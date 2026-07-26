So liefen die ersten Testspiele der Absteiger

Mit dem 1. FC Mönchengladbach, dem 1. FC Viersen, dem SV Lürrip und Türkiyemspor Mönchengladbach gibt es gleich vier Absteiger für die Kreisliga A im Kreis Mönchengladbach/Viersen. Alle vier Vereine mussten sich nach dem Abstieg neu aufstellen. So liefen die bisherigen Testspiele der vier Mannschaften:
Der 1. FC Mönchengladbach wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis der Vorbereitung. Der erste Test des FC stand am 11. Juli gegen den SV Bedburdyck/Gierath an. Trotz einer 1:0-Führung mussten sich die Gladbacher schlussendlich mit 1:2 geschlagen geben. Das darauffolgende Duell gegen Bezirksligist TuS Wickrath ging ebenfalls nach einer Führung mit 1:2 verloren. Im vergangenen Aufeinandertreffen mit dem TuS Rheinland Dremmen hagelte es eine weitere 0:2-Pleite für den Absteiger.
In Viersen wurde das erste Testspiel ebenfalls am 11. Juli ausgetragen. Es folgten sieben weitere Duelle für den FC. Den Auftakt machte Viersen gegen die SG Hombressen/Udenhausen - am Ende stand eine 2:4-Niederlage für die Gladbacher zu Buche. Es folgten drei Siege (2:1 gegen GSV Moers, 2:1 gegen die Sportfreunde Broekhuysen, 5:0 gegen den SC Hardt). Zugänge wie beispielsweise Ex-Profi Sinan Kurt zeigten sich auffällig mit Scorern. Gegen Bezirksligist ASV Mettmann musste der FC mit einer 1:3-Pleite nach Hause fahren. Daraufhin gewann Viersen mit 2:1 gegen die DJK VfL Willich, ehe es eine deutliche 0:8-Niederlage gegen den Oberligisten SC St. Tönis hagelte.
Der SV Lürrip zog die Mannschaft vor der vergangenen Rückrunde aus der Bezirksliga zurück. Für die kommende Spielzeit stellte sich der Verein neu auf. Somit konnte Lürrip schon im April mit Test-Partien starten. Die Ergebnisse zeigten ein positives Bild auf. Zwar startete der SV mit einer 3:4-Niederlage gegen den VfR Büttgen, allerdings antwortete die Mannschaft darauf mit einem 3:1-Erfolg gegen den BV Düsseldorf. Es folgten ein 1:1-Remis gegen den SC Teutonia Kleinenbroich und ein 2:1-Triumph über den Dülkener FC. Ein 4:1-Sieg gegen den Bezirksligisten SC Union Nettetal II und ein 11:2-Sieg gegen Eintracht Gladbach zeigte die offensive Stärke des Teams. Pascal Faets und Phillip Saße stachen dabei mit ihrer Torquote heraus. Zudem gab es noch ein torloses Unentschieden gegen die DJK Novesia.
Türkiyemspor Mönchengladbach tritt ebenfalls wie die weiteren drei Absteiger mit einem stark veränderten Kader in der neuen Saison an. Die Gladbacher brauchten auch eine gewisse Zeit um sich zurechtzufinden. Nach zwei Pleiten (2:3 gegen den SC Waldniel und 0:1 gegen den FC Bewegung) konnte Türkiyemspor einen deutlichen 5:1-Sieg gegen den SC Niederkrüchten feiern. Eine klare 1:5-Niederlage gegen Anadolu-Türkspor Krefeld dämpfte daraufhin die gute Stimmung beim Absteiger. In den darauffolgenden beiden Partien gegen zwei B-Ligisten zeigte sich jedoch die Klasse, die der Verein im Kader besitzt. Sowohl beim 6:2-Triumph über den MSV Mönchengladbach, als auch beim 10:1-Sieg gegen Red Stars Mönchengladbach zeigte sich die Angriffskraft der Gladbacher.