– Foto: Johan Engelbrecht
So liefen die Testspiele am Sonntag
Testspiele im Überblick
von ser · Heute, 21:30 Uhr · 0 Leser
Die Saisonvorbereitung ist in vollem Gange und die Teams testen fleißig.
VfB Hermsdorf Berlin III – Nordberliner SC II 4:2
FCK Frohnau 1975 II – SV BW Hohen Neuendorf Ü32 :
1. FFV Spandau – SC Schwarz-Weiss Spandau 1953 III :
SC Oberhavel Velten II – 1.FC PV Nord II 0:1
Berliner SV 92 III – SC Minerva 1893 Berlin III 1:3
SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03 II – Polar Pinguin Berlin II 2:0
SV Sparta Lichtenberg II – VfB Fortuna Biesdorf II 2:4
Tore: 0:1 Bartlomiej Nikke (13.), 0:2 Pascal Griese (16.), 1:2 (43.), 2:2 (54.), 2:3 Tim Gotzmer (77.), 2:4 Florian Flath (83.)
FC Neuenhagen 1913 – FSV Blau-Weiß Mahlsdorf Waldesruh 2:5
SV Dallgow 47 – SFC Veritas 96 3:3
Tore: 0:1 Mehmet Aydin (32.), 0:2 Mehmet Aydin (58.), 0:3 (60. Eigentor), 1:3 Ruben Zinnitz (82.), 2:3 Bennet Kluge (85.), 3:3 Felix Vandamme (88.)
FV BW Spandau 03 – SV Stern Britz 1889 5:0
BSV Heinersdorf II – SC Borussia 1920 Friedrichsfelde 0:10
Tore: 0:1 Raphael Bendig (5.), 0:2 Devante Eryilmaz (7.), 0:3 Delvis Thaqi (19.), 0:4 Devante Eryilmaz (26.), 0:5 Delvis Thaqi (33.), 0:6 Delvis Thaqi (35.), 0:7 Delvis Thaqi (36.), 0:8 Delvis Thaqi (45.), 0:9 Maciej Pajak (46.), 0:10 Hans Jaretzki (88.)
NFC Rot-Weiß 1932 – SV Tasmania Berlin II 6:5
Tore: 0:1 El Moutaz Bellah Ben Ticha (45.), 1:1 Leon Dokic (77.), 2:1 Tarik Gündüz (90. i.E.), 3:2 Oguzhan Duman (90. i.E.), 4:3 Osman Yerlikaya (90. i.E.), 5:4 Daimen Wolf (90. i.E.), 6:5 Görkem Demirel (90. i.E.), 2:2 Abdoul-Salam Moumouni (90. i.E.), 3:3 Patrick Uster (90. i.E.), 4:4 Ayub El Harrak Boukouja (90. i.E.), 5:5 Mehmud Mohamed (90. i.E.)
VSG Rahnsdorf 1949 – SFC Friedrichshain 4:3
Tore: 0:1 Batuhan Karabulut (6.), 0:2 Aoki Takashi (21.), 0:3 Abdelrahme Ahmed Mohamed Refaat Mahmoud (60.), 1:3 Tobias Göth (62. Foulelfmeter), 2:3 Tobias Göth (71.), 3:3 Jannis Lind (82.), 4:3 Dennis Cofalik (84.)
BSV GW Neukölln 1950 II – SG Prenzlauer Berg 1990 2:5
FC Brandenburg 03 II – FSV Fortuna Pankow 46 II 4:2
Steglitz Gencler Birligi 1982 III – TSV Eiche Köpenick II 0:4
SC Westend 1901 – Borussia Pankow 1960 7:3
Tore: 1:0 Benjamin Neumann (3.), 2:0 Marvin-Paul Militz (10.), 3:0 Benjamin Neumann (13.), 4:0 Victor Ghalayini (15.), 5:0 Samuel Sina Nazari (42.), 6:0 Felix Kyring (53.), 7:0 Felix Kyring (59.), 7:1 (80.), 7:2 (85.), 7:3 (89.)
BFC Germania 1888 II – WFC Corso Vineta 1:5
VfB Berlin 1911 – Weißenseer FC 3:3
Tore: 1:0 , 2:3 , 1:1 Fabian Knelke, 1:2 Fabian Knelke, 1:3 Lukas Jung
FC Internationale Berlin II – SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03 3:3
SV Schönefeld 1995 – SV Askania Coepenick 1913 II 1:1
SFC Stern 1900 – Berliner SV 92 4:0
Tore: 1:0 Lars Schoeneich (2.), 2:0 Mert Torun (12.), 3:0 Oliver Gantzberg (41.), 4:0 Luca Rohr (64. Foulelfmeter)
Grünauer BC 1917 II – NFC Rot-Weiß 1932 II 4:7
Tore: 1:5 Ali Dogan, 0:1 Mehmet Dogan (8.), 0:2 Ali Dogan (15.), 1:3 Mohamad El-Mahmoud (25.), 1:4 Ali Dogan (40.), 1:6 Ali Dogan (62.), 2:7 Firat Dogan (75. Foulelfmeter)
Hertha BSC IV – Rosenthal FC 0:5
Tore: 0:1 Alican Özcan (10.), 0:2 Sezgin Kenan Sanar (23.), 0:3 Alican Özcan (56.), 0:4 (61.), 0:5 Sezgin Kenan Sanar (90.+3)
Sporting Club Horus – SV Deportivo Latino Berlin II 3:2
Lichtenrader BC 1925 – SFC Stern 1900 II 1:11
FC Stern Marienfelde 1912 – BFC Meteor 06 3:2
Weißenseer FC II – BSV Chemie Weißensee 2:6
Tore: 0:1 (1.), 0:2 (5.), 0:3 (21.), 0:4 (44.), 1:4 Brian Frank (47.), 1:5 (52.), 2:5 Jeremie Spinger (74. Foulelfmeter), 2:6 (90.+1)
BSV Eintracht Mahlsdorf II – SV Rot-Weiß Viktoria Mitte 08 abg.
1. FC Lübars 1962 – SV BW Hohen Neuendorf II 2:4
Tore: 0:1 Hendrick Thore Krahn (33.), 1:1 (35.), 1:2 Max Marten (37.), 1:3 Felix Klawieter (44.), 2:3 (45.), 2:4 (51.)
FC Concordia Wilhelmsruh 1895 II – SG Nordring Berlin 1949 9:2
Tore: 1:0 Brian Jörchel (6.), 2:0 Enrico Bieschke (10.), 3:0 Adrian Rohde (11.), 4:0 Richard Schmoldt (12.), 4:1 (24.), 5:1 Shawn Schmieglitz (31.), 6:1 Shawn Schmieglitz (32.), 7:1 Eren Atik (38.), 8:1 Shawn Schmieglitz (67. Foulelfmeter), 9:1 Shawn Schmieglitz (69.), 9:2 (88.)
SC Minerva 1893 Berlin – FC Nordost Berlin 1:6
Tore: 0:1 (2.), 0:2 (42.), 0:3 (44.), 1:3 (56.), 1:4 (62.), 1:5 (82.), 1:6 (89.)
CSV Afrisko – BSC Rehberge 1945 II 7:2
1. FC Wacker 1921 Lankwitz – MSV Zossen 07 5:0
Tore: 1:0 Kenan Civic (51.), 2:0 Mohammed Karim Mohamad (58.), 3:0 Otis Afsar (66.), 4:0 Justin Marco Bethge (70.), 5:0 Otis Afsar (85.)
1. Traber FC Mariendorf – FC Viktoria 1889 Berlin V 1:3
Tore: 0:1 (31.), 0:2 (45.), 1:2 Eren Küc (89.), 1:3 (90.)
FC Polonia Berlin – FC Hertha 03 Zehlendorf II 3:6
BSV GW Neukölln 1950 – Türkiyemspor Berlin II 0:3
Tore: 0:1 Yasemin Kastelli (25.), 0:2 Lucia Oest Fernandez (60.), 0:3 Lucia Oest Fernandez (65.)
TuS Makkabi Berlin – FC Viktoria 1889 Berlin 6:0
FV Wannsee II – Teltower FV 1913 II 3:3
SG Eichkamp-Rupenhorn 1973 – SC Gatow II 5:1
Club-Italia Berlin AdW – SpVgg Tiergarten 58 II 0:9
ASV Berlin – Motherland Berlin SC 1:1
Nordberliner SC – FSV Forst Borgsdorf :
Wittenauer SC Concordia II – BFC Alemannia 1890 1:4
Tore: 0:1 Luka Horvat (12.), 0:2 Luka Horvat (17.), 1:2 (19.), 1:3 Fade El-Melhem (45.+4), 1:4 Tristen Jaensch (54.)
FSV Hansa 07 II – Pfeffersport II :
Polar Pinguin Berlin III – SV Adler Berlin 1950 III 2:2
SG Grün-Weiss Baumschulenweg – DJK Schwarz Weiß Neukölln II 0:5
SV Blau-Gelb Berlin II – Wartenberger SV 1974 II 1:2
SC Borussia 1920 Friedrichsfelde II – SV Berlin-Chemie Adlershof II 0:6
SC Charlottenburg III – BSC Kickers 1900 1:2
BSV Eintracht Mahlsdorf II – BFC Dynamo U19 3:8
Tore: 0:1 (2.), 0:2 (10.), 1:2 Arijan Emini (16.), 1:3 (19.), 2:3 Lukas Grützner (22.), 2:4 (31.), 3:4 Christian Preiß (38.), 3:5 Sven Ho (51.), 3:6 Prosper Osawe (53.), 3:7 Sven Ho (71.), 3:8 (74.)
SC Oberhavel Velten – 1.FC PV Nord 5:2
Tore: 0:1 Jan-Niclas Stier (5.), 0:2 Jan-Niclas Stier (12.), 1:2 (15.), 2:2 (23.), (54.), 4:2 (75.), 5:2 (82.)
SC Capri 76 III – SV Bosna Berlin 94 II :
SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen Frauen – Friedrichshagener SV 1912 Frauen 0:4
Tore: 0:1 Sandra Weihmann (8.), 0:2 Sarah Weihmann (32.), 0:3 Sandra Weihmann (60.), 0:4 Isabella Christina Hammer (77.)
Berliner SV 92 IV – 1. Traber FC Mariendorf II 2:3
FC Viktoria 1889 Berlin Frauen II – 1. FFC Hof Frauen 3:3
Tore: 0:1 Melina Schaller (32.), 0:2 Melina Schaller (35.), 0:3 Celina Kloß (55.), 1:3 Alena Merten (69.), 2:3 Milla Anhuth (81.), 3:3 (90.+2)
FSV Berolina Stralau 1901 III – FC Treptow III 7:3
Tore: 4:3 Anton Kuschel, 0:1 Gianluca Adriano Faggionato (9.), 1:1 Emilio Pinto Paul (26.), 1:2 Lennard Harms (28.), 2:2 Jason Marquardt (38.), 3:2 Jason Marquardt (57.), 3:3 Victor Cuellar Parra (59.), 5:3 Anton Kuschel (71.), 6:3 Sebastian Diergardt (74.), 7:3 (88.)
NSF 1907 – BW Friedrichshain :
BSC Eintracht Südring – BFC Südring Amed 3:8
TSV Mariendorf 1897 II – BFC Germania 1888 7:4
BW Friedrichshain – NSF 1907 1:3
FC Al-Kauthar Berlin 1990 – TSV Wittenau 3:3
FSV Berolina Stralau 1901 II – DJK Schwarz Weiß Neukölln 5:4
BSV Dersim 1993 – BSV Hürtürkel II 1:2
SV Waßmannsdorf 1956 II – Delay Sports Berlin III 2:11
Füchse Berlin – SC Charlottenburg 3:2
Tore: 0:1 Lasse Engelsing (10.), 1:1 Stephan Ngah (13.), 2:1 Victor Sunday (52.), 2:2 Micah Tim Helge (83.), 3:2 Derron Klemme (88.)
Steglitz Gencler Birligi 1982 – SV Süden 09 II :
Borussia Pankow 1960 II – SG Blankenburg II 3:0
VfB Einheit zu Pankow 1893 – SV BW Berolina Mitte 49 II 9:2
SV Rot-Weiß Viktoria Mitte 08 Frauen II – DFC Kreuzberg Frauen 2:5
VfB Hermsdorf Berlin II – SG Union 1919 Klosterfelde II 4:5
Tore: 0:1 Justin-Gill Reisner (13.), 0:2 Justin-Gill Reisner (37.), 1:2 (45.), 1:3 Jompe Lischewski (54.), 1:4 Jompe Lischewski (60.), 2:4 Fynn Skyschus (63.), 3:4 Malte Popp (67.), 3:5 Lucas Karhan (71.), 4:5 Noah Feuer (90.+5)
SC Gatow – Sport-Union Berlin 5:2
Tore: 1:0 Serdar Alemdar (8.), 1:1 (12.), 1:2 (21.), 2:2 Thorbjörn Teschendorf (48.), 3:2 Serdar Alemdar (82.), 4:2 Dionisios Simoni (85.), 5:2 Thorbjörn Teschendorf (90.)
SC Lankwitz – United Teltow II 8:1
BSV Eintracht Mahlsdorf IV – BSV Oranke 5:1
Tore: 0:1 Reece Beyer (15.), 1:1 Maximilian Wagner (23.), 2:1 Tim Ziermann (31.), 3:1 Maximilian Wagner (41.), 4:1 Tim Ziermann (45.+2), 5:1 Luke Ambach (51.)
SG Stern Kaulsdorf – Köpenicker FC II 2:1
Friedrichshagener SV 1912 II – SG Stern Kaulsdorf II 0:0
SV Nord Wedding 1893 – Spandauer BC 06 6:1
Tore: 1:0 Muhamed Bayram (15.), 2:0 Ferhat Kidis (28.), 2:1 (48. Foulelfmeter), 3:1 Tugay Koc (55.), 4:1 Ferhat Kidis (61.), 5:1 Tugay Koc (65.), 6:1 Marwan Mansy (82.)
VfB Sperber Neukölln 1912 – SSC Südwest 1947 II :
VfB Berlin 1911 II – SV Süden 09 3:2
Tore: 0:1 Diazingua Quiala (3.), 1:2 Paul Hesse (63.)
SC Berliner Amateure – SV Empor Berlin 1:2
1. FC Union Berlin – Cagliari Calcio 2:2
Tore: 1:2 Ilyas Ansah (85.), 2:2 Ilyas Ansah (90.)
SV Sparta Lichtenberg – VfB 1921 Krieschow 1:2
Tore: 1:0 Robin Thomala (36.), 1:1 Victor Habermann Passionoto (45.), 1:2 Martin Zurawsky (87.)
Sportfreunde Johannisthal – SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen 2:1
SC Schwarz-Weiss Spandau 1953 – FSV Spandauer Kickers III 0:1
Tore: 0:1 Andrii Bukatar (42.)
FV Preussen Eberswalde – Berliner AK 1:3
Tore: 0:1 Chare-Yakoub Amine (20.), 1:1 Maximilian Knorr (76.), 1:2 Justin Reichstein (78.), 1:3 Kenan Söyler (90.)
FSV Spandauer Kickers II – FSV Berolina Stralau 1901 IV 19:0
Spandauer SV – 1. Eintracht Spandau 1:6
BFC Alemannia 1890 II – Motherland Berlin SC abg.
SV BW Hohen Neuendorf Frauen – SV BW Berolina Mitte 49 Frauen 1:3
Tore: 1:0 Alexandra Almasalme (19.)
SV Eintracht Leipzig-Süd Frauen – SFC Stern 1900 Frauen 1:4
Tore: 0:1 Emina Wacker (30.), 0:2 Emina Wacker (39.), 1:2 Donika Grajqevci (50.), 1:3 Diana Ivonne Steinmeyer (59.), 1:4 Hannah Schmitz (90.+1)
Berlin Lions FC – Berliner SV 92 II 7:1
SV Bau-Union Berlin – TSV Lichtenberg 3:10
1. FC Lübars 1962 II – Frohnauer SC 1946 II 4:2
ASV Berlin II – SC Berliner Amateure III 1:3
BSV Heinersdorf – SV Blau-Gelb Berlin 0:4
Hertha BSC III – 1. FC Schöneberg 1913 III 4:1
BSC Kickers 1900 II – SC Lankwitz II 1:3
BSV Eintracht Mahlsdorf III – VfB Sperber Neukölln 1912 II 2:2
FV Wannsee – BFC Preussen II 4:1
FC Stern Marienfelde 1912 II – FC Hertha 03 Zehlendorf III 7:1
BSV GW Neukölln 1950 – VfB Concordia Britz 1916 2:1
S.D. Croatia Berlin – Friedenauer TSC 4:2
BSC Marzahn – SV Prötzel 2:1
FC Internationale Berlin III – 1. FC Schöneberg 1913 II 2:4
SV Norden-Nordwest 1898 – SSC Teutonia II 4:3
SV Stern Britz 1889 – FC Liria 1985 Berlin 1:4
Tore: 1:2 Ivan Larion (15.)
SV Falkensee-Finkenkrug II – SC Staaken II 2:8
SpVgg Tiergarten 58 – SC Siemensstadt 1:1
TSV Mariendorf 1897 – FC Hertha 03 Zehlendorf U19 4:1
FSV Admira 2016 – Grünauer BC 1917 1:3
FC Viktoria 1889 Berlin III – SV Tasmania Berlin II :
Steglitz Gencler Birligi 1982 II – SC Capri 76 II 2:1
BSV Dersim 1993 II – BFC Meteor 06 II 4:2
FSV Berolina Stralau 1901 – CONO SUR 7:1
SV Nord Wedding 1893 II – SV Rot-Weiß Viktoria Mitte 08 III 4:2
Tore: 0:1 Christian Teipen (14.), 0:2 Christian Teipen (23. Handelfmeter), 1:2 (41.), 2:2 (43.), 3:2 (66.), 4:2 (89.)