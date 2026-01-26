So lief die Wintervorbereitung der Oberligisten

Schon am kommenden Wochenende geht es mit dem offiziellen Rückrundenauftakt weiter. Blickt man am heutigen Montag auf das Winterwetter in Westfalen dürfte es sicherlich wieder Ausfälle geben, wie bereits schon mehrfach in der Vorbereitung. Aufstiegskandidat SV Lippstadt 08 absolvierte daher nur zwei Testspiele und hat nochmal kurzfristig für Dienstag ein Duell angesetzt.

Der SC Preußen Münster II hat am Auftaktspieltag spielfrei und testet sogar noch zweimal.

FuPa Westfalen gibt euch einen Ergebnis-Überblick aller Testspiele.

Hinweis: Alle Ergebnisse aus Sicht der heimischen Oberligisten.