirksliga-Abstiege haben die Höseler so einige hinter sich, da hat niemand am Neuhaus ein erneutes Verlangen nach.