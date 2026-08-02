 2026-07-30T07:56:49.385Z

Testspiel

So liefen die Testspiele am Sonntag

Testspiele im Überblick

von ser · Heute, 21:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Johan Engelbrecht

Die Saisonvorbereitung ist in vollem Gange und die Teams testen fleißig.

VfB Hermsdorf Berlin III – Nordberliner SC II 4:2

FCK Frohnau 1975 II – SV BW Hohen Neuendorf Ü32 :

1. FFV Spandau – SC Schwarz-Weiss Spandau 1953 III :

SC Oberhavel Velten II – 1.FC PV Nord II 0:1

Berliner SV 92 III – SC Minerva 1893 Berlin III 1:3

SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03 II – Polar Pinguin Berlin II 2:0

SV Sparta Lichtenberg II – VfB Fortuna Biesdorf II 2:4
Tore: 0:1 Bartlomiej Nikke (13.), 0:2 Pascal Griese (16.), 1:2 (43.), 2:2 (54.), 2:3 Tim Gotzmer (77.), 2:4 Florian Flath (83.)

FC Neuenhagen 1913 – FSV Blau-Weiß Mahlsdorf Waldesruh 2:5

SV Dallgow 47 – SFC Veritas 96 3:3
Tore: 0:1 Mehmet Aydin (32.), 0:2 Mehmet Aydin (58.), 0:3 (60. Eigentor), 1:3 Ruben Zinnitz (82.), 2:3 Bennet Kluge (85.), 3:3 Felix Vandamme (88.)

FV BW Spandau 03 – SV Stern Britz 1889 5:0

BSV Heinersdorf II – SC Borussia 1920 Friedrichsfelde 0:10
Tore: 0:1 Raphael Bendig (5.), 0:2 Devante Eryilmaz (7.), 0:3 Delvis Thaqi (19.), 0:4 Devante Eryilmaz (26.), 0:5 Delvis Thaqi (33.), 0:6 Delvis Thaqi (35.), 0:7 Delvis Thaqi (36.), 0:8 Delvis Thaqi (45.), 0:9 Maciej Pajak (46.), 0:10 Hans Jaretzki (88.)

NFC Rot-Weiß 1932 – SV Tasmania Berlin II 6:5
Tore: 0:1 El Moutaz Bellah Ben Ticha (45.), 1:1 Leon Dokic (77.), 2:1 Tarik Gündüz (90. i.E.), 3:2 Oguzhan Duman (90. i.E.), 4:3 Osman Yerlikaya (90. i.E.), 5:4 Daimen Wolf (90. i.E.), 6:5 Görkem Demirel (90. i.E.), 2:2 Abdoul-Salam Moumouni (90. i.E.), 3:3 Patrick Uster (90. i.E.), 4:4 Ayub El Harrak Boukouja (90. i.E.), 5:5 Mehmud Mohamed (90. i.E.)

VSG Rahnsdorf 1949 – SFC Friedrichshain 4:3
Tore: 0:1 Batuhan Karabulut (6.), 0:2 Aoki Takashi (21.), 0:3 Abdelrahme Ahmed Mohamed Refaat Mahmoud (60.), 1:3 Tobias Göth (62. Foulelfmeter), 2:3 Tobias Göth (71.), 3:3 Jannis Lind (82.), 4:3 Dennis Cofalik (84.)

BSV GW Neukölln 1950 II – SG Prenzlauer Berg 1990 2:5

FC Brandenburg 03 II – FSV Fortuna Pankow 46 II 4:2

Steglitz Gencler Birligi 1982 III – TSV Eiche Köpenick II 0:4

SC Westend 1901 – Borussia Pankow 1960 7:3
Tore: 1:0 Benjamin Neumann (3.), 2:0 Marvin-Paul Militz (10.), 3:0 Benjamin Neumann (13.), 4:0 Victor Ghalayini (15.), 5:0 Samuel Sina Nazari (42.), 6:0 Felix Kyring (53.), 7:0 Felix Kyring (59.), 7:1 (80.), 7:2 (85.), 7:3 (89.)

BFC Germania 1888 II – WFC Corso Vineta 1:5

VfB Berlin 1911 – Weißenseer FC 3:3
Tore: 1:0 , 2:3 , 1:1 Fabian Knelke, 1:2 Fabian Knelke, 1:3 Lukas Jung

FC Internationale Berlin II – SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03 3:3

SV Schönefeld 1995 – SV Askania Coepenick 1913 II 1:1

SFC Stern 1900 – Berliner SV 92 4:0
Tore: 1:0 Lars Schoeneich (2.), 2:0 Mert Torun (12.), 3:0 Oliver Gantzberg (41.), 4:0 Luca Rohr (64. Foulelfmeter)

Grünauer BC 1917 II – NFC Rot-Weiß 1932 II 4:7
Tore: 1:5 Ali Dogan, 0:1 Mehmet Dogan (8.), 0:2 Ali Dogan (15.), 1:3 Mohamad El-Mahmoud (25.), 1:4 Ali Dogan (40.), 1:6 Ali Dogan (62.), 2:7 Firat Dogan (75. Foulelfmeter)

Hertha BSC IV – Rosenthal FC 0:5
Tore: 0:1 Alican Özcan (10.), 0:2 Sezgin Kenan Sanar (23.), 0:3 Alican Özcan (56.), 0:4 (61.), 0:5 Sezgin Kenan Sanar (90.+3)

Sporting Club Horus – SV Deportivo Latino Berlin II 3:2

Lichtenrader BC 1925 – SFC Stern 1900 II 1:11

FC Stern Marienfelde 1912 – BFC Meteor 06 3:2

Weißenseer FC II – BSV Chemie Weißensee 2:6
Tore: 0:1 (1.), 0:2 (5.), 0:3 (21.), 0:4 (44.), 1:4 Brian Frank (47.), 1:5 (52.), 2:5 Jeremie Spinger (74. Foulelfmeter), 2:6 (90.+1)

BSV Eintracht Mahlsdorf II – SV Rot-Weiß Viktoria Mitte 08 abg.

1. FC Lübars 1962 – SV BW Hohen Neuendorf II 2:4
Tore: 0:1 Hendrick Thore Krahn (33.), 1:1 (35.), 1:2 Max Marten (37.), 1:3 Felix Klawieter (44.), 2:3 (45.), 2:4 (51.)

FC Concordia Wilhelmsruh 1895 II – SG Nordring Berlin 1949 9:2
Tore: 1:0 Brian Jörchel (6.), 2:0 Enrico Bieschke (10.), 3:0 Adrian Rohde (11.), 4:0 Richard Schmoldt (12.), 4:1 (24.), 5:1 Shawn Schmieglitz (31.), 6:1 Shawn Schmieglitz (32.), 7:1 Eren Atik (38.), 8:1 Shawn Schmieglitz (67. Foulelfmeter), 9:1 Shawn Schmieglitz (69.), 9:2 (88.)

SC Minerva 1893 Berlin – FC Nordost Berlin 1:6
Tore: 0:1 (2.), 0:2 (42.), 0:3 (44.), 1:3 (56.), 1:4 (62.), 1:5 (82.), 1:6 (89.)

CSV Afrisko – BSC Rehberge 1945 II 7:2

1. FC Wacker 1921 Lankwitz – MSV Zossen 07 5:0
Tore: 1:0 Kenan Civic (51.), 2:0 Mohammed Karim Mohamad (58.), 3:0 Otis Afsar (66.), 4:0 Justin Marco Bethge (70.), 5:0 Otis Afsar (85.)

1. Traber FC Mariendorf – FC Viktoria 1889 Berlin V 1:3
Tore: 0:1 (31.), 0:2 (45.), 1:2 Eren Küc (89.), 1:3 (90.)

FC Polonia Berlin – FC Hertha 03 Zehlendorf II 3:6

BSV GW Neukölln 1950 – Türkiyemspor Berlin II 0:3
Tore: 0:1 Yasemin Kastelli (25.), 0:2 Lucia Oest Fernandez (60.), 0:3 Lucia Oest Fernandez (65.)

TuS Makkabi Berlin – FC Viktoria 1889 Berlin 6:0

FV Wannsee II – Teltower FV 1913 II 3:3

SG Eichkamp-Rupenhorn 1973 – SC Gatow II 5:1

Club-Italia Berlin AdW – SpVgg Tiergarten 58 II 0:9

ASV Berlin – Motherland Berlin SC 1:1

Nordberliner SC – FSV Forst Borgsdorf :

Wittenauer SC Concordia II – BFC Alemannia 1890 1:4
Tore: 0:1 Luka Horvat (12.), 0:2 Luka Horvat (17.), 1:2 (19.), 1:3 Fade El-Melhem (45.+4), 1:4 Tristen Jaensch (54.)

FSV Hansa 07 II – Pfeffersport II :

Polar Pinguin Berlin III – SV Adler Berlin 1950 III 2:2

SG Grün-Weiss Baumschulenweg – DJK Schwarz Weiß Neukölln II 0:5

SV Blau-Gelb Berlin II – Wartenberger SV 1974 II 1:2

SC Borussia 1920 Friedrichsfelde II – SV Berlin-Chemie Adlershof II 0:6

SC Charlottenburg III – BSC Kickers 1900 1:2

BSV Eintracht Mahlsdorf II – BFC Dynamo U19 3:8
Tore: 0:1 (2.), 0:2 (10.), 1:2 Arijan Emini (16.), 1:3 (19.), 2:3 Lukas Grützner (22.), 2:4 (31.), 3:4 Christian Preiß (38.), 3:5 Sven Ho (51.), 3:6 Prosper Osawe (53.), 3:7 Sven Ho (71.), 3:8 (74.)

SC Oberhavel Velten – 1.FC PV Nord 5:2
Tore: 0:1 Jan-Niclas Stier (5.), 0:2 Jan-Niclas Stier (12.), 1:2 (15.), 2:2 (23.), (54.), 4:2 (75.), 5:2 (82.)

SC Capri 76 III – SV Bosna Berlin 94 II :

SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen Frauen – Friedrichshagener SV 1912 Frauen 0:4
Tore: 0:1 Sandra Weihmann (8.), 0:2 Sarah Weihmann (32.), 0:3 Sandra Weihmann (60.), 0:4 Isabella Christina Hammer (77.)

Berliner SV 92 IV – 1. Traber FC Mariendorf II 2:3

FC Viktoria 1889 Berlin Frauen II – 1. FFC Hof Frauen 3:3
Tore: 0:1 Melina Schaller (32.), 0:2 Melina Schaller (35.), 0:3 Celina Kloß (55.), 1:3 Alena Merten (69.), 2:3 Milla Anhuth (81.), 3:3 (90.+2)

FSV Berolina Stralau 1901 III – FC Treptow III 7:3
Tore: 4:3 Anton Kuschel, 0:1 Gianluca Adriano Faggionato (9.), 1:1 Emilio Pinto Paul (26.), 1:2 Lennard Harms (28.), 2:2 Jason Marquardt (38.), 3:2 Jason Marquardt (57.), 3:3 Victor Cuellar Parra (59.), 5:3 Anton Kuschel (71.), 6:3 Sebastian Diergardt (74.), 7:3 (88.)

NSF 1907 – BW Friedrichshain :

BSC Eintracht Südring – BFC Südring Amed 3:8

TSV Mariendorf 1897 II – BFC Germania 1888 7:4

BW Friedrichshain – NSF 1907 1:3

FC Al-Kauthar Berlin 1990 – TSV Wittenau 3:3

FSV Berolina Stralau 1901 II – DJK Schwarz Weiß Neukölln 5:4

BSV Dersim 1993 – BSV Hürtürkel II 1:2

SV Waßmannsdorf 1956 II – Delay Sports Berlin III 2:11

Füchse Berlin – SC Charlottenburg 3:2
Tore: 0:1 Lasse Engelsing (10.), 1:1 Stephan Ngah (13.), 2:1 Victor Sunday (52.), 2:2 Micah Tim Helge (83.), 3:2 Derron Klemme (88.)

Steglitz Gencler Birligi 1982 – SV Süden 09 II :

Borussia Pankow 1960 II – SG Blankenburg II 3:0

VfB Einheit zu Pankow 1893 – SV BW Berolina Mitte 49 II 9:2

SV Rot-Weiß Viktoria Mitte 08 Frauen II – DFC Kreuzberg Frauen 2:5

VfB Hermsdorf Berlin II – SG Union 1919 Klosterfelde II 4:5
Tore: 0:1 Justin-Gill Reisner (13.), 0:2 Justin-Gill Reisner (37.), 1:2 (45.), 1:3 Jompe Lischewski (54.), 1:4 Jompe Lischewski (60.), 2:4 Fynn Skyschus (63.), 3:4 Malte Popp (67.), 3:5 Lucas Karhan (71.), 4:5 Noah Feuer (90.+5)

SC Gatow – Sport-Union Berlin 5:2
Tore: 1:0 Serdar Alemdar (8.), 1:1 (12.), 1:2 (21.), 2:2 Thorbjörn Teschendorf (48.), 3:2 Serdar Alemdar (82.), 4:2 Dionisios Simoni (85.), 5:2 Thorbjörn Teschendorf (90.)

SC Lankwitz – United Teltow II 8:1

BSV Eintracht Mahlsdorf IV – BSV Oranke 5:1
Tore: 0:1 Reece Beyer (15.), 1:1 Maximilian Wagner (23.), 2:1 Tim Ziermann (31.), 3:1 Maximilian Wagner (41.), 4:1 Tim Ziermann (45.+2), 5:1 Luke Ambach (51.)

SG Stern Kaulsdorf – Köpenicker FC II 2:1

Friedrichshagener SV 1912 II – SG Stern Kaulsdorf II 0:0

SV Nord Wedding 1893 – Spandauer BC 06 6:1
Tore: 1:0 Muhamed Bayram (15.), 2:0 Ferhat Kidis (28.), 2:1 (48. Foulelfmeter), 3:1 Tugay Koc (55.), 4:1 Ferhat Kidis (61.), 5:1 Tugay Koc (65.), 6:1 Marwan Mansy (82.)

VfB Sperber Neukölln 1912 – SSC Südwest 1947 II :

VfB Berlin 1911 II – SV Süden 09 3:2
Tore: 0:1 Diazingua Quiala (3.), 1:2 Paul Hesse (63.)

SC Berliner Amateure – SV Empor Berlin 1:2

1. FC Union Berlin – Cagliari Calcio 2:2
Tore: 1:2 Ilyas Ansah (85.), 2:2 Ilyas Ansah (90.)

SV Sparta Lichtenberg – VfB 1921 Krieschow 1:2
Tore: 1:0 Robin Thomala (36.), 1:1 Victor Habermann Passionoto (45.), 1:2 Martin Zurawsky (87.)

Sportfreunde Johannisthal – SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen 2:1

SC Schwarz-Weiss Spandau 1953 – FSV Spandauer Kickers III 0:1
Tore: 0:1 Andrii Bukatar (42.)

FV Preussen Eberswalde – Berliner AK 1:3
Tore: 0:1 Chare-Yakoub Amine (20.), 1:1 Maximilian Knorr (76.), 1:2 Justin Reichstein (78.), 1:3 Kenan Söyler (90.)

FSV Spandauer Kickers II – FSV Berolina Stralau 1901 IV 19:0

Spandauer SV – 1. Eintracht Spandau 1:6

BFC Alemannia 1890 II – Motherland Berlin SC abg.

SV BW Hohen Neuendorf Frauen – SV BW Berolina Mitte 49 Frauen 1:3
Tore: 1:0 Alexandra Almasalme (19.)

SV Eintracht Leipzig-Süd Frauen – SFC Stern 1900 Frauen 1:4
Tore: 0:1 Emina Wacker (30.), 0:2 Emina Wacker (39.), 1:2 Donika Grajqevci (50.), 1:3 Diana Ivonne Steinmeyer (59.), 1:4 Hannah Schmitz (90.+1)

Berlin Lions FC – Berliner SV 92 II 7:1

SV Bau-Union Berlin – TSV Lichtenberg 3:10

1. FC Lübars 1962 II – Frohnauer SC 1946 II 4:2

ASV Berlin II – SC Berliner Amateure III 1:3

BSV Heinersdorf – SV Blau-Gelb Berlin 0:4

Hertha BSC III – 1. FC Schöneberg 1913 III 4:1

BSC Kickers 1900 II – SC Lankwitz II 1:3

BSV Eintracht Mahlsdorf III – VfB Sperber Neukölln 1912 II 2:2

FV Wannsee – BFC Preussen II 4:1

FC Stern Marienfelde 1912 II – FC Hertha 03 Zehlendorf III 7:1

BSV GW Neukölln 1950 – VfB Concordia Britz 1916 2:1

S.D. Croatia Berlin – Friedenauer TSC 4:2

BSC Marzahn – SV Prötzel 2:1

FC Internationale Berlin III – 1. FC Schöneberg 1913 II 2:4

SV Norden-Nordwest 1898 – SSC Teutonia II 4:3

SV Stern Britz 1889 – FC Liria 1985 Berlin 1:4
Tore: 1:2 Ivan Larion (15.)

SV Falkensee-Finkenkrug II – SC Staaken II 2:8

SpVgg Tiergarten 58 – SC Siemensstadt 1:1

TSV Mariendorf 1897 – FC Hertha 03 Zehlendorf U19 4:1

FSV Admira 2016 – Grünauer BC 1917 1:3

FC Viktoria 1889 Berlin III – SV Tasmania Berlin II :

Steglitz Gencler Birligi 1982 II – SC Capri 76 II 2:1

BSV Dersim 1993 II – BFC Meteor 06 II 4:2

FSV Berolina Stralau 1901 – CONO SUR 7:1

SV Nord Wedding 1893 II – SV Rot-Weiß Viktoria Mitte 08 III 4:2
Tore: 0:1 Christian Teipen (14.), 0:2 Christian Teipen (23. Handelfmeter), 1:2 (41.), 2:2 (43.), 3:2 (66.), 4:2 (89.)