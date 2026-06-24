So liefen die ersten Tests von Schweinfurt 05 & Wacker Burghausen

Alles neu in Schweinfurt, wie würden sich die Schnüdel im ersten Test nach der Umstellung von Profi- auf Amateurfußball schlagen? Immerhin 448 Zuschauer kamen am frühen Dienstagabend bei brütender Hitze von rund 35 Grad ins Sachs-Stadion, darunter knapp 100 Fans aus Leipzig. Kleine Kuriosität am Rande: Weil die Gäste aus Sachsen ebenfalls in grün gekleidet waren und bei den Schweinfurtern offenbar die Ausweichtrikots nicht griffbereit waren, streiften sich die 05er kurzerhand blaue Trainingsleibchen über.

Im ersten Abschnitt gingen die Hausherren durch Youngster Valentin Schmitt, der in der Vorsaison an Bayernligist Eintracht Bamberg ausgeliehen war, mit 1:0 in Führung. Der 19-Jährige blieb allein vorm Kasten cool, umkurvte den Keeper und schob ein. Spielerisch war bei den Schnüdeln noch Luft nach oben, was freilich nicht verwunderlich ist. Nach der Pause wurde das aber nicht besser, im Gegenteil: Im zweiten Abschnitt kam vom FC05 kaum noch etwas, der Ausgleich per Elfmeter durch Luca Bürger war hochverdient für die Gäste. Fazit: Es bleibt noch viel zu tun für den neuen Coach Jan Gernlein - alles andere wäre aber auch eine große Überraschung gewesen...



