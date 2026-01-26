Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Rheine (in Rot) testet noch einmal am Dienstag. – Foto: Hardy Krebs
So lief die Wintervorbereitung der Oberligisten
Aufgrund der 19er-Liga gab es im westfälischen Amateuroberhaus wieder eine äußerst kurze Winterpause.
Schon am kommenden Wochenende geht es mit dem offiziellen Rückrundenauftakt weiter. Blickt man am heutigen Montag auf das Winterwetter in Westfalen dürfte es sicherlich wieder Ausfälle geben, wie bereits schon mehrfach in der Vorbereitung. Aufstiegskandidat SV Lippstadt 08 absolvierte daher nur zwei Testspiele und hat nochmal kurzfristig für Dienstag ein Duell angesetzt.
Der SC Preußen Münster II hat am Auftaktspieltag spielfrei und testet sogar noch zweimal.
FuPa Westfalen gibt euch einen Ergebnis-Überblick aller Testspiele.
Hinweis: Alle Ergebnisse aus Sicht der heimischen Oberligisten.