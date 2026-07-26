So liefen die ersten Testspiele der Absteiger Vier Bezirksliga-Absteiger starten in der kommenden Saison in der Kreisliga A des Kreises Mönchengladbach/Viersen. In den bisherigen Testspielen konnten nicht alle Mannschaften überzeugen. von Tristan Benten · Heute, 23:00 Uhr · 0 Leser

Viersen bestritt bereits acht Testspiele – Foto: Martin Häming

Mit dem 1. FC Mönchengladbach, dem 1. FC Viersen, dem SV Lürrip und Türkiyemspor Mönchengladbach gibt es gleich vier Absteiger für die Kreisliga A im Kreis Mönchengladbach/Viersen. Alle vier Vereine mussten sich nach dem Abstieg neu aufstellen. So liefen die bisherigen Testspiele der vier Mannschaften:

1. FC Mönchengladbach Der 1. FC Mönchengladbach wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis der Vorbereitung. Der erste Test des FC stand am 11. Juli gegen den SV Bedburdyck/Gierath an. Trotz einer 1:0-Führung mussten sich die Gladbacher schlussendlich mit 1:2 geschlagen geben. Das darauffolgende Duell gegen Bezirksligist TuS Wickrath ging ebenfalls nach einer Führung mit 1:2 verloren. Im vergangenen Aufeinandertreffen mit dem TuS Rheinland Dremmen hagelte es eine weitere 0:2-Pleite für den Absteiger. 1. FC Viersen In Viersen wurde das erste Testspiel ebenfalls am 11. Juli ausgetragen. Es folgten sieben weitere Duelle für den FC. Den Auftakt machte Viersen gegen die SG Hombressen/Udenhausen - am Ende stand eine 2:4-Niederlage für die Gladbacher zu Buche. Es folgten drei Siege (2:1 gegen GSV Moers, 2:1 gegen die Sportfreunde Broekhuysen, 5:0 gegen den SC Hardt). Zugänge wie beispielsweise Ex-Profi Sinan Kurt zeigten sich auffällig mit Scorern. Gegen Bezirksligist ASV Mettmann musste der FC mit einer 1:3-Pleite nach Hause fahren. Daraufhin gewann Viersen mit 2:1 gegen die DJK VfL Willich, ehe es eine deutliche 0:8-Niederlage gegen den Oberligisten SC St. Tönis hagelte.