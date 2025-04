So lief die zweite Runde im Kreispokal Aachen

Grün-Weiß Lichtenbusch – Germania Eicherscheid 0:7

Grün-Weiß Lichtenbusch: Marius Moritz, Sebastian Rameckers, Nicolas Becker, Leo Schnuch (75. Baihas Mustafa Kassar), Luis Enrique Del Valle Alonso, Marcel Windmüller (61. Essodjelam Wiyao Pikezi), Sebastian Nießen, Lucas Zintzen, Noah Achtstätter, Tom Ofers (66. John Rademacher), Jens Hoffmann (82. Merlin Breuer) - Trainer: Georg Bauer

Germania Eicherscheid: Luca Stollenwerk, Lars Schumacher, Luis Simon, Louis Breuer (64. Max Prinz), Marcel Ferdinand Grugel (65. Maik Stollenwerk), Pascal Strauch (64. Christian Titz), Andreas Nießen, Manuel Klöppel, Patrick Wirtz, Louis Voßen, Luca Jansen - Trainer: Sandro Bergs

Schiedsrichter: Dirk Ryssen

Tore: 0:1 Louis Voßen (10.), 0:2 Louis Voßen (27.), 0:3 Luca Jansen (39.), 0:4 Maik Stollenwerk (66.), 0:5 Luca Jansen (72.), 0:6 Maik Stollenwerk (88.), 0:7 Luca Jansen (90.)



FC Rhenania Eschweiler – SC Kellersberg 2:7

FC Rhenania Eschweiler: David Fischermann, Dragan Culibrk (82. Ardian Tolaj), Mamadou Diallo, Ayad Obaid, Abdalkader Abdalrazak, Anthony Samson, Hady Barry (65. David Blessed), Angelo Capra, Basem Alhamed, Adil El-Kalloubi, Maurice Erhabor (71. Daniel Skljarov) - Trainer: Dragan Culibrk

SC Kellersberg: Florian Worm, Thomas Unzu (57. Dimitrios Nikolaidis), Mats Hellenbroich, Eldin Hodzic, Kevin Korkmaz (69. Ferit Kendirci), Kevin Hoch, Mehmet Kir, Noah Lürken, Danijel Vukosavljevic, Jonas Frantzen (69. Hamza Laouni), Babi Clayton Mobi Ndombasi - Trainer: Benedikt Schenke - Trainer: Marc Valdix

Schiedsrichter: Burak Akcay (Meerbusch)

Tore: 0:1 Jonas Frantzen (19.), 0:2 Jonas Frantzen (21.), 0:3 Danijel Vukosavljevic (38. Foulelfmeter), 0:4 Noah Lürken (44.), 0:5 Mats Hellenbroich (58.), 1:5 Abdalkader Abdalrazak (62. Foulelfmeter), 2:5 Maurice Erhabor (66.), 2:6 Babi Clayton Mobi Ndombasi (68.), 2:7 Danijel Vukosavljevic (90.)



BSC Schevenhütte – FC Eschweiler 2020 1:2

BSC Schevenhütte: Lars Daßen, Lucca Strauch, Tim Schommer, Nick Orgeig, Andreas Wenzel, Linus Benjamin Hessami, Thomas Gehlen, Emil Marcus Piekarski, Jason Uebachs, Paul Mathar, Max Janowski (46. Besart Jashari) - Trainer: Hans Peter Greven

FC Eschweiler 2020: Jan Cremer, Tim Dahmen, Orwa Makali, Mehmet Aydin, Fynn Cremer, Christoph Claßen, Shkelzen Osmani (90. Joshua David Kortyka), Noah Kortyka, Felix Kirschvink (90. Justin Nicoleitzik), Stefan Filster, Tobias Wirtz - Trainer: Dominik Jantz

Schiedsrichter: Burak Akcay (Meerbusch)

Tore: 0:1 Stefan Filster (40.), 0:2 Orwa Makali (46.), 1:2 Besart Jashari (59.)





VfL 05 Aachen – TuS Lammersdorf 2:6

VfL 05 Aachen: Nils Awolin, Fritz Arved Heitzer (76. Matias Grassmann), Khanya David Sander, Aleksandar Adamović (50. Orestis Shukulli), Mahar Raban, Bünyamin Sanli, Johannes Holschbach, Oliver Hirschfeld, Joshua Kenski (71. Jason Schiffer), José Nicolás Aranibar (48. Abel Berhane), Jaleel Soulimani - Trainer: Steffen Deuster

TuS Lammersdorf: Timo Steffny, Kevin-Richard Braun, Ahmed Shelby, Dennis Theissen, Peter Johnen, Florian Sodi, Siamak Kabuli, Alexander Koll (77. Kai Abschlag), Merten Krings, Mahmoud Shelby (46. Patrick Puzicha), Luca Offermann - Trainer: Carsten Breuer

Schiedsrichter: Philipp Müller (Aachen) - Zuschauer: 60

Tore: 1:0 Johannes Holschbach (6.), 1:1 Peter Johnen (29. Foulelfmeter), 2:1 Oliver Hirschfeld (62.), 2:2 Dennis Theissen (66.), 2:3 Luca Offermann (69.), 2:4 Siamak Kabuli (72.), 2:5 Dennis Theissen (75.), 2:6 Kai Abschlag (85.)



Sportfreunde Hehlrath – JSC Blau-Weiss Aachen 4:5 n.E.

Sportfreunde Hehlrath: Christoph Breuer, Noel Burlet (76. Patrick Henkel), Kevin Schmidt, Manuel Clemens (40. Michael Forst), Maximilian Schumacher, Malte Gauer, Leon Wolfgang Reitz, Dennis Bündgens, Tim Meulenberg, Juan Menla-Osman, Besart Bajri (97. Dennis Kick) - Trainer: Sascha Jansen

JSC Blau-Weiss Aachen: Marcel Hamza Thume, Philipp Michael Pohle, Simon Loerwald, Tim Schmidt (79. Emin Atay), Niklas Offermanns, Philipp Salowsky, Louis Seiger, Eric Freialdenhoven (46. Santiago Sanchez Paz), Jonas Wolber, Alexandru Dragomir (46. Fode Diaktie), Ilya Shahsavani (46. Christian Mansour) - Trainer: Alain Nzali Fezeu

Schiedsrichter: René Kaufmann (Stolberg) - Zuschauer: 40

Tore: 1:0 Tim Meulenberg (14.), 2:0 Leon Wolfgang Reitz (73.), 2:1 Emin Atay (81.), 2:2 Louis Seiger (90.+3), 2:3 Philipp Michael Pohle (121. i.E.), 2:4 Niklas Offermanns (121. i.E.), 2:5 Simon Loerwald (121. i.E.), 3:5 Malte Gauer (121. i.E.), 4:5 Dennis Bündgens (121. i.E.)

Besondere Vorkommnisse: Tim Meulenberg (Sportfreunde Hehlrath) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (121.). Juan Menla-Osman (Sportfreunde Hehlrath) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (121.). Kevin Schmidt (Sportfreunde Hehlrath) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (121.).



VfR Venwegen – Kohlscheider BC 0:4

VfR Venwegen: Sven Birken, Lukas Schiffer, Jonas Stickelmann, Diard Jusufi, Tobias Andres, Jerome Römer (80. Niklas Breuer), Mourtala Michel Diagne, Samir Vunic (64. Patrick Janser), Marius Bauens, Andy Leon Keilhauer (57. Luca Markworth), Max Müller - Trainer: Timo Garbereder

Kohlscheider BC: Philip Baake, Aron Roefe (46. Pascal Beeck), Aris Volz (46. Joel Specht), Robin Ehrenberg, Niklas Imelli, Niklas Schümmer, Nick Dümenil, Tim Nießen, Lucas Götte, Daniel Simon Ott, Jeremy Labas (60. Marvin Kerkhoff) - Trainer: Andreas Puzicha

Schiedsrichter: Nikolaus André (Herzogenrath (Koh)) - Zuschauer: 25

Tore: 0:1 Jeremy Labas (14. Foulelfmeter), 0:2 Jeremy Labas (24.), 0:3 Niklas Imelli (29.), 0:4 Niklas Imelli (68.)



SG Stolberg – DJK FV Haaren 3:6

SG Stolberg: Timon Götzenich, Paul Marin Garcia, Marcel Abolaji Aliu, Kevin Struck, Georg Kreutzwald, Osman Hamid (41. Dominik Behr), Max Blasius (46. Luka Piecuszek), Gian-Luca Scintu (66. Joel Jöpgen), David Karner, Dennis Wischnat, Hussain Alawie - Trainer: Besnik Sabani

DJK FV Haaren: Andrii Marchenko, Nico Esser (32. Peter Szczyrba), Lukas Klee, Max Dümenil, Yannick Pietrowski, Mohamed Benyamani (46. David Lohmüller), Dominik Rüth (80. Alexander Foerster), Johan Matti van Helden, Mohamed Gouider, Enes Yürük, Anthony Obiorah - Trainer: Jürgen Lipka

Schiedsrichter: Moritz Weber (Herzogenrath)

Tore: 0:1 Anthony Obiorah (15.), 1:1 Hussain Alawie (18.), 2:1 Hussain Alawie (24.), 2:2 Mohamed Gouider (50.), 2:3 Peter Szczyrba (60.), 3:3 Hussain Alawie (84.), 3:4 Peter Szczyrba (84.), 3:5 Yannick Pietrowski (89.), 3:6 Peter Szczyrba (90.+3)

Rot: Timon Götzenich (42./SG Stolberg/)



Grenzwacht Pannesheide – FC Concordia Oidtweiler 1:2

Grenzwacht Pannesheide: Eric Jan Neffke, Lukas Sebastian Janßen, Benedikt Erdorf, Moritz Quadflieg, Tim Keßler, Timo Schloemer, Niklas Jacob (68. Rick Gülpen), Nils Geerkens, Jan Wunderlich (68. Nils Braun), Moritz Niklas Leo Schiffgens, André Grivet Talocia (72. Cedrick Mannel) - Trainer: Christian Mandelartz

FC Concordia Oidtweiler: Moritz Bürger, Leon Roosen, Manuel Lüttgens, Lukas Roosen (63. Philipp Götting), Beytullah Yildizhan (92. Carlo Schaffrath), Robin Switalla, Emre Karatag, Philipp Rosnersky (46. Lukas Gontrum), Ingo Schmiedel, Nils Geldner (46. David Götting), Lukas Springmann - Trainer: Christian Heutz - Trainer: Sven Schalge

Schiedsrichter: Dominik Juschka (Würselen) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Jan Wunderlich (43.), 1:1 David Götting (65.), 1:2 David Götting (78.)



Schwarz-Rot Aachen – DJK Rasensport Brand 0:7

Schwarz-Rot Aachen: Jürgen Mohne, Serkan Kahraman (61. Mario Bosnjak), Maximilian Kotulla, Talip Karabacak, Jules Iliki-Lubilanji (61. Ervin Bosnjak), Shekina Dinganga Divangamene (57. Dolunay Özdemir), Göksel Arslanbey, Geff Adjei Gyamfi, Masum Saha (57. Denis Bednatczyk), Can Pütz, Mohammed Sherzad Jamal - Trainer: Erkan Arslan

DJK Rasensport Brand: Miguel Schleiden, Patrick Mioska, Christian Hesse, Albert Korotaev (74. Moritz Pomp), Maurice Dautzenberg, Maurice Von Berg (46. Pascal Schneider), Jan Herrmann (79. Petar Stoyanov), Nils Küppers, Delany Arigbe (74. Bican Coskun), Abdessamad Akherraz, Luan Mareta (61. Kaj Küppers) - Trainer: Maurice Von Berg - Trainer: Daniel Formberg

Schiedsrichter: Philipp Gier (Aachen)

Tore: 0:1 Delany Arigbe (28.), 0:2 Pascal Schneider (50.), 0:3 Pascal Schneider (55.), 0:4 Pascal Schneider (65.), 0:5 Pascal Schneider (70.), 0:6 Abdessamad Akherraz (85.), 0:7 Petar Stoyanov (90.)



JSV Baesweiler – Rhenania Würselen/Euchen 0:1

JSV Baesweiler: Kilian Semerau, Yannik Engels, Ricardo Aretz, Hicham Masrour, Nils Dieckmann, Nico Michael Dieken, Roman Yaroshenko (76. Finn Raspe), Nico Pusch, Maurice Ruland, Paul Schatz, Bastian Buczkowski - Trainer: Jörg Beyel

Rhenania Würselen/Euchen: Kevin Lang, Tobias Ritzerfeld, Fabian Daun (85. Pyrins Ntoko), Wim Böker, Henrik Gormans (60. Marvin Schmitz), Jonas Loevenich, Oliver Fischer, Ümit Cagatay Bulut (60. Andre Melih Winkler), Jules Liguori Beya, Dennis Tümmers (75. Abidin Congar), Abubakar Razak - Trainer: Domenik Ungermann - Trainer: Marco Hammers

Tore: 0:1 Marvin Schmitz (83.)



SV Nordeifel – FV Vaalserquartier 1:0

SV Nordeifel: Luca Moosmayer, Tim Laurenz Schmitz, Lennart Breuer, Kai Zumbrägel, Simon Dunkel, Luca Wollgarten, Luca Rollesbroich, Franko Johnen (74. Nick Greuel), David Löhr (90. Lars Roeb), Fabian Koll, Joshua von Rüden (64. Nils Voßen) - Trainer: Bernd Rollesbroich

FV Vaalserquartier: Moritz Paul Schmeing, Lukas Franz, Nils Bartholomäus, Alexander Nigge, Linus Segschneider, Nils Walter, Benedikt Ngono, Malte Barthold, Marc Dirkes, Julianos Papadopoulos (60. Jerome Fischer), Jorge Ramos - Trainer: Günter Motté - Trainer: Leonard Simons

Schiedsrichter: Bernd Mommertz (Simmerath)

Tore: 1:0 Nils Voßen (81.)

Besondere Vorkommnisse: Linus Segschneider (FV Vaalserquartier) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (90.).



Medimeister Aachen o.W. – Sportvereinigung Straß 7:0

Medimeister Aachen o.W.: David Loth, Fabian Schelkle, Philipp Laib, Lukas von Loh, Paul-Emanuel Pop (68. Simon Schwandner), Felix Xingfu Schoenfelder, Johannes Hüls, Jules Griga (71. Simeon Heise), Mika Maximilian Sprenger, Alper Aygar, Adrian Baumgarten (62. Nils Thoms) - Trainer: Fabian Schelkle

Sportvereinigung Straß: Musa Kasko, Önder Özkaytan (46. Lukas Maximilian Rößner), Connor Massier (61. Frederik Meuser), Tom Gollan, Salim Gürsoy (61. Andreas Weßler), Daniel Frantzen, Maximilian Röttger (46. Lars Navrath), Kerem Karahan, Michel Dannullis (61. Erdal Baysu), Dennis Schröter - Trainer: Marco Becks - Trainer: Rene Schüller

Tore: 1:0 Philipp Laib (13.), 2:0 Jules Griga (19.), 3:0 Alper Aygar (54.), 4:0 Adrian Baumgarten (58.), 5:0 Alper Aygar (83.), 6:0 Johannes Hüls (86.), 7:0 Felix Xingfu Schoenfelder (90.)

Spielwertung aufgrund von Nichtantritt