Das ist Dirk Horn. – Foto: Janik Zimdahl

So lief Dirk Horns Abschied in Wickrath Nach 28 Jahren endet das Trainer-Engagement von Dirk Horn in Wickrath. Seine letzte Saison verlief allerdings wenig zufriedenstellend. Es wäre deutlich mehr für die talentierte Mannschaft möglich gewesen. Die Gründe für die mäßige Saison. Verlinkte Inhalte Bezirksliga 3 TuS Wickrath Dirk Horn

Nach zwei Jahren in der Spitzengruppe der Bezirksliga dümpelte der TuS Wickrath in dieser Spielzeit lediglich im Mittelfeld der Tabelle herum. Am Ende sprang Rang zehn heraus – ein Ergebnis, mit dem im Verein niemand zufrieden ist. Denn die Mannschaft ist zu deutlich mehr imstande. Mit Saisonende gab Langzeittrainer Dirk Horn sein Amt auf.

Das war gut in der Saison Für Trainer Dirk Horn gibt es rückblickend „nicht so viel Positives“ aus der Saison zu ziehen. Die Erwartungen und Ansprüche waren nach Platz vier und drei in den Vorjahren andere. Zumindest lief der Start in die Rückrunde vielversprechend. Im Winter hatte der Verein Gianluca Nurra als zweiten Trainer neben Horn zurückgeholt. Mit drei Siegen in Serie zeigte sich zumindest kurzfristig ein Effekt. Im Anschluss stagnierte die Entwicklung jedoch wieder. Es wurden sogar zwei Zähler weniger als in der Hinrunde geholt, insgesamt nur 20.

„Mit den Siegen zu Beginn der Rückrunde waren wir aus dem Gröbsten heraus. Danach hat die letzte Spannung gefehlt“, sagt Horn. Verletzungen, Ausfälle und ständig wechselnde Aufstellungen taten ihr Übriges. Junge Spieler bekamen dadurch mehr Spielzeit als erhofft, unter anderem Torhüter David Bartsch sowie die Offensivkräfte Abdullah Cakal und Mohamed Imani, denen Trainer Horn „eine gute Entwicklung“ bescheinigt. Einmal mehr treffsicher war zudem Niek Gabriel Mäder, der 19 Tore erzielte. Im letzten Saisondrittel geriet der TuS der Abstiegszone noch einmal gefährlich nahe. In den entscheidenden Spielen zeigte die Mannschaft jedoch ihre vorhandene Qualität und besiegte unter anderem den Tabellenvierten Bayer Dormagen (4:2). Dieses Potenzial rief Wickrath über die gesamte Spielzeit jedoch zu selten ab.