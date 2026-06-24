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Testspiel
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So liefen die ersten Tests von Schweinfurt 05 & Wacker Burghausen
Testspiele am Dienstag
von Mathias Willmerdinger · Heute, 22:15 Uhr · 0 Leser
Textiltest im ersten Testspiel: Schweinfurts Michael Dellinger bekam von den Leipzigern nichts geschenkt. – Foto: Julien Christ / sportfotografi
Der Countdown läuft: In einem Monat, genauer gesagt am 23. Juli startet die Regionalliga Bayern mit dem Eröffnungsspiel in die neue Saison 2026/27. Den genauen Spielplan will der Bayerische Fußball-Verband (BFV) allerdings erst in rund zwei Wochen bekanntgeben. Am heutigen Dienstagabend haben der 1. FC Schweinfurt 05 und der SV Wacker Burghausen zum ersten Mal getestet. Mit Spannung wird von den Fans erwartet, welche Rolle die beiden Traditionsklubs spielen können. Was beide gemeinsam haben: In Schweinfurt stand nach dem Abstieg aus der 3. Liga der große Umbruch an - neuer Trainer, neue Mannschaft. Aber auch in Burghausen ist nach einer enttäuschenden Spielzeit 2025/26, die auf dem neunten Platz der Regionalliga Bayern endete, ist kaum ein Stein auf dem anderen geblieben...
Alles neu in Schweinfurt, wie würden sich die Schnüdel im ersten Test nach der Umstellung von Profi- auf Amateurfußball schlagen? Immerhin 448 Zuschauer kamen am frühen Dienstagabend bei brütender Hitze von rund 35 Grad ins Sachs-Stadion, darunter knapp 100 Fans aus Leipzig. Kleine Kuriosität am Rande: Weil die Gäste aus Sachsen ebenfalls in grün gekleidet waren und bei den Schweinfurtern offenbar die Ausweichtrikots nicht griffbereit waren, streiften sich die 05er kurzerhand blaue Trainingsleibchen über.
Im ersten Abschnitt gingen die Hausherren durch Youngster Valentin Schmitt, der in der Vorsaison an Bayernligist Eintracht Bamberg ausgeliehen war, mit 1:0 in Führung. Der 19-Jährige blieb allein vorm Kasten cool, umkurvte den Keeper und schob ein. Spielerisch war bei den Schnüdeln noch Luft nach oben, was freilich nicht verwunderlich ist. Nach der Pause wurde das aber nicht besser, im Gegenteil: Im zweiten Abschnitt kam vom FC05 kaum noch etwas, der Ausgleich per Elfmeter durch Luca Bürger war hochverdient für die Gäste. Fazit: Es bleibt noch viel zu tun für den neuen Coach Jan Gernlein - alles andere wäre aber auch eine große Überraschung gewesen...
Von seinem großen Ziel rückt der SV Wacker nicht ab: Spätestens zum 100-jährigen Vereinsjubiläum 2030 wollen die Salzachstädter den Aufstieg in die 3. Liga und damit die Rückkehr in den Profifußball geschafft haben. In der kommenden Saison soll alles besser werden. Aus dem längerfristig ausgelegten Projekt mit Sportdirektor Wolfgang Schellenberg und Trainer Lars Bender wurde bekanntlich nichts, nun soll Neu-Coach Matthias Ostrzolek für Aufbruchstimmung sorgen. Der Einstand des Ex-Bundesligaprofis in Aschau am Inn verlief schon mal erfolgreich, auch wenn freilich ein 6:0 gegen einen Bezirksligisten wenig aussagekräftig ist. Vor 300 Zuschauern hielt der Underdog bis zur Halbzeit nach Kräften dagegen, im zweiten Abschnitt schwanden aber zusehends selbige. Am Ende eine klare Sache.