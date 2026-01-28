So lief Lewejohanns Start als Trainer des 1. FC Bocholt

Lewejohann zeigte sich auf der Pressekonferenz nach dem Spiel zufrieden mit der Leistung seines neuen Teams: „Für uns war es erst einmal wichtig, den Rucksack aus der Hinrunde abzulegen.“ Die Bocholter waren mit vier Niederlagen aus vier Spielen in die Winterpause gegangen. „Es ging darum, dass wir die Jungs im Kopf stabilisieren, gegen den Ball gut stehen und Umschaltmomente kreieren. Das stelle ich mir noch ein Stück weit mutiger vor.“ Vor allem habe seine Mannschaft mit aller Leidenschaft die Null verteidigt. „Wir haben eine Mannschaft gesehen, die alles auf die Platte gezimmert hat. Sie hat viele Zweikämpfe geführt, Laufduelle gewonnen und ihre Mentalität brutal an den Tag gelegt. Nach vorne war es natürlich ausbaufähig.“

Dennoch habe er den einen Punkt gerne mit genommen. „Der Gegner steht nicht umsonst in den Top drei der Regionalliga. Die gilt es dann auch erst einmal zu brechen.“ Der erste Sieg soll dann am kommenden Samstag her: Dann geht es zum abstiegsbedrohten SC Wiedenbrück.

